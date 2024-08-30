«Хольштайн» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 августа 2024, 21:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Хольштайн» – «Вольфсбург», который состоится 31 августа 2024 года

«Хольштайн»

«Хольштайн» провел неплохой сезон во втором дивизионе и пробился в Бундеслигу с намерениями закрепиться надолго. Команда не смогла удержать ничью в первом туре и теперь на своем поле постарается реабилитироваться перед болельщиками и начать набирать баллы. В случае победы над «Вольфсбургом» хозяева обретут дополнительную уверенность в своих силах перед следующими поединками.

24 августа «Хольштайн» проиграл на выезде «Хоффенхайму» (2:3), а 17 числа в кубке Германии одолела «Алеманию Ахен» (3:2).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» также не смог удержать победу в первом туре, но команда играла с «Баварией», и болельщики вполне могут простить свою команду, которая сражалась до последней минуты. В матче с новичком Бундеслиги гости определенно рассчитывают на победу, которая положит начало набранным очкам в новом сезоне.

25 августа «Вольфсбург» проиграл на своем поле «Баварии» (2:3), а 19 числа добыл победу у «Кобеленца» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хольштайн» – 3.3

Ничья – 3.7

Победит «Вольфсбург» – 2.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.17

Статистика

«Хольштайн» проиграл четыре из пяти последних поединков во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл три из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних встреч у «Хольштайн»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды так и не смогут определить победителя в этой встрече.