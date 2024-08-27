«Вальядолид» – «Леганес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» – «Леганес», который состоится 28 августа 2024 года
«Вальядолид»
«Вальядолид» вернулся в Ла Лигу после нескольких лет отсутствия и за два тура набрал три очка. Команда надеется, что ей хватит сил не оказаться внизу турнирной таблицы по итогам сезона, а закрепиться на более высоких местах, чтобы не проводить нервные поединки за выживание в Ла Лиге. На своем поле клуб постарается обыграть «Леганес», ведь это будет легче сделать с поддержкой нескольких тысяч болельщиков.
25 августа «Вальядолид» проиграл на выезде мадридскому «Реалу» (0:3), а ранее 19 числа одолел «Эспаньол» (1:0).
«Леганес»
«Леганес» также еще в прошлом году выступал в Сегунде, но благодаря хорошим результатам смог пробиться в элитный дивизион. Матч против соперника с похожей судьбой всегда интересен для обеих команд, поэтому гости постараются доказать, что они не хуже «Вальядолида». Матч определенно будет интересным и вряд ли уступит в качестве параллельным встречам.
25 августа «Леганес» обыграл на своем поле «Лас-Пальмас» (2:1), а ранее сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» – 2.3
- Ничья – 3.05
- Победит «Леганес» – 3.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.47
Статистика
- «Леганес» не проигрывает уже пять поединков подряд во всех турнирах
- «Вальядолид» выиграл восемь из десяти последних домашних встреч при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Почти все матчи между этими командами заканчиваются малорезультативно и в этот раз наверняка ничего не изменится.