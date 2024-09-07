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Стало известно, почему Тухель отказался от предложения «Манчестер Юнайтед»

07 сентября 2024, 18:46

Томас Тухель этим летом отказался возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, причиной такого решения стали разногласия по поводу предлагаемой трансферной политики МЮ.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 20:18
за 10 лет покупали непонятно кого в команду и теперь непонятно куда девать этих звезд.
понятно, что футбольный клуб МЮ хочет Coach Charming.
они покупают игроков, а тренер работает с ними.
этот Пеп, Клопп и Артета будут требовать трансферы под собственный стиль игры.
Rupertt
Rupertt
07 сентября в 20:10
Ну правильно, руководству МЮ виднее кого брать, а кого не брать. Им лучше чтобы Манчестер на дно ушёл, так им больше нравиться.
ProKop92
ProKop92
07 сентября в 19:49
А ведь с ним могло что-то получится у Юнайтед
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