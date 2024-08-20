Директор «Оренбурга» устроил скандал, а ЦСКА проиграл в дерби. В 5-м туре РПЛ серия камбэков

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сегодня, 00:41

Невероятно много гнева и эмоций.

Вратарь

Рустам Ятимов («Ростов»)

Голкипер сборной Таджикистана получил шанс в «Ростове». Ищут новый первый номер после ухода Песьякова. Но Рустам может проиграть борьбу, если будет так нервничать. Вратарь в поединке против «Оренбурга» выскакивал с линии, когда можно было сыграть иначе. Не смог выстроить оборону после серии атак соперника. Нервозность голкипера передалась защите.

Защитники

Лукас Ловат («Ахмат»)

Благодарим Ловата за помощь в создании самого веселого гола тура. Бразилец сбросил мяч на футболиста «Динамо» из Махачкалы, чью фамилию обязательно прочитаете в конце этого разговора. А пока оставим загадку, обвинив Лукаса в поражении «Ахмата». Могли сыграть по нулям, но защитник гостей решил, что надо небрежно обращаться с мячом после выхода на замену.

Матиас Перес («Оренбург»)

В таких матчах, как против «Ростова», становится понятно, почему аргентинский боец не покинул «Оренбург». Крутой игрок, когда надо атаковать у чужих ворот при стандарте. Внизу Матиас тоже справляется при игре один в один. Но на втором этаже и позиционно ему было сложно против Комличенко. Николай сделал дубль, Роналдо добавил ещё один гол. «Ростов» отыгрался с 0:2.

Райан Сенхаджи («Факел»)

Божин проиграл борьбу Бабичу, когда «Спартак» забивал второй мяч, но у Сенхаджи ещё больше ошибок. Упустил Угальде, когда тот открыл счет. Затем именно опытный француз сбил костариканца, подарив «Спартаку» разгромную разницу 3:0. Райан почему-то постоянно старался играть высоко, словно «Факел» — фаворит, который не должен уважать соперника.

Илья Вахания («Ростов»)

Был момент, когда Вахания подстраховал «Ростов», но куда чаще проигрывал Марину на фланге. Атаковать Илье не мешали, но в этом не преуспел, как Лангович справа. Левый латераль «Ростова» стал одним из тех, кто создал для «Оренбурга» задел в два мяча. Илья упустил Марина на дальней штанге, позволив костариканцу забить второй мяч гостей.

Полузащитники

Кевин Кастаньо («Краснодар»)

Много брака для футболиста команды, которая любит контролировать мяч. Кастаньо неплох один в один. Но когда соперники убегают – колумбиец бесполезен. Даже против скромного «Пари НН» у Кевина хватало неправильных действий. Не сумел занять верную позицию, когда Сперцян привез гол неудачной передачей поперек поля. Колумбийца правильно заменили во втором тайме.

Саша Зделар ( ЦСКА )

Когда футболист хочет покинуть команду, то надо отпускать. Сашу оставили, и теперь будут невзрачные поединки, как в прошлом сезоне. Серб не убедил, что является правильным опорником для ЦСКА . Неоднозначный старт тренера Николича с поражениями и спасениями имени снайпера Дивеева подтверждают, что надо искать усиление в центре поля. Зделар плохой напарник Облякову.

Родриго Саравия («Ростов»)

Впервые вышел в основе и начудил. Уругваец допускал ошибки, которыми пользовались футболисты «Оренбурга». Первую голевую атаку разогнали после огреха от Родриго. Саравия пытался собраться и помочь команде отыграться, но отметился только удачными действиями на втором этаже. Со временем Карпин выжмет из легионера другой футбол, но пока есть неприятные ошибки.

Нападающие

Тео Бонгонда («Спартак»)

Если бы Тео играл в АПЛ , то с ним бы уже сделали десятки тысяч мемов. На старте сезона Бонгонда не реализовал 17 ударов. Против «Факела» у него было три возможности забить, но истратил их впустую. Нельзя расслабляться, ведь через неделю играть против «Зенита». Латышонок примет в дар промахи Бонгонды, Тео надо собраться и лучше реализовать отличные шансы.

Тамерлан Мусаев ( ЦСКА )

У ЦСКА было преимущество в первом тайме дерби с «Локомотивом». Не хватило только правильной игры центрального форварда. Файзуллаев и Давилу атаковали и били по воротам Лантратова. Голкипер справлялся и не дождался удачных ходов Тамерлана. Мусаев зарядил локтем защитнику, получив желтую карточку, и ушел с поля без ударов по чужим воротам.

Матео Кассьерра («Зенит»)

Слабый поединок от лучшего снайпера прошлого сезона. Кассьерру закрыли защитники «Химок». Без пасов травмированного Вендела и поддержки Глушенкова, повредившего руку, Матео ничего не показал. У Кассьерры много сильных напарников в атаке, но спасать положение против «Химок» появились другие люди. Мостовой сравнял счет, а форвард разочаровал.

Главный тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Увидели Сергея Богдановича, когда Вендел и Глушенков не создают гол за голом. Работа главного тренера «Зенита» не понравилась. «Химки» не такие неприступные, как были на пике формы несколько лет назад. Фаворит в итоге не проиграл, но потерял очки. С учетом того, что «Динамо» тоже могло сыграть с чемпионом 1:1, фиксируем второй подряд непонятный матч от Семака. Перестановок немало, но тренер прав – у «Зенита» много недочетов в ключевых фазах игры.

Скороговорка тура. Мохаммад Джавад Хоссейннеджад Махаленколай забил гол

Это не шутка, 21-летнего хавбека из Ирана именно так зовут. Пушка от дебютанта РПЛ привела к катастрофе для «Ахмата» в игре против «Динамо» из Махачкалы. Проиграли в кавказском танце человеку, чью фамилию выговорят с первого раза не все комментаторы. В двойной фамилии Хоссейннеджад Махаленколай двадцать пять букв.

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