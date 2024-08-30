«Барселона» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Вальядолид», который состоится 31 августа 2024 года
«Барселона»
Каталонцы остались единственной командой в чемпионате Испании, кто еще не терял очков. Соответственно «Барселона» является лидером турнирной таблицы с девятью баллами и ближайших соперников опережает на два очка. В домашнем матче с «Вальядолидом» хозяева обязаны побеждать и продлевать свою победную серию.
27 августа «Барселона» с трудом обыграла на выезде «Райо Вальекано» (2:1), а 24 числа с тем же счетом одолела «Атлетик» (2:1).
«Вальядолид»
«Вальядолид» набрал четыре очка в трех турах чемпионата Испании и надеется задержаться хотя бы в середине турнирной таблицы. Команда только вернулась из Сегунды и намерена бороться за каждый балл, даже в выездной встрече с «Барселоной». Поединок обещает быть интересным, несмотря на то, что букмекеры не оставляют никаких шансов гостям на бумаге.
28 августа «Вальядолид» поделил очки с «Леганесом» (0:0), а 25 числа на выезде крупно проиграл «Реалу» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1.25
- Ничья – 6.5
- Победит «Вальядолид» – 12.5
- Тотал больше 3.5 мячей –2.13
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.73
Статистика
- «Барселона» выиграла три последних матча подряд с одинаковым счетом (2:1)
- Четыре из пяти последних выездных матчей «Вальядолида» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч у «Вальядолида»
Прогноз
Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что хозяева окажутся гораздо сильнее своего соперника и выиграют с разницей в несколько мячей.