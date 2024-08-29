«Ипсвич» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ипсвич» – «Фулхэм», который состоится 31 августа 2024 года
«Ипсвич»
«Ипсвич» проиграл два стартовых матча АПЛ, но у команды были очень сильные соперники, поэтому нельзя сказать, что старт сезона провален. В третьем туре команда принимает «Фулхэм» и это будет первый реальный шанс при своих же болельщиках одержать первую победу в сезоне. В случае еще одного поражения, атмосфера в коллективе станет напряженная, что может повлиять на дальнейшие результаты.
28 августа «Ипсвич» проиграл в кубке английской лиги «Уимблдону» (2:3), а в чемпионате крупно уступил «Манчестер Сити» (1:4).
«Фулхэм»
Лондонский клуб набрал три очка из шести возможных и продолжает бороться за баллы в каждом поединке. «Фулхэму» будет очень сложно добиться высоких мест, но закрепиться в середине таблицы вполне по силам. Гостям явно не стоит недооценивать «Ипсвич», который будет максимально заинтересован набрать первые очки в АПЛ.
27 августа «Фулхэм» обыграл на выезде «Бирмингем» (2:0), а 24 числа в АПЛ обыграл на своем поле «Лестер» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ипсвич» – 3.1
- Ничья – 3.4
- Победит «Фулхэм» – 2.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.87
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.93
Статистика
- «Фулхэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Ипсвича» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Фулхэм» выиграл четыре последних матча у «Ипсвича»
Прогноз
Поставить на победу «Ипсвича», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Хозяева более настроены на победу и наверняка смогут ее добиться при своих болельщиках. Прогнозируем победу новичка АПЛ в этой встрече.