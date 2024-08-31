«Лечче» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Кальяри», который состоится 31 августа 2024 года
«Лечче»
«Лечче» еще не набирал очки в новом сезоне и даже не смог отличиться забитыми мячами. Команде очень нужно исключить ошибки в обороне, которые приводили к поражениям и в домашней игре с «Кальяри» при своих болельщиках важно добыть первую победу или в крайнем случае набрать первые очки, чтобы не допустить кризисной ситуации уже в начале сезона.
24 августа «Лечче» проиграл на выезде «Интеру» (0:2), а 19 числа крупно проиграл на своем поле «Аталанте» (0:4).
«Кальяри»
«Кальяри» не проигрывает уже несколько матчей подряд и это дает повод болельщикам надеяться на хорошее будущее. На данный момент клуб набрал два очка и также нуждается в победах. Если гостям удастся набрать три очка в этой встрече, они смогут сразу подняться на несколько позиций выше и в следующих матчах постараться там закрепиться.
26 августа «Кальяри» сыграл вничью с «Комо» (1:1), а 18 числа поделил очки с «Ромой» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лечче» – 2.35
- Ничья – 3.15
- Победит «Кальяри» – 3.4
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.62
Статистика
- Три из четырех последних матчей «Кальяри» завершились ничейным результатом
- «Лечче» проиграл пять из десяти последних домашних поединков
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Команды редко радуют болельщиков забитыми мячами в личных встречах и в этот раз вряд ли ситуация изменится.