«Ипсвич» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 21:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ипсвич» – «Фулхэм», который состоится 31 августа 2024 года

«Ипсвич»

«Ипсвич» проиграл два стартовых матча АПЛ , но у команды были очень сильные соперники, поэтому нельзя сказать, что старт сезона провален. В третьем туре команда принимает «Фулхэм» и это будет первый реальный шанс при своих же болельщиках одержать первую победу в сезоне. В случае еще одного поражения, атмосфера в коллективе станет напряженная, что может повлиять на дальнейшие результаты.

28 августа «Ипсвич» проиграл в кубке английской лиги «Уимблдону» (2:3), а в чемпионате крупно уступил «Манчестер Сити» (1:4).

«Фулхэм»

Лондонский клуб набрал три очка из шести возможных и продолжает бороться за баллы в каждом поединке. «Фулхэму» будет очень сложно добиться высоких мест, но закрепиться в середине таблицы вполне по силам. Гостям явно не стоит недооценивать «Ипсвич», который будет максимально заинтересован набрать первые очки в АПЛ .

27 августа «Фулхэм» обыграл на выезде «Бирмингем» (2:0), а 24 числа в АПЛ обыграл на своем поле «Лестер» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ипсвич» – 3.1

Ничья – 3.4

Победит «Фулхэм» – 2.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.87

Тотал больше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

«Фулхэм» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ипсвича» на своем поле завершились исходом «обе забьют — нет»

«Фулхэм» выиграл четыре последних матча у «Ипсвича»

Прогноз