«Барселона» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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30 августа 2024, 23:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Барселона» – «Вальядолид», который состоится 31 августа 2024 года

«Барселона»

Каталонцы остались единственной командой в чемпионате Испании, кто еще не терял очков. Соответственно «Барселона» является лидером турнирной таблицы с девятью баллами и ближайших соперников опережает на два очка. В домашнем матче с «Вальядолидом» хозяева обязаны побеждать и продлевать свою победную серию.

27 августа «Барселона» с трудом обыграла на выезде «Райо Вальекано» (2:1), а 24 числа с тем же счетом одолела «Атлетик» (2:1).

«Вальядолид»

«Вальядолид» набрал четыре очка в трех турах чемпионата Испании и надеется задержаться хотя бы в середине турнирной таблицы. Команда только вернулась из Сегунды и намерена бороться за каждый балл, даже в выездной встрече с «Барселоной». Поединок обещает быть интересным, несмотря на то, что букмекеры не оставляют никаких шансов гостям на бумаге.

28 августа «Вальядолид» поделил очки с «Леганесом» (0:0), а 25 числа на выезде крупно проиграл «Реалу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.25

Ничья – 6.5

Победит «Вальядолид» – 12.5

Тотал больше 3.5 мячей –2.13

Тотал больше 3.5 мячей – 1.73

Статистика

«Барселона» выиграла три последних матча подряд с одинаковым счетом (2:1)

Четыре из пяти последних выездных матчей «Вальядолида» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Барселона» выиграла четыре из пяти последних встреч у «Вальядолида»

Прогноз

Поставить на победу «Барселоны» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Предполагаем, что хозяева окажутся гораздо сильнее своего соперника и выиграют с разницей в несколько мячей.