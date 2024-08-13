В Турции появился вратарь-вундеркинд. Вышел в основе в 15 лет и испортил настроение Моуриньо

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сегодня, 20:35

«Фенербахче» не без труда справился с бывшим клубом Дзюбы.

В стартовом туре турецкой Суперлиги «Фенербахче», в котором заступил на вахту Жозе Моуриньо, принимал коллектив «Адана Демирспор». Тот самый, где когда-то засветился Артём Дзюба, который начал карьеру актёра. Играли вторая и шестнадцатая команда прошлого сезона. «Фенеру» предрекали крупную победу. Особенно после того, как выяснилось, что ворота гостей доверены Денизу Дёнмезеру, которому нет ещё 16 лет.

Дебют Моуриньо

На воротах домашнего стадиона «Фенербахче» «Шюкрю Сарачоглу» никогда не было написано «Добро пожаловать в ад». Но играть там было чрезвычайно тяжело. И стамбульским грандам, и провинциалам, к которым относится клуб из Аданы. В Суперлиге соперники сыграли 41 матч, и в более чем половине из них верх брал «Фенер» – в 24. В двух предыдущих чемпионатах «канарейки» побеждали дома с одинаковым результатом 4:2. Правда, в 2022-м случился конфуз в виде 2:1 в пользу гостей. Но это исключение из правил.

На этот раз «Фенербахче» довольствовался скромной победой со счётом 1:0. На 34-й минуте 38-летний Эдин Джеко ударил низом в дальний угол. Вратарь гостей Дениз прыгнул, но без шансов. Команда Жозе Моуриньо вышла вперёд и имела несколько возможностей развить успех. Но всякий раз на пути мяча оказывался 15-летний вратарь гостей. Так больше Дениз и не пропустил. Гол Джеко остался единственным в матче. «Фенербахче» победил 1:0, хотя собирался отгрузить не менее трёх.

После игры Жозе Моуриньо был расстроен. Не таким он видел свой дебют в Стамбуле. Но португалец подошёл после игры и поздравил своего австралийского коллегу Майкла Валканиса с хорошим поединком. А заодно и попросил передать поздравления с добротной игрой вратарю соперника. «Молодец, малыш. Не дрогнул. Выдержать давление стадиона „Фенербахче“ дорогого стоит». Моуриньо, вероятно, будет работать над усилением состава.

Детям до шестнадцати

Малыш этот ростом метр девяносто. Но своего совершеннолетия Дениз Дёнмезер достигнет только 21 сентября 2026-го. Сейчас ему ещё нет шестнадцати. Возможно, он сейчас самый юный футболист в основе высших лиг Европы. И самый юный вратарь вне всякого сомнения. И это не дебют Дениза, чьё имя переводится как «море», во взрослом футболе. В предыдущем чемпионате он вышел на замену против «Антальяспора» аж на минуту. Успел добежать до ворот, но не более того. А сейчас настоящее боевое испытание.

Почему же Майкл Валканис, который как Моуриньо, проводил свой первый матч в Суперлиге, доверил важнейшую позицию зелёному юнцу? Все вратари сломались? Вовсе нет. В заявочном списке имеются ещё трое – 26-летний Ведат Каракуш, 21-летний Йылмаз Акташ и 19-летнеий Мурат Эшер. Все живы, все здоровы. Но просмотрев бригаду на тренировках, Валканис сделал выбор в пользу самого молодого. Настолько уверенно смотрелся Дениз на тренировках. Да и в игре не оплошал. Удар Джеко было отбить тяжело, а все остальные мячи, летевшие в створ ворот, стали добычей этого парнишки.

Немножечко сопоставьте. Дениз Дёнмезер родился 21 сентября 2008 года. Эдин Джеко в это время уже зажигал вовсю за «Вольфсбург», а весной следующего года выиграл с «волками» Бундеслигу. А уроженец Хатая Дениз не просто не знал, что такое футбол, не умел ни ходить, ни говорить.

Дениз играет за юношескую сборную Турции. По достижении совершеннолетия подпишет профессиональный контракт с клубом «Адана Демирспор», хотя пацана наверняка взяли на карандаш большие клубы из Стамбула и «Трабзонспор». Специалисты отмечают, что юный вратарь – действительно самородок и способен вырасти в звезду европейского класса. Уровня знаменитых соотечественников Шенола Гюнеша и Рюшту Реджбера. А может, и выше. Кстати, сам Дениз хотел бы быть похожим на Джанлуиджи Буффона. Говорят, они внешне похоже. Но знаменитый итальянец всё же дебютировал, будучи чуточку старше.

Один матч, хоть и против местного суперклуба, ещё ничего не значит. Будет интересно посмотреть, как Дениз будет играть дальше. Выдержит ли испытание непростым сезоном. Не сломается, не «поплывёт» ли. И наоборот, не зазвездится ли. Вот и будет причина наблюдать за чемпионатом Турции и конкретно за командой «Адана Демирспор».

Скромная победа чемпиона и успешный выезд «Бешикташа»

И немного о других событиях первого тура турецкой Суперлиги. Чемпион страны «Галатасарай» принимал «Хатайспор», самый отдалённый от Стамбула клуб. Хатай – город, пострадавший от землетрясения, находится скорее на Ближнем Востоке, нежели в Малой Азии или Фракии. Встреча открывала чемпионат Турции 2024/25. В начале второго тайма гости вышли вперёд после гола Жоелсона Фернандеша. Счёт 1:0 в пользу гостей держался до 80-й минуты. Назревал второй кряду конфуз «джим-бом». Если кто забыл, то недавно «Галатасарай» был бит в Суперкубке «Бешикташем» со счётом 5:0. Но Мауро Икарди заработал пенальти и сам же его забил. А на 90-й минуте Миши Батшуайи принёс чемпиону непростую победу 2:1. Что касается потенциальных спартаковцев, то Деррик Кён провел на поле 87 минут, а Керем Актюркоглу, отказавшийся от перехода в «Спартак», вышел на замену на 70-й минуте.

Выиграл свой матч и «Бешикташ». Причём сделал это в гостях. Голы Рафы Силвы и Габриэла Паулисты, забитые до перерыва, принесли «чёрным орлам» победу с результатом 2:0. «Трабзонспор» в гостях заключил мир с «Сивасспором» (0:0). Кстати, в составе «Сивасспора» скоро появится бывший спартаковец Кейта Бальде. С ничьей начал пусть не гранд, но влиятельный нувориш «Башакшехир». Стамбульцы первыми добились успеха в гостевой игре с «Ризеспором». На 39-й минуте отличился Фигейредо. Но в добавленное к первому тайму время узбекский защитник Хусниддин Аликулов восстановил равновесие – 1:1.