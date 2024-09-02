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Невероятный дебютант «Зенита» и гроза москвичей. Узнайте лучших футболистов 7-го тура РПЛ

02 сентября 2024, 09:22
Лусиано Гонду
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Вендел
Вендел
Полузащитник
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
Защитник
Петров Сергей
Петров Сергей
Защитник

Неделя сложных поединков.

Вратарь

Богдан Москвичёв («Оренбург») – трудяга тура

У двадцатилетнего голкипера 8 сейвов в поединке против «Динамо». Понятно, что не все задания были равнозначными по сложности. Москвичёв пропустил два мяча. Но Богдан взял удар Тюкавина с «точки», после чего неудачно пытался вынести мяч. Зато если бы не другие спасения голкипера, то «Оренбург» точно бы проиграл с таким количеством моментов «Динамо».

Защитники

Сергей Петров («Краснодар») – ветеран тура

В тридцать три года Петров может оказаться на скамейке, ведь «Краснодар» подписал уругвайца Гонсалеса. Но в поединке в Москве против «Локомотива» Сергей провел полный матч. Сыграл лучше, чем центральные защитники «Краснодара». Петров грамотно подыгрывал Са по флангу и встречал Тикнизяна. Наир остался без гола в важном поединке.

Максим Осипенко («Ростов») – либеро недели

Осипенко организовывал атаки «Ростова» против «Факела», ведь умеет отдать умную длинную верховую передачу или исполнить разрезающий пас. У Максима есть голевое чутье. Защитник пробил по воротам низом, а Комличенко подобрал отскок от голкипера. Также на счету Осипенко победный второй гол «Ростова» – уверенно реализовал пенальти.

Мойзес (ЦСКА) – сеньор стабильность

Второй тур подряд у Мойзеса мяч в РПЛ. ЦСКА обзавелся наследником голевых подвигов Дивеева. Но Барбоса отметился не только удачным походом к воротам «Химок». На счету левого центрального защитника также немало классных действий без мяча. Мойзес совершил пять выносов мяча и четыре раза удачно вступал в борьбу. Сыграл четко и аккуратно.

Дуглас Сантос («Зенит») – класс сезона

Пусть Сантос не прогрессирует, ведь ему не 25 лет и впереди не будет трансфера в основу «Манчестер Сити». Но Сантос держит марку, чего хватает во многих поединках «Зенита». Особенно против соперников, которые помогают Дугласу создавать моменты. С «Пари НН» у Сантоса пять передач под удары. Один из пасов стал голевым для новичка Гонду.

Полузащитники

Владислав Камилов («Ахмат») – боец недели

После нулевой ничьей с «Акроном» команда из Грозного потеряла главного тренера – Адиева уволили. Но у наставника точно нет вопросов к одному участнику матча. Хавбек Камилов отработал на славу. Неудачно бил по воротам, но на его счету 4 отбора мяча и 5 перехватов. Если кто заслуживал победу в нулевом поединке с двумя ударами в створ, то это Камилов.

Маркус Вендел («Зенит») – хитрец выходных

«Зениту» крупно повезло, что Маркус избежал сложной травмы. Вендел против «Пари НН» сделал голевой пас на Гонду, когда защитник соперника подарил фавориту мяч. Также на счету Вендела третий мяч «Зенита», подчеркнувший разгром хозяйской команды. Маркус привычно для этого сезона грамотно открылся в штрафной площади по левому флангу.

Эсекьель Барко («Спартак») – хладнокровие тура

Разумеется, игру «Спартака» против «Рубина» вел новый лидер команды. Аргентинец нагнетал, когда оказывался с мячом у чужих ворот. Нельзя сказать, что «Рубин» выступил плохо, ведь оказались в большинстве и получили преимущество в свежести в концовке. Но «Спартак» умудрился дожать соперника. Барко реализовал пенальти за обидную для казанцев игру рукой.

Нападающие

Виктор Са («Краснодар») – прилежность тура

У Кордобы есть не только полезные действия против «Локомотива», но и глупое удаление за разговоры. Джон не самый сдержанный парень в составе «Краснодара». А вот прилежный немолодой вингер Са, когда готов физически, оставляет приятное впечатление. Виктор не эгоист, он создает моменты для напарников. Са после нескольких попыток организовал гол Кордобе.

Тамерлан Мусаев (ЦСКА) – король воздуха

Центральный нападающий ЦСКА после навеса чилийца Давилы технично пробил головой. Мяч попал в ворота, «армейцы» получили в конце первого тайма преимущество против «Химок». Мусаев активно вступал в борьбу на втором этаже, наносил удары по чужим воротам. Тамерлан сыграл по канонам своей профессии, добился для «армейцев» победы.

Лусиано Гонду («Зенит») – дебютант недели

Новичок «Зенита» сразу вышел в основе, Семак не побоялся поставить аргентинца с первых минут. Новичок полностью оправдал доверие, ведь сделал дубль в стартовом поединке. Оборона соперников сильно помогла, постоянно разваливаясь. Но отметим Лусиано. Гонду хорошо читал игру и неплохо открывался. Неплохой центральный нападающий.

Главный тренер

Мурад Мусаев («Краснодар») – победитель тура

Мусаеву точно пора взрослеть, ведь он утомил желтыми карточками. Также Мураду Олеговичу пора поставить на место Кордобу, Джон ведёт себя безобразно. Зато «Краснодар» победил со счетом 3:0 лидера РПЛ к началу седьмого тура. «Локомотив» впервые с прошлой осени не забил в чемпионате. Мусаев правильно выбрал стиль игры в Москве.

Организованность тура. «Спартак»

Даже сильные команды, вроде «Арсенала», после удаления могут сесть на свои ворота и плохо атаковать. «Спартак» полчаса рубился в меньшинстве после удаления Зобнина, но команда Станковича играла лучше, чем «Рубин». В этом туре только два лидера разочаровали – «Локомотив» проиграл «Краснодару», а «Динамо» упустило победу над «Оренбургом». А вот «Спартак» Станковича даже вдесятером заслужил победу, ведь их игра не сломалась в меньшинстве.

Гроза москвичей. Упрямый «Краснодар»

«Горожане» и «Зенит» – единственные команды в РПЛ без поражений. «Краснодар» обыграл ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». Впечатляющая серия, которая напоминает о статусе вице-чемпионов. И одновременно говорит об их уязвимости. Робин Гуды отбирают очки у богатых и раздают бедным. «Краснодар» стал очень полезным для Семака в этом году в чемпионате. С другой стороны, подобрались к лидеру вплотную. После паузы на матчи сборных борьба продолжится, а пока «Зенит» вернулся на первое место.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Lejnin2 (раскрыть)
02 сентября в 17:02, ред.
Мне всё равно на другие команды, я болельщик Спартака и хочу видеть мощный, сильный и играющий Спартак и в соответствие с этими пожеланиями оцениваю их игру, а так же прогресс или регресс текущего состояния команды. Чтобы я мог ими наконец гордиться и словосочетание "Спартак - чемпион" было подтверждено фактами, хотя бы раз в сезон)))
Lejnin2
Lejnin2 ответ Bad Listener (раскрыть)
02 сентября в 16:59
Ну если мы сравниваем игры РПЛ с командами из топ-5, то с уверенностью можно всё вами описанное сказать про любую команду, абсолютно любую, без исключений, а не только про Спартак ))
Bad Listener
Bad Listener ответ Lejnin2 (раскрыть)
02 сентября в 16:30, ред.
Слушайте я как бы порчу снимать не умею и из иллюзий не выведу, но могу порекомендовать глянуть игру любой более менее уважающей себя команды из топ 5 в момент когда им нужен гол а потом игру Спартака против Рубина, я думаю разница будет видна невооружённым взглядом. Вот например такой элемент игры как ауты - всегда ждут Денисова, когда он дойдёт возьмёт мяч, спрашивается зачем, что такого может Денисов чего не может игрок который сейчас с мячом, он может быть бросит в штрафную сразу или что? Давайте посмотрим, смотрим - ничего, человек просто вбросил мяч так как любой может, так зачем эта пауза нужна? чтобы противник перестроился? И такое постоянно. Постоянно низачем ждут на одном фланге Рябчука, на другом Денисова. Да иногда это нормально, взять паузу перевести дух, но иногда надо быстро вбросить мяч ближнему чтобы быстро продолжить атаку, но у Спартака 99% аутов это тормоза вот такие. И это только один элемент игры. Тем более по факту оборона Рубина это вообще далеко не неприступная крепость, если бы Спартак бегал выигриали бы 3-4 мяча.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 сентября в 15:53
Неужели автору неизвестно, что Петров никого не вытеснил из основы, он играет исключительно как паспортист из-за лимита на легионеров. В Краснодаре и так был предел 8 импортных на поле. Есть и посильнее его крайние защитники.
Lejnin2
Lejnin2 ответ Bad Listener (раскрыть)
02 сентября в 14:49
Вы, похоже, не ту игру пересматривали...или смотрели матчи Спартака из Трнавы...при Станковиче забегали все (а кто не забегал, оказался в глухом запасе, как Зиньковский) и в обороне отрабатывают всей командой, показательный, к примеру, вынос Маркиньоса в своей штрафной. Да, реализация хромает, увы, но обвинять в безинициативности - это к другим командам, не к Спартаку, по крайней мере в прошедших матчах
en5ms6tfnwe7
en5ms6tfnwe7
02 сентября в 12:09, ред.
Включать Барко в состав сборной тура ну совершенно некорректно, есть гораздо больше игроков из других команд, которые играли куда лучше, например из Ростова или Краснодара.
5ngujuqb9qhp
5ngujuqb9qhp
02 сентября в 12:06
Чем спартак заслужил победу не понятно, играли отвратительно, выиграли только за счет сомнительного пенальти при полном содействии спартаку судьи Карасева.
Bad Listener
Bad Listener
02 сентября в 10:05, ред.
В игре Спартака нечему было ломаться, она была отвратительна с самого начала. Как можно такое написать было вообще не ясно. Ноль моментов, но главное что я вчера заметил пересмотрев игру что они не хотят играть, еле ходят. Станкович должен их после матча заставлять бегать вокруг стадиона пока они не добегут всё что не добежали в матче и тогда они может быть задвигаются на те зарплаты которые они получают. Играть реально стараются только Барко и Угальде в атаке, остальным как будто плевать. И брака просто невероятное количество, одни потери, даже к красной карточке по сути привел абсолютно необязательный обрез Литвинова.
Гость
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