Стало известно, почему Тухель отказался от предложения «Манчестер Юнайтед»

Томас Тухель этим летом отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, причиной такого решения стали разногласия по поводу предлагаемой трансферной политики МЮ.
Томас Тухель этим летом отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».
Как сообщается, причиной такого решения стали разногласия по поводу предлагаемой трансферной политики МЮ.
понятно, что футбольный клуб МЮ хочет Coach Charming.
они покупают игроков, а тренер работает с ними.
этот Пеп, Клопп и Артета будут требовать трансферы под собственный стиль игры.
понятно, что футбольный клуб МЮ хочет Coach Charming.
они покупают игроков, а тренер работает с ними.
этот Пеп, Клопп и Артета будут требовать трансферы под собственный стиль игры.