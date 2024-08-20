Дубли после выходов на замену и разгром от «Спартака». Символическая сборная 5-го тура РПЛ

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сегодня, 15:10

Много неожиданных голов.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив») – «сухарь» недели

Хвалим Москвичева из «Оренбурга», голкипер отразил пенальти от Роналдо и смотрелся здорово. Вот только пропустил трижды, его команда проиграла. А вот у Лантратова не просто «сухарь», а история успеха. Наличие Ильи позволило «Локомотиву» набрать почти столько же очков в РПЛ , сколько и «Зенит». Голкипер изменил команду, а один из его сейвов в дерби с ЦСКА позволил сохранить шанс на победу.

Защитники

Андрей Лангович («Ростов») – активность тура

Один из лучших поединков Ланговича в РПЛ . Андрей располагался высоко, работал по правому флангу невероятно агрессивно. На его счету важнейший навес на Комличенко – Николай сравнял счет после своего дубля. «Ростов» отыгрался и успел победить после гола Роналдо. Лангович покинул поле до победного мяча, но выложился на сто процентов. Подтянет игру в защите – получится крутой правый латераль.

Эдгардо Фаринья («Химки») – прыжок недели

Панамцы не частые гости в РПЛ . Скауты «Химок» нашли Фаринью у него на родине и забрали как свободного агента. Стартовал неплохо. Огромный центральный защитник удачно сыграл в штрафной площади «Зенита», забил Латышонку первый гол в новом сезоне РПЛ . У своих ворот Эдгардо допустил несколько ошибок, но дрался прилично. У панамца простые решения – выносы, но неплохо занимал позиции.

Срджан Бабич («Спартак») – борец выходных

В атаке серб сыграл просто. Один удар – один гол, смял опекуна Божина. «Спартак» на девятой минуте обеспечил себе победу против «Факела», ведь повели 2:0. Бабич умеет сыграть у чужих ворот. Но Станковичу важно, чтобы Срджан стал лидером защиты «Спартака». У Бабича не было много работы, но аккуратен с мячом, выиграл 100 % единоборств внизу и выносил мячи, когда «Факел» пытался отыграться.

Олег Рябчук («Спартак») – перехваты недели

«Красно-белые» провели крепкий матч против «Факела», разгромили соперника. На счету Рябчука голевой пас на Угальде на первых минутах матча. После этого молдаванин удачно перехватывал мячи, активно работал в прессинге и позволил «Спартаку» контролировать игру в домашнем поединке. Олег точно пасовал мяч и грамотно работал по всему флангу. Если сможет играть так чаще – будет в основе.

Полузащитники

Мозес Кобнан («Краснодар») – джокер

«Краснодар» проигрывал «Пари НН» дома после неудачной передачи Сперцяна и перехвата соперника. Мусаев выпустил свежих игроков спасать поединок. Мозес оказался самым ловким у чужих ворот. Кобнан удачно выигрывал борьбу и постоянно оказывался там, где мяч. Умудрился нанести четыре удара по чужим воротам, хотя сыграл менее получаса. Мозес вместе с Комличенко – авторы дублей после выходов на замену.

Эсекьель Барко («Спартак») – диспетчер

Аргентинец создал шесть моментов для напарников, а в награду получил голевой навес на защитника Бабича. Футболисты «Факела» помогали «Спартаку» создавать моменты, но Барко с игры не забил. А вот единственный удар в створ превратил в гол с пенальти. Эсекьель классно смотрится на старте сезона. Он эффективнее, чем Бонгонда, который постоянно промахивается. Без Барко «Спартак» смотрелся хуже.

Бителло («Динамо») – настырность недели

Жоао пытался растягивать линию обороны «Крыльев Советов», играя на фланге. Смещался в центр, где искал опасные штрафные и пенальти. Бителло нашел лазейку в обороне соперника, когда Тюкавин скинул ему мяч под удар. В сложном домашнем поединке «Динамо» положилось на грамотные атакующие действия одного из главных созидателей старта сезона. Вингер не боится опеки и настроен дальше создавать голы.

Нападающие

Манфред Угальде («Спартак») – молния тура

Быстроногий форвард забил «Факелу» на третьей минуте матча, когда не выключился из борьбы и обхитрил защитников соперника. У Манфреда были другие подходы, а после перерыва он заработал пенальти. Знал, что надо падать, отправил своего оппонента в антисборную тура. Угальде набрал форму, у него 4 гола на старте РПЛ . Дубль не сделал, ведь отдал пенальти Барко, но доволен собой.

Николай Комличенко («Ростов») – юбиляр

«Ростов» проигрывал 0:2 в игре с «Оренбургом», а затем Карпин выпустил Комличенко вместо хавбека Уткина. Тяжелый форвард в 100-й игре за «Ростов» помог оформить самый яркий камбэк выходных. «Краснодар» отыгрался и вырвал победу после дубля Кобнана, а опытный форвард Николай оставался без опеки в поединке против «Оренбурга». Комличенко нанес 4 удара в створ, два из них реализовал.

Мирлинд Даку («Рубин») – хитрец выходных

Лидер атаки «Рубина» принес команде из Казани первую с июля победу. «Акрон» достойно сражался, забил гол. Но когда у соперника такой хитрый форвард, как Даку, то он найдет способ отравить мяч в чужие ворота. Судьи долго проверяли победный тычок албанца, но не нашли офсайда в моменте с неудачным падением вратаря в борьбе за мяч. А до этого Даку помог игроку «Акрона» забить в свои ворота.

Главный тренер

Франк Артига («Химки») – архитектор недели

«Химки» сыграли грамотным вторым номером против фаворита, которому отдавали победу с вероятностью в 90 %. Но подмосковный клуб сковал «Зенит», минимизировал удары по своим воротам. Реализовали стандарт. «Химки» заслужили три очка в борьбе против чемпионов, но пропустили обидный мяч в концовке. Не повезло, но испанец Артига реабилитировался за несколько проколов до встречи с Семаком.

Дебютант тура. Джавад Хоссейннежад («Динамо» Махачкала)

Иранский полузащитник дебютировал в РПЛ против «Ахмата». «Динамо» из Махачкалы одержало первую победу, поскольку защитник неловко сбросил мяч на Джавада, а тот не промахнулся. Речь о первой в истории новичка победе в РПЛ . Важный результат, а героем стал парень, сыгравший в чемпионате всего 26 минут.

Особенность футбольной недели. Камбэки на любой вкус