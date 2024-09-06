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Анчелотти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

вчера, 17:14

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после работы со «сливочными» может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Сообщается, что у специалиста есть весомое предложение из этой страны.

Следующим рулевым «Реала», вероятно, станет Хаби Алонсо, который на данный момент работает в «Байере».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:42, ред.
Востребованные и обеспеченные люди конечно выбирают место пребывания не только исходя из оклада....но и чтоб на работу было интересно ходить....
Будет Карло интересно - может и отправится в данное путешествие...
Решение примет согласно своих планов на жизнь в преклонном уважаемом возрасте...здоровья...и желания работать в новых для себя условиях.....
Как бы там ни было....это его решение и оно будет правильным...
Ибо....как правило талантливый человек талантлив если не во всём то во многом..
Удачи мистеру Анчелотти !!!!!!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 23:28
Посмотрел рейтинг тренеров согласно завоёванным титулам. Анчелотти - на шестом (!) месте. Спасибо. От меня вам лайк.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:58
Я как помню, в рейтинге Фергюсон лидер по титулам, следом Гвардиола.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:17
Только если разрешат ему там курить.. 😄
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:50
Очевидно, утка. Анчелотти сам говорил, что Реал его последний клуб. После Реала закончит карьеру тренера.
iIIiada
iIIiada
вчера в 20:41
Если в Аравию, только в Хиляль. В других командах СА он ничего не добьется. Наполи и Эвертон в пример. Если не возглавляет лучший клуб страны, ничего не добивается.

Надеюсь, честно признается, что ради денег, а не будет молоть чушь про топ-лигу.
happy 50
happy 50
вчера в 19:48
Папа Карло уже всего достиг и закрепился в статусе легендарных . Может он уже считает , что ему пора спокойно отдохнуть в Саудовской Аравии ? Чтобы не было как с другой легендой : Жозе Моуриньо . Почему бы и не отдохнуть ему там . Ему не 50 и ничего плохого в этом нет . Только я в это не верю .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:19
Предложат хороший контракт и поедет в Саудовскую Аравию.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:17
а почему бы нет?
другого шанса не будет))
вот бразильцев унижают )) Анчелотти готов уехать в КСА, но не возглавить сб.Бразилию...
такой тренер поедет в саудовскую лигу, что за наивность)))
бензема там...роналду там...возможно, и винисиус будет за саудоских щейхов бегать...чем лучше их анчелотти?
если надо, наденет шорты и побежит.
и это будет легендарный сезон анчелотти.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:04
В Саудовской Аравии Анчелотти ещё и как футболист поиграть сможет, Криштиану мячи в штрафную навешивать будет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:24
Почему и нет ? Самый успешный тренер в мире, масса титулов с командами, которые тренировал, уважение, слава, почёт... Главное, что всем доказал свою тренерскую состоятельность. Почему бы не попробовать. Семья, дети, внуки, - деньги нужны и лишними не бывают никогда. Это мы, россияне, прекрасно знаем.
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:13
И зачем это папе Карло? Он на пике...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:12
А почему бы и нет . Бабло в копилку ☝️😉
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:12
Так всё дело в приглашениях? Надо его в Россию позвать тогда, а вдруг ему русский дух ближе, не думаю что вопрос денег для него в приоритете, у него их уже дофига по-любому
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:01
Такс... То есть его выпрут в следующем сезоне, после этого, стандартно для карло похмельного, бестрофейного сезона?
9tpgmf6x3n6e
9tpgmf6x3n6e
вчера в 17:57
Даже тренеры туда смотрят????
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:53
Уверен, что такой тренер как Анчелотти, не будет пачкать свою прекрасную карьеру таким низкопробным чемпионатом.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:48
Анчелотти - один из самых успешных тренеров современности с опытом работы в таких клубах, как Милан, Челси, ПСЖ и Реал. Его переход может значительно повысить уровень футбола в Саудовской Аравии и помочь местным клубам достичь больших успехов на международной арене. А так же это может повысить интерес к лиге и привлечь внимание международных зрителей и СМИ.
ProKop92
ProKop92
вчера в 17:47
Папа Карло давно заслужил 👍
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44, ред.
А может и уйти на отдых и наслаждаться жизнью...)
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