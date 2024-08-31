«Челси» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 18:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Кристал Пэлас», который состоится 1 сентября 2024 года

«Челси»

За последние годы «Челси» сильно изменился, а результаты в среднем ухудшились. Над клубом шутят, что он покупает слишком много игроков, но в первую очередь смотрят на позицию в АПЛ . Коллектив набрал три очка в двух турах и теперь на своем поле сыграет с удобным для себя соперником, который не может забрать очки у «синих» уже очень давно.

29 августа «Челси» проиграл на выезде «Серветту» в Лиге конференций (1:2), но прошел по сумме двух матчей, а 25 числа разгромил в чемпионате «Вулверхэмптон» на выезде (6:2).

«Кристал Пэлас»

Команда является одной из двух в АПЛ , кто еще не набирал очки и такое положение дел явно не устраивает болельщиков и руководство. «Кристал Пэлас» всегда сложно даются поединки с «Челси», но возможно именно сейчас есть хорошие шансы сломать серию поражений от «аристократов». Главная интрига матча состоит в возможностях гостей как минимум не проиграть в этом матче.

27 августа «Кристал Пэлас» разгромил «Норвич» (4:0) в кубке английской лиги (4:0), а 24 числа уступил в чемпионате «Вест Хэму» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.62

Ничья – 4.4

Победит «Кристал Пэлас» – 5.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.53

Тотал больше 2.5 мячей – 2.5

Статистика

«Челси» выиграл три матча из десяти последних встреч во всех турнирах

Семь из десяти последних выездных матча «Кристал Пэлас» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Челси» выиграл восемь последних матчей подряд у «Критал Пэлас»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Гости находятся не в лучшей форме, чтобы противостоять на выезде одному из самых неприятных соперников и с большой вероятностью не наберут очков в этом поединке.