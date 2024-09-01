Аллегри может возглавить клуб не из Италии

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри находится в поисках нового клуба.
По данным источника, интерес к приглашению итальянского специалиста проявляет известный иностранный клуб, название которого не уточняется.
Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри находится в поисках нового клуба.
По данным источника, интерес к приглашению итальянского специалиста проявляет известный иностранный клуб, название которого не уточняется.
Кроме Европы есть арабские страны в широком смысле, есть МЛС, есть Латинская Америка. Так что, нет ничего странного в интересе к тренеру высокого уровня.
Кроме Европы есть арабские страны в широком смысле, есть МЛС, есть Латинская Америка. Так что, нет ничего странного в интересе к тренеру высокого уровня.