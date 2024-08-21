Светит резерв в «Локомотиве» вместо основы в МЮ. У талантов из РПЛ сложный старт сезона

1724265139

вчера, 21:32

Непростой мир взрослого футбола.

Пиняев рискует потерять место в основе

Два года назад приз лучшему молодому игроку в РПЛ достался именно Пиняеву. Тогда Сергей играл за «Крылья Советов», а теперь в «Локомотиве». Вингер набрал больше баллов, чем Тюкавин из «Динамо». Опередил Литвинова из «Спартака», Коваленко из «Крыльев Советов» и Сильянова из «Ростова». Удачная пятерка для оценки их старта в новом сезоне, представители разных амплуа. Все пятеро раньше были в заявках фаворитов. А если говорим о Пиняеве, то босс «Локомотива» и эксперт Радимов обратили внимание на ключевую перемену. Сергей возмужал физически. Радимов допускает, что это вредит легкости вингера «Локомотива». Были слухи о продаже футболиста, но теперь им не интересуются в «Манчестер Юнайтед». Левый вингер должен вытеснить по пути в основу команды Галактионова результативного Тикнизяна, второго форварда Сарвели и молодого Салтыкова, который тоже пришел из «Крыльев Советов». «Локомотив» не отдаст Сергея в другой клуб. Но если не будет результативной игры – сядет на лавку. Напарник Пиняева юный Батраков среди героев старта сезона, как и форвард Воробьев. Сергей пока отстает от коллег.

Тюкавину нельзя снижать результативность

Константин предсказуемо получил приз «Первая пятерка» в декабре. Пошел вверх после второго места за год до этого. Но теперь Тюкавину 22, переходит в мир взрослого футбола. В прошлом сезоне забил 15 мячей и сделал 9 ассистов в РПЛ . А теперь защитники иначе встречают нападающего «Динамо». Разница с прошлым сезоном также в отсутствии резерва. Тюкавин не может позволить себе отдых. Его некем заменить, Смолов покинул «Динамо». Нгамалё и Гладышев забили по 2 мяча в РПЛ , а у Константина пока 1 гол. Были матчи, где защитники соперников закрывали Тюкавина. Всегда агрессивно вступает в прессинг и ведет борьбу, но перестал выходить на очевидные голевые позиции. Бителло постоянно создает моменты, но Тюкавина теперь держат плотнее. У него не получилось стартовать идеально. А это форвард настроения. Чем дольше без голов – тем незаметнее выступает. Поскольку знаем цель Тюкавина, а именно приглашение в серьезный западный клуб, то срочно нужно прибавить, впереди игры против «Краснодара» и «Крыльев Советов».

Литвинову нет места в центре полузащиты

Универсальный разрушитель из «Спартака» хочет играть в центре поля. Но в тактике Станковича ему нет места. Пруцев и Умяров доставляют мяч плеймейкеру Барко. И хотя Литвинов физически крепче, Руслан легко может проиграть им борьбу вместе с ещё двумя известными хавбеками – Зобниным и Мартинсом. У Станковича особый подход к центру поля. Тренеру нужен свой Бускетс, а такого человека пока нет. Литвинов не настолько тонкий при игре в пас. А в центре защиты свои конкуренты. «Спартак» подписал опытного здоровяка из сборной Суринама. Миенти Абена работал со Станковичем в «Ференцвароше». Если бы Деян считал, что Литвинов, Дуарте и Чернов лучше подходят для работы в основе «Спартака», то не стал бы приглашать еще одного защитника. Тем более, в заявке пока также остается Маслов. Литвинов в нынешней форме вряд ли найдет себе западный клуб, но может провести сезон на лавке «Спартака», что тоже негативно скажется на его акциях на футбольном рынке. Руслан – командный игрок, но наступит момент подумать о себе.

Коваленко потерялся на скамейке чемпионов

В день трансфера хавбека из «Сочи» в «Зенит» все говорили, что это глупое решение для футболиста и его новой команды. Коваленко раскрылся в аренде в «Крыльях Советов», откуда и перешел в «Сочи». Южане планировали передать воспитанника «Чертаново» по знакомому железнодорожному маршруту, но затем вмешался Семак. Не знаем, за что Сергей Богданович так сильно не любит молодых российских футболистов, но многим подпортил карьеру. Коваленко не стал исключением. Кучерявый москвич, игравший в школах «Спартака» и «Динамо», уехал в Оренбург. Надежда на возрождение в команде, где в центре поля лишились умного аргентинца Веры. Он тоже не добрался в «Локомотив», остановился в «Химках». Коваленко удачно выбрал команду, «Оренбург» часто атакует, будет интересно с аргентинцами. Но на что рассчитывал в «Зените»? Двадцатиоднолетний футболист практически не играл, хотя формально стал участником заявки, взявшей три трофея. Но ни зарплата, ни заработанные напарниками медали не делают юного игрока мощнее. Коваленко правильно сделал, что ушел из «Зенита».

Сильянов пока не убедил иностранные клубы

Не худший российский крайний защитник. Но когда «Зенит» искал латералей с паспортом, то забрал Волкова и Горшкова, а не Сильянова. Александр умеет играть на двух флангах. Галактионов справа сейчас доверяет Ненахову, а Сильянов выступает слева. Вытеснил атакующего Тикнизяна, ведь лучше обороняется. Может вернуться на правый фланг, если Наир наберет форму. Вот только игра Сильянова пока недостаточно хороша не только для «Зенита», но и для иностранных клубов. На рынке есть 23-летний универсальный латераль. У него 8 матчей за первую сборную России. Контракт с «Локомотивом» всего на два года. Трансферная стоимость – смешные для европейцев 4.5 млн евро. Но не слышим, чтобы Сильянова звали в топ-5. Значит, надо работать усерднее. Александру важно точнее распоряжаться мячом. Также полезно прибавить в атаке. Современный крайний защитник должен создавать моменты.