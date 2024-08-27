«Реал» Сосьедад – «Алавес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1724790839

27 августа 2024, 23:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Реал» Сосьедад – «Алавес», который состоится 28 августа 2024 года

«Реал» Сосьедад

«Реал» Сосьедад набрал три очка в двух турах, но пока это мало что значит. Команде нужно стабильно набирать очки, чтобы выйти на новый уровень и составить конкуренцию грандам вроде «Реала» и «Барселоны». Уже в этой игре хозяева постараются начать реализовывать свои победы и в игре с «Алавесом» их устроит исключительно победа.

24 августа «Реал» Сосьедад на выезде переиграл «Эспаньол» (1:0) , а 18 числа на своем поле уступил «Райо Вальекано» (1:2).

«Алавес»

«Алавес» занял десятое место в прошлом сезоне, что можно было считать отличным результатом, но в этом футбольном году в активе клуба после двух туров всего один балл. Тем не менее, гости не собираются сдаваться своему сопернику и постараются пойти по пути «Райо Вальекано», которым недавно удалось обыграть этого соперника на его поле. Совсем скоро можно будет узнать, получится ли замысел гостей.

25 августа «Алавес» на своем поле поделил очки с «Бетисом» (0:0), а ранее 16 числа уступил на выезде «Сельте» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Сосьедад – 1.62

Ничья – 3.75

Победит «Алавес» – 6.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.4

Тотал больше 2.5 мячей – 1.58

Статистика

«Реал» Сосьедад выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных поединков «Алавеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Алавес» проиграл два из пяти последних матчей «Реалу» Сосьедад при трех ничьих

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Предполагаем, что у хозяев все пойдет не по плану и в итоге команды поделят очки в этой встрече.