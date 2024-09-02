Невероятный дебютант «Зенита» и гроза москвичей. Узнайте лучших футболистов 7-го тура РПЛ

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02 сентября 2024, 09:22

Неделя сложных поединков.

Вратарь

Богдан Москвичёв («Оренбург») – трудяга тура

У двадцатилетнего голкипера 8 сейвов в поединке против «Динамо». Понятно, что не все задания были равнозначными по сложности. Москвичёв пропустил два мяча. Но Богдан взял удар Тюкавина с «точки», после чего неудачно пытался вынести мяч. Зато если бы не другие спасения голкипера, то «Оренбург» точно бы проиграл с таким количеством моментов «Динамо».

Защитники

Сергей Петров («Краснодар») – ветеран тура

В тридцать три года Петров может оказаться на скамейке, ведь «Краснодар» подписал уругвайца Гонсалеса. Но в поединке в Москве против «Локомотива» Сергей провел полный матч. Сыграл лучше, чем центральные защитники «Краснодара». Петров грамотно подыгрывал Са по флангу и встречал Тикнизяна. Наир остался без гола в важном поединке.

Максим Осипенко («Ростов») – либеро недели

Осипенко организовывал атаки «Ростова» против «Факела», ведь умеет отдать умную длинную верховую передачу или исполнить разрезающий пас. У Максима есть голевое чутье. Защитник пробил по воротам низом, а Комличенко подобрал отскок от голкипера. Также на счету Осипенко победный второй гол «Ростова» – уверенно реализовал пенальти.

Мойзес ( ЦСКА ) – сеньор стабильность

Второй тур подряд у Мойзеса мяч в РПЛ . ЦСКА обзавелся наследником голевых подвигов Дивеева. Но Барбоса отметился не только удачным походом к воротам «Химок». На счету левого центрального защитника также немало классных действий без мяча. Мойзес совершил пять выносов мяча и четыре раза удачно вступал в борьбу. Сыграл четко и аккуратно.

Дуглас Сантос («Зенит») – класс сезона

Пусть Сантос не прогрессирует, ведь ему не 25 лет и впереди не будет трансфера в основу «Манчестер Сити». Но Сантос держит марку, чего хватает во многих поединках «Зенита». Особенно против соперников, которые помогают Дугласу создавать моменты. С «Пари НН» у Сантоса пять передач под удары. Один из пасов стал голевым для новичка Гонду.

Полузащитники

Владислав Камилов («Ахмат») – боец недели

После нулевой ничьей с «Акроном» команда из Грозного потеряла главного тренера – Адиева уволили. Но у наставника точно нет вопросов к одному участнику матча. Хавбек Камилов отработал на славу. Неудачно бил по воротам, но на его счету 4 отбора мяча и 5 перехватов. Если кто заслуживал победу в нулевом поединке с двумя ударами в створ, то это Камилов.

Маркус Вендел («Зенит») – хитрец выходных

«Зениту» крупно повезло, что Маркус избежал сложной травмы. Вендел против «Пари НН» сделал голевой пас на Гонду, когда защитник соперника подарил фавориту мяч. Также на счету Вендела третий мяч «Зенита», подчеркнувший разгром хозяйской команды. Маркус привычно для этого сезона грамотно открылся в штрафной площади по левому флангу.

Эсекьель Барко («Спартак») – хладнокровие тура

Разумеется, игру «Спартака» против «Рубина» вел новый лидер команды. Аргентинец нагнетал, когда оказывался с мячом у чужих ворот. Нельзя сказать, что «Рубин» выступил плохо, ведь оказались в большинстве и получили преимущество в свежести в концовке. Но «Спартак» умудрился дожать соперника. Барко реализовал пенальти за обидную для казанцев игру рукой.

Нападающие

Виктор Са («Краснодар») – прилежность тура

У Кордобы есть не только полезные действия против «Локомотива», но и глупое удаление за разговоры. Джон не самый сдержанный парень в составе «Краснодара». А вот прилежный немолодой вингер Са, когда готов физически, оставляет приятное впечатление. Виктор не эгоист, он создает моменты для напарников. Са после нескольких попыток организовал гол Кордобе.

Тамерлан Мусаев ( ЦСКА ) – король воздуха

Центральный нападающий ЦСКА после навеса чилийца Давилы технично пробил головой. Мяч попал в ворота, «армейцы» получили в конце первого тайма преимущество против «Химок». Мусаев активно вступал в борьбу на втором этаже, наносил удары по чужим воротам. Тамерлан сыграл по канонам своей профессии, добился для «армейцев» победы.

Лусиано Гонду («Зенит») – дебютант недели

Новичок «Зенита» сразу вышел в основе, Семак не побоялся поставить аргентинца с первых минут. Новичок полностью оправдал доверие, ведь сделал дубль в стартовом поединке. Оборона соперников сильно помогла, постоянно разваливаясь. Но отметим Лусиано. Гонду хорошо читал игру и неплохо открывался. Неплохой центральный нападающий.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – победитель тура

Мусаеву точно пора взрослеть, ведь он утомил желтыми карточками. Также Мураду Олеговичу пора поставить на место Кордобу, Джон ведёт себя безобразно. Зато «Краснодар» победил со счетом 3:0 лидера РПЛ к началу седьмого тура. «Локомотив» впервые с прошлой осени не забил в чемпионате. Мусаев правильно выбрал стиль игры в Москве.

Организованность тура. «Спартак»

Даже сильные команды, вроде «Арсенала», после удаления могут сесть на свои ворота и плохо атаковать. «Спартак» полчаса рубился в меньшинстве после удаления Зобнина, но команда Станковича играла лучше, чем «Рубин». В этом туре только два лидера разочаровали – «Локомотив» проиграл «Краснодару», а «Динамо» упустило победу над «Оренбургом». А вот «Спартак» Станковича даже вдесятером заслужил победу, ведь их игра не сломалась в меньшинстве.

Гроза москвичей. Упрямый «Краснодар»