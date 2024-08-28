«Астана» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Астана» – «Бранн», который состоится 29 августа 2024 года
«Астана»
Казахский клуб переживает не лучшие времена и даже попадание в групповой этап Лиги конференций для команды сейчас очень проблематичен. «Астана» проиграла на выезде «Бранну» первый поединок в два мяча и теперь пусть не на своем родном стадионе, но в Казахстане постарается нивелировать это преимущество, что сделать будет очень непросто.
22 августа «Астана» проиграла «Бранну» (0:2), а ранее разгромила на своем поле «Хунедоару» (6:1) в прошлом раунде квалификации.
«Бранн»
«Бранн» находится в отличной физической форме и давно не проигрывает в различных турнирах. Команда одержала уверенную победу в первой игре против оппонента из Казахстана и теперь на поле соперника обязан выстоять и удержать победное преимущество. Гости постараются засушить игру и исключить быстрый гол в свои ворота за счет дисциплины в обороне и минимизации ошибок на своей середине поля.
22 августа «Бранн» обыграл «Астану» в Лиге конференций (2:0), а 18 августа на выезде в чемпионате разгромил «Фредрикстад» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астана» – 4.05
- Ничья – 3.75
- Победит «Бранн» – 1.85
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.98
Статистика
- «Астана» проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах3
- «Бранн» выиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах
- Пять из восьми последних матчей «Астаны» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а «Бранн» не будет прикладывать больше усилий, чем нужно для выхода в групповой турнир.