«Вальядолид» – «Леганес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 23:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» – «Леганес», который состоится 28 августа 2024 года

«Вальядолид»

«Вальядолид» вернулся в Ла Лигу после нескольких лет отсутствия и за два тура набрал три очка. Команда надеется, что ей хватит сил не оказаться внизу турнирной таблицы по итогам сезона, а закрепиться на более высоких местах, чтобы не проводить нервные поединки за выживание в Ла Лиге. На своем поле клуб постарается обыграть «Леганес», ведь это будет легче сделать с поддержкой нескольких тысяч болельщиков.

25 августа «Вальядолид» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» (0:3), а ранее 19 числа одолел «Эспаньол» (1:0).

«Леганес»

«Леганес» также еще в прошлом году выступал в Сегунде, но благодаря хорошим результатам смог пробиться в элитный дивизион. Матч против соперника с похожей судьбой всегда интересен для обеих команд, поэтому гости постараются доказать, что они не хуже «Вальядолида». Матч определенно будет интересным и вряд ли уступит в качестве параллельным встречам.

25 августа «Леганес» обыграл на своем поле «Лас-Пальмас» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 2.3

Ничья – 3.05

Победит «Леганес» – 3.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.65

Тотал больше 2.5 мячей – 1.47

Статистика

«Леганес» не проигрывает уже пять поединков подряд во всех турнирах

«Вальядолид» выиграл восемь из десяти последних домашних встреч при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Почти все матчи между этими командами заканчиваются малорезультативно и в этот раз наверняка ничего не изменится.