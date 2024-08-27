«Слован» Братислава – «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 18:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Слован» Братислава – «Мидтьюлланн», который состоится 28 августа 2024 года

«Слован» Братислава

Клуб из Словакии добился неплохого результата в первом матче и на своем стадионе постарается одержать победу над чемпионом Дании. Тем не менее, букмекеры немного больше верят именно в гостей, поэтому «Словану» придется доказывать, что он заслуживает место в групповом турнире Лиги чемпионов. Поединок будет нервным, но интересным.

25 августа «Слован» Братислава обыграл на выезде «Банська Быстрица» (2:0), а до этого добился ничьей в Дании с «Мидтьюлланном» (1:1).

«Мидтьюлланн»

Команда может быть разочарована результатом первой игры и теперь добиваться результата придется на поле соперника. Счет ничейный и «Мидтьюлланн» может выбрать свою тактику на этот поединок. Вполне вероятно, что гости будут ждать свой шанс, больше обороняясь, но и вероятность игры первым номером исключить нельзя.

24 августа «Мидтьюлланн» обыграл на своем поле «Сеннерьюск» (3:2), а ранее был переигран на выезде «Лонгбю» (2:1) на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Слован» Братислава – 3

Ничья – 3.5

Победит «Мидтьюлланн» – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

«Слован» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних выездных матчей «Мидтьюлланна» завершились исходом «обе забьют»

Клуб из Дании не проигрывает уже 11 поединков подряд во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что словацкая команда находится на кураже и сможет добиться важной домашней победы в этот раз.