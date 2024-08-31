«Лечче» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 14:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» – «Кальяри», который состоится 31 августа 2024 года

«Лечче»

«Лечче» еще не набирал очки в новом сезоне и даже не смог отличиться забитыми мячами. Команде очень нужно исключить ошибки в обороне, которые приводили к поражениям и в домашней игре с «Кальяри» при своих болельщиках важно добыть первую победу или в крайнем случае набрать первые очки, чтобы не допустить кризисной ситуации уже в начале сезона.

24 августа «Лечче» проиграл на выезде «Интеру» (0:2), а 19 числа крупно проиграл на своем поле «Аталанте» (0:4).

«Кальяри»

«Кальяри» не проигрывает уже несколько матчей подряд и это дает повод болельщикам надеяться на хорошее будущее. На данный момент клуб набрал два очка и также нуждается в победах. Если гостям удастся набрать три очка в этой встрече, они смогут сразу подняться на несколько позиций выше и в следующих матчах постараться там закрепиться.

26 августа «Кальяри» сыграл вничью с «Комо» (1:1), а 18 числа поделил очки с «Ромой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 2.35

Ничья – 3.15

Победит «Кальяри» – 3.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Статистика

Три из четырех последних матчей «Кальяри» завершились ничейным результатом

«Лечче» проиграл пять из десяти последних домашних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Команды редко радуют болельщиков забитыми мячами в личных встречах и в этот раз вряд ли ситуация изменится.