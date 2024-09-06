Анчелотти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после работы со «сливочными» может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Сообщается, что у специалиста есть весомое предложение из этой страны.
Следующим рулевым «Реала», вероятно, станет Хаби Алонсо, который на данный момент работает в «Байере».
другого шанса не будет))
вот бразильцев унижают )) Анчелотти готов уехать в КСА, но не возглавить сб.Бразилию...
такой тренер поедет в саудовскую лигу, что за наивность)))
бензема там...роналду там...возможно, и винисиус будет за саудоских щейхов бегать...чем лучше их анчелотти?
если надо, наденет шорты и побежит.
и это будет легендарный сезон анчелотти.
другого шанса не будет))
вот бразильцев унижают )) Анчелотти готов уехать в КСА, но не возглавить сб.Бразилию...
такой тренер поедет в саудовскую лигу, что за наивность)))
бензема там...роналду там...возможно, и винисиус будет за саудоских щейхов бегать...чем лучше их анчелотти?
если надо, наденет шорты и побежит.
и это будет легендарный сезон анчелотти.