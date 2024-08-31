«Химки» – ЦСКА: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 11:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» – ЦСКА , который состоится 31 августа 2024 года

«Химки»

Подмосковный клуб смог набрать всего шесть очков за шесть туров чемпионата России, что определило команду на 11 место. «Химки» опережают зону вылета всего на один пункт, поэтому обязаны набирать очки в ближайших встречах. В игре с ЦСКА у хозяев будут неплохие шансы побороться, учитывая нестабильность «армейцев» в нынешнем сезоне.

28 августа «Химки» был разгромлены на выезде «Локомотивом» (0:4), а 24 числа команда сыграла вничью с «Ахматом» (3:3).

ЦСКА

ЦСКА в нынешнем сезоне добивается результатов с более слабыми командами, а против конкурентов игра не выходит. Коллектив располагается на шестом месте с 10 баллами и отстает на пять пунктов от лидера, коим сейчас является «Локомотив». В предстоящей игре «армейцев» устроит только победа, которая не позволит отстать от конкурентов.

27 августа ЦСКА обыграл на выезде «Ахмат» (2:0), а 24 числа на своем поле разгромил «Акрон» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 4.8

Ничья – 4

Победит ЦСКА – 1.75

– 1.75 Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Статистика

«Химки» не могут выиграть уже пять матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей ЦСКА на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

на выезде завершились исходом «обе забьют — нет» ЦСКА выиграл три последних матча подряд с «Химками»

Прогноз