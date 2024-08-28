«Астана» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 22:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Астана» – «Бранн», который состоится 29 августа 2024 года

«Астана»

Казахский клуб переживает не лучшие времена и даже попадание в групповой этап Лиги конференций для команды сейчас очень проблематичен. «Астана» проиграла на выезде «Бранну» первый поединок в два мяча и теперь пусть не на своем родном стадионе, но в Казахстане постарается нивелировать это преимущество, что сделать будет очень непросто.

22 августа «Астана» проиграла «Бранну» (0:2), а ранее разгромила на своем поле «Хунедоару» (6:1) в прошлом раунде квалификации.

«Бранн»

«Бранн» находится в отличной физической форме и давно не проигрывает в различных турнирах. Команда одержала уверенную победу в первой игре против оппонента из Казахстана и теперь на поле соперника обязан выстоять и удержать победное преимущество. Гости постараются засушить игру и исключить быстрый гол в свои ворота за счет дисциплины в обороне и минимизации ошибок на своей середине поля.

22 августа «Бранн» обыграл «Астану» в Лиге конференций (2:0), а 18 августа на выезде в чемпионате разгромил «Фредрикстад» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астана» – 4.05

Ничья – 3.75

Победит «Бранн» – 1.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал больше 2.5 мячей – 1.98

Статистика

«Астана» проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах3

«Бранн» выиграл пять из шести последних поединков во всех турнирах

Пять из восьми последних матчей «Астаны» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а «Бранн» не будет прикладывать больше усилий, чем нужно для выхода в групповой турнир.