Галактионов высказался о прогрессе Батракова и Ракова

Главный тренер «Локомотива» рассказал, чем обусловлен прогресс полузащитника и нападающего .

Это большая работа многих людей, которая находится не на виду. Коллектив помогает молодым адаптироваться, раскрываться. Нет сверхдавления, они играют свободно, раскрепощенно. Понятно, что есть ответственность за результат, мы помогаем с этой ответственностью справляться. Не стоит забывать, что молодым свойственны перепады, после яркой полосы может последовать некий спад, и это будет нормально. Но сейчас ребята — молодцы, рад за них.