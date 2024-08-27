«Славия» Прага – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 17:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Славия» Прага – «Лилль», который состоится 28 августа 2024 года

«Славия» Прага

«Славия» Прага, в отличие от своих соседей по городу свой первый матч в финале квалификации Лиги чемпионов проиграла. Разница в два мяча оставляет немного шансов коллективу отыграться на своем поле, однако задача при определенных обстоятельств вполне выполнима. В данной ситуации очень важно начало поединка, поэтому хозяева приложат максимум усилий с первых минут, чтобы изменить ход противостояния.

20 августа «Славия» проиграла в Лиге чемпионов на выезде «Лиллю» (0:2), а 17 числа в рамках чемпионата обыграла на своем поле «Теплице» (2:1).

«Лилль»

«Лилль» может быть доволен результатом первой встречи, ведь команда выиграла в два мяча, что является комфортным преимуществом. Тем не менее, расслабляться еще очень рано и стоит серьезно отнестись ко второй встрече, ведь любой пропущенных мяч ставит под угрозу превосходство французского клуба. Поединок будет интересным не только для болельщиков команд, но и нейтральных зрителей.

24 августа «Лилль» уверенно выиграл у «Анже» (2:0), а 17 числа на выезде смог одолеть «Реймс» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Славия» Прага – 2.45

Ничья – 3.45

Победит «Лилль» – 2.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

«Славия» Прага выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лилль» одержал всего четыре победы в десяти последних встреч на выезде

Французский клуб выиграл все три мата у пражской «Славии»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но команды не выявят победителя и дальше по итогам противостояния пройдет «Лилль».