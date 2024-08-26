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«Зенит» отбился от «Спартака», а студент сменил лидера. Собрали героев 6-го тура РПЛ

26 августа 2024, 09:29
Зенит - Спартак
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
Обляков Иван
Обляков Иван
Полузащитник
Мойзес
Мойзес
Защитник

Фишка недели – вернулись голы со штрафных.

Вратарь

Евгений Латышонок («Зенит») – стена тура

Решение телевизионных экспертов признать хавбека Умярова лучшим в игре «Спартака» и «Зенита» – одна из самых больших глупостей тура. Латышонок был лучшим в поединке в Санкт-Петербурге. Голкипер «Зенита» потащил шесть ударов «красно-белых», причем ряд выстрелов были опасными. Латышонок шикарно начал сезон, у него 5 «сухарей» в шести первых турах.

Защитники

Дмитрий Кабутов («Рубин») – активность недели

Не лучший тур для правых защитников и латералей. Некоторые были активными в атаке. Многие ошибались. Кабутов из первой категории. Дмитрий, как и Рожков на левом фланге, помог «Рубину» владеть инициативой против «Динамо» из Махачкалы. На его счету 6 удачных действий в атаке. Кабутов утомил защиту соперников, упростил Даку и Чумичу голевую задачу.

Милан Майсторович («Динамо») – цепкость тура

Если бы все оборонялись у «Динамо» так умно, как Милан, то у Кордобы не было бы моментов, а Виктор Са не забил бы рикошетом от Бальбуэны. Сербский защитник в силу возраста – ему всего 19 лет, допускает иногда ошибки. Но в игре с «Краснодаром» Майсторович был тем, кто подчищает за опытными взрослыми напарниками. «Динамо» проиграло, но здесь могут быть также персональные герои тура.

Мойзес Барбоса (ЦСКА) – включение недели

Пошел в атаку и забил первый гол в РПЛ. Дивеева тяжело догнать, ведь другой центральный защитник ЦСКА набрал невероятный ход в плане голов. Но у Мойзеса другие задачи. Барбоса грамотно играет левой, умеет отдавать передачи. Бывший латераль стал классным центральным защитником. Акинфеев не пропустил от «Акрона», а Мойзес успел показать себя у двух ворот.

Томас Галдамес («Крылья Советов») – шедевры тура

Левый защитник «Крыльев Советов» сыграл шикарно. Сначала он забил со штрафного, отправил мяч точно в уголок ворот. Этого подвига ему показалось мало, поэтому Томас в стиле классической «девятки» хитро пробил головой. Мяч попал в тот самый уголок ворот. Оба гола красивые. Для крайнего защитника дубль – это событие. «Крылья Советов» переиграли «Пари НН» 3:1.

Полузащитники

Фернандо Костанса («Крылья Советов») – боец

Опорник Барриос разок спас «Зенит», отразил удар по воротам его команды. Но Вильмара обыгрывали много раз. Умяров из «Спартака» откатал обязательную программу, но он не повлиял на результат игры в Санкт-Петербурге. Многие центральные хавбеки вообще провалились в этом туре. А вот Костанса хорош – 4 созданных момента, 2 удара, 1 ассист и 100 % выигранных единоборств.

Иван Обляков (ЦСКА) – диспетчер выходных

Создал три момента для напарников, нанес четыре удара по воротам «Акрона». Сделал дубль – забил с игры и реализовал пенальти. Отдал голевую передачу. Обляков – один из лучших футболистов старта сезона. Иван вырос в лидера ЦСКА. Если до конца трансферного окна директор Бабаев сделает Облякову подарок в виде нового опорника, то диспетчер сможет атаковать ещё чаще.

Алексей Батраков («Локомотив») – студент тура

Недавно Алексею исполнилось 19 лет. Люди его возраста часто ещё учатся в университетах, а Батраков принимает экзамены у защитников из РПЛ. Оценки ставит низкие, а сам получает заслуженные комплименты. С «Ростовом» у Батракова гол плюс пас. Сначала Алексей огорчил соперника хлестким ударом низом, а затем элегантным пасом организовал момент Самошникову.

Никола Чумич («Рубин») – искупление недели

У Чумича много ударов, но не всегда из выгодных позиций. Но когда напарник по левому флангу Рожков удачно сыграл в отборе и отправил Николу в забег, то серб не промахнулся. Второй гол в ворота «Динамо» из Махачкалы поставил точку в поединке в Казани. «Рубин» набрал важные три очка. Кроме стандартного героя Даку, появился также его сербский напарник Чумич.

Нападающие

Тамерлан Мусаев (ЦСКА) – возвращение

В прошлый раз был в антисборной, ведь сыграл пассивно против «Локомотива». Теперь ЦСКА выжал как лимон «Акрон», отправили в ворота скромного соперника четыре мяча. На счету Тамерлана важнейший первый гол матча. После этого Мусаев не выключился, именно он утомил защиту «Акрона», так как постоянно бил по воротам. Меткость надо подтянуть, но в активности добавил.

Антон Заболотный («Химки») – ветеран

Пока Дзюба отказывается отвечать на вопросы о будущем, Антон играет за «Химки». Заболотный спас команду в сложном матче с «Ахматом». Казалось, подмосковный клуб уже проиграл в Грозном 2:3, но Заболотный удачно сыграл в чужой штрафной. Мяч нашел ветерана. До этого центральный нападающий выкатил мяч на Руденко, его гол тоже пригодился, чтобы организовать ничью.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак») – стихия тура

«Спартак» должен был одержать победу в Санкт-Петербурге. Были близки. Играли в концовке в большинстве. Но даже в полных составах у Станковича были верные установки. Деян переиграл Семака, но гостям не повезло реализовать моменты. Помешал голкипер, но не «Зенит». Мало кто в Санкт-Петербурге может сыграть настолько качественно. Если Галактионов поддался стихии в игре против Карпина, то Станкович сам был стихией.

Возвращение тура. Голы со штрафных

В Самаре красиво пробил левый защитник Галдамес из «Крыльев Советов», огорчил вратаря «Пари НН». А «Факел» одержал первую победу в новом сезоне против «Оренбурга» благодаря штрафному от Николая Гиоргобиани. Нападающий красиво пробил над стенкой, мяч от перекладины опустился в сетку ворот. Также штрафной повлиял в главном шоу тура – игре «Ахмата» и «Химок». Ловат хитро катнул мяч в ворота, но затем Заболотный отыгрался.

Главный итог выходных. В РПЛ сменился лидер

«Спартак» был близок к первой за 13 сезонов победе в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата. Но Латышонок сохранил в силе невероятную серию. Однако ничья дала шанс на первое место «Динамо» и «Локомотиву». Первому из московских клубов помешал «Краснодар», а вот второй победил «Ростов» в красивой перестрелке. Теперь Галактионов на вершине в РПЛ. Он ближе всех к Семаку по набранным очкам, если начинать отсчет со дня назначения тренера в «Локомотив».

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pomor45
pomor45
28 августа в 21:58
Багров, вам бы с багром в руках плоты гонять по Северной Двине.
бундер
бундер ответ BENDER2012 (раскрыть)
26 августа в 19:59
Ттолько если удар Барко со штрафного в конце, а так должен был тащить все что летело, ничего сверхестественного не совершил.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
26 августа в 18:43
Станкович себя сумел проявить, это важно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ BENDER2012 (раскрыть)
26 августа в 18:25
Это элементарно, Ватсон! Он же из Зенита и \этим все сказано. Акгацев получше был.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
26 августа в 18:23
Может из-за того, что Ростов проиграл ? Но и Динамо проиграло, а защитник лучший. Странно!
RomM84
RomM84 ответ Evgeniy25 (раскрыть)
26 августа в 15:24
Так это ж зенит! Низзя не лизнуть, Динамо проиграло, но защитник лучший!
Evgeniy25
Evgeniy25
26 августа в 14:52
Я выделил Вратаря Краснодара молодец все что летело все отбил ни защита а сплошной проходной двор Краснодар вполне мог проиграть если бы не вратарь, не согласен с автором у Латышонка не было сверх сложных спасений радует локомотив, разочаровал Краснодар с такой игрой Локомотив расправитсится в соующем туре с Быками они умеют дожимать как никто другой соперник!
sv8qyxhg23d4
sv8qyxhg23d4 ответ Аксинья (раскрыть)
26 августа в 13:45
Куда Роналдо бодаться с распиаренным Батраковым, он же не не в РЖД зарплату получает.
Аксинья
Аксинья
26 августа в 12:08, ред.
Жаль что не нашлось места ростовчанину Роналдо оформившему дубль и забивший вторую игру подряд в компенсированное время - ведь Ростов в итоге проиграл Локо. Зато Заболотный и Мусаев в героях - всё так как не крути из столичного региона))
Wollet
Wollet
26 августа в 11:35
Заболотный здесь для мебели?
zgx4ta49r5pn
zgx4ta49r5pn
26 августа в 11:33
Включать в такую команду игрока проигравшей команды как-то нелепо.
J5rom
J5rom
26 августа в 11:17
Не согласен по выбору голкипера, а Агкацев, выбранный лучшим игроком матча, чем хуже? Динамо не Спартак, а Краснодар не Зенит? Защитник динамо Майсторович, ну сыграл пару раз хорошо, ну закрыл Кордобу, итог команда проиграла, не вышла на первое место, но все равно герой, любите превозносить московские команды!
Palex
Palex ответ Bad Listener (раскрыть)
26 августа в 10:22
Согласен во всем. Вратарь, просто качественно выполнил свою работу и не более того. Что касается игры, то ничего особенного ни Спартак и тем более Зенит не показали. Странная игра Зенита от обороны с добротными атакующими футболистами и абсолютно невнятная игра Спартака в атаке. Никаких неразрешимых задач Москва Питеру не поставила. Явно не матч тура.
nubom
nubom
26 августа в 09:50, ред.
"Деян переиграл Семака..." - 30 мин в большинстве - 0:0. Вот кто победил - так это Мусаев Личку...
Bad Listener
Bad Listener
26 августа в 09:38, ред.
Да Латышонок взял то что должен брать вратарь любой вообще, каких то не решаемых задач перед ним Спартак не ставил. И не соглсен что остальной Зенит не спасал, помню Бариос и ещё кто то бросались под мяч в последний момент. Странно что Спартак был лучше Зенита, но в сборную тура попал игрок Зенита а Спартака не одного. И это кстати справедливо, но выглядит очень странно. И может многите разочаруются и не согласятся, но пока от того что делает Спартак пахнет не тренерскими идеями, а в основном эйфорией от смены тренера, а она как мы все знаем рано или поздно проходит
BENDER2012
BENDER2012
26 августа в 09:35, ред.
Латышонок Латышонок.... Мне кажется люди перестали разбираться в тонкостях футбола . Один пиар. Вот из знающих и понимающих, скажите мне пожалуйста, что сложного такого потянул этот Латышонок????? Рабочие моменты для вратаря.
Гость
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