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Галактионов высказался о прогрессе Батракова и Ракова

вчера, 14:41

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, чем обусловлен прогресс полузащитника Алексея Батракова и нападающего Вадима Ракова.

Это большая работа многих людей, которая находится не на виду. Коллектив помогает молодым адаптироваться, раскрываться. Нет сверхдавления, они играют свободно, раскрепощенно. Понятно, что есть ответственность за результат, мы помогаем с этой ответственностью справляться. Не стоит забывать, что молодым свойственны перепады, после яркой полосы может последовать некий спад, и это будет нормально. Но сейчас ребята — молодцы, рад за них.

В текущем сезоне Раков сыграл 5 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. На счету Батракова 6 игр, 2 гола и 4 ассиста.

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Все комментарии
a9v372nhs47h
a9v372nhs47h
вчера в 17:06
Локомотиву нужно отдать должное за работу с молодыми футболистами, у них есть будущее.
Вещий
Вещий
вчера в 14:57
Хорошо что идет прогресс молодежки.. это будущее усиление основного состава Локо.
Гость
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