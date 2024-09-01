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Аллегри может возглавить клуб не из Италии

вчера, 18:15

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри находится в поисках нового клуба.

По данным источника, интерес к приглашению итальянского специалиста проявляет известный иностранный клуб, название которого не уточняется.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:59
Большим клубам он щас не нужен... к
udga6fhem9st
udga6fhem9st
вчера в 19:08
Переоцененый тренер,с Юве не справился, с другим тем более не получится
qud6hrtkwepz
qud6hrtkwepz
вчера в 18:32
Тренер опытный и на виду! Без работы не будет?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:23
Тренером можно работать не только на родине.
Кроме Европы есть арабские страны в широком смысле, есть МЛС, есть Латинская Америка. Так что, нет ничего странного в интересе к тренеру высокого уровня.
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