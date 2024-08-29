«Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон», который состоится 31 августа 2024 года
«Ноттингем Форест»
«Лесники» очень хорошо начали сезон, ведь за два тура набрали уже четыре очка. Команда не хочет в этот раз бороться за выживание, а попробует закрепиться хотя бы в середине турнирной таблицы и избавить болельщиков от недельных переживаний за свой клуб от матча к матчу. В предстоящей игре «Ноттингем Форест» настроен на победу и выйдет на поле воплощать свою цель в реальность.
28 августа «Ноттингем Форест» уступил «Ньюкасл Юнайтед» (1:2 в серии пенальти), а 24 числа в чемпионате обыграл «Саутгемптон» на выезде (1:0).
«Вулверхэмптон»
«Волки» сыграли с двумя серьезными лондонскими клубами в стартовых турах АПЛ и не смогли набрать очков с общей разницей мячей (2:8). Тем не менее, это не должно быть причиной для скандала, ведь от коллектива требуется набирать очки в матчах подобных предстоящему. Поражение гостей не устраивает ни в коем случае, поэтому они будут искать моменты у ворот соперника, не забывая и о своей обороне.
28 августа «Вулверхэмптон» обыграл «Бернли» в кубке английской лиги (2:0), а 25 числа крупно уступил «Челси» в АПЛ (2:6).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ноттингем Форест» – 2
- Ничья – 3.7
- Победит «Вулверхэмптон» – 3.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- «Вулверхэмптон» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из десяти последних домашних матчей «Ноттингем Форест» завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева находятся в хорошем настроении и на своем поле приложат все усилия, чтобы добавить к своему наработку еще три балла.