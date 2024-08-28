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«Астана» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 августа 2024, 22:42
«Астана» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Астана» – «Бранн», который состоится 29 августа 2024 года

«Астана»

Казахский клуб переживает не лучшие времена и даже попадание в групповой этап Лиги конференций для команды сейчас очень проблематичен. «Астана» проиграла на выезде «Бранну» первый поединок в два мяча и теперь пусть не на своем родном стадионе, но в Казахстане постарается нивелировать это преимущество, что сделать будет очень непросто.

22 августа «Астана» проиграла «Бранну» (0:2), а ранее разгромила на своем поле «Хунедоару» (6:1) в прошлом раунде квалификации.

«Бранн»

«Бранн» находится в отличной физической форме и давно не проигрывает в различных турнирах. Команда одержала уверенную победу в первой игре против оппонента из Казахстана и теперь на поле соперника обязан выстоять и удержать победное преимущество. Гости постараются засушить игру и исключить быстрый гол в свои ворота за счет дисциплины в обороне и минимизации ошибок на своей середине поля.

22 августа «Бранн» обыграл «Астану» в Лиге конференций (2:0), а 18 августа на выезде в чемпионате разгромил «Фредрикстад» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астана» – 4.05
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Бранн» – 1.85
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

  • «Астана» проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах3
  • «Бранн» выиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах
  • Пять из восьми последних матчей «Астаны» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а «Бранн» не будет прикладывать больше усилий, чем нужно для выхода в групповой турнир.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
29 августа в 01:40
Гости имея запас 2 мяча вряд ли будут форсировать события - их вполне устроит и ничья - Х.
Гость
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