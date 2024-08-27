«Слован» Братислава – «Мидтьюлланн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Слован» Братислава – «Мидтьюлланн», который состоится 28 августа 2024 года
«Слован» Братислава
Клуб из Словакии добился неплохого результата в первом матче и на своем стадионе постарается одержать победу над чемпионом Дании. Тем не менее, букмекеры немного больше верят именно в гостей, поэтому «Словану» придется доказывать, что он заслуживает место в групповом турнире Лиги чемпионов. Поединок будет нервным, но интересным.
25 августа «Слован» Братислава обыграл на выезде «Банська Быстрица» (2:0), а до этого добился ничьей в Дании с «Мидтьюлланном» (1:1).
«Мидтьюлланн»
Команда может быть разочарована результатом первой игры и теперь добиваться результата придется на поле соперника. Счет ничейный и «Мидтьюлланн» может выбрать свою тактику на этот поединок. Вполне вероятно, что гости будут ждать свой шанс, больше обороняясь, но и вероятность игры первым номером исключить нельзя.
24 августа «Мидтьюлланн» обыграл на своем поле «Сеннерьюск» (3:2), а ранее был переигран на выезде «Лонгбю» (2:1) на выезде.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Слован» Братислава – 3
- Ничья – 3.5
- Победит «Мидтьюлланн» – 2.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.98
Статистика
- «Слован» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Мидтьюлланна» завершились исходом «обе забьют»
- Клуб из Дании не проигрывает уже 11 поединков подряд во всех турнирах
Прогноз
Поставить на победу хозяев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что словацкая команда находится на кураже и сможет добиться важной домашней победы в этот раз.