«Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 22:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон», который состоится 31 августа 2024 года

«Ноттингем Форест»

«Лесники» очень хорошо начали сезон, ведь за два тура набрали уже четыре очка. Команда не хочет в этот раз бороться за выживание, а попробует закрепиться хотя бы в середине турнирной таблицы и избавить болельщиков от недельных переживаний за свой клуб от матча к матчу. В предстоящей игре «Ноттингем Форест» настроен на победу и выйдет на поле воплощать свою цель в реальность.

28 августа «Ноттингем Форест» уступил «Ньюкасл Юнайтед» (1:2 в серии пенальти), а 24 числа в чемпионате обыграл «Саутгемптон» на выезде (1:0).

«Вулверхэмптон»

«Волки» сыграли с двумя серьезными лондонскими клубами в стартовых турах АПЛ и не смогли набрать очков с общей разницей мячей (2:8). Тем не менее, это не должно быть причиной для скандала, ведь от коллектива требуется набирать очки в матчах подобных предстоящему. Поражение гостей не устраивает ни в коем случае, поэтому они будут искать моменты у ворот соперника, не забывая и о своей обороне.

28 августа «Вулверхэмптон» обыграл «Бернли» в кубке английской лиги (2:0), а 25 числа крупно уступил «Челси» в АПЛ (2:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 2

Ничья – 3.7

Победит «Вулверхэмптон» – 3.55

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Вулверхэмптон» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Четыре из десяти последних домашних матчей «Ноттингем Форест» завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ноттингем Форест», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Хозяева находятся в хорошем настроении и на своем поле приложат все усилия, чтобы добавить к своему наработку еще три балла.