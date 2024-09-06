Анчелотти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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вчера, 17:14

Главный тренер «Реала» после работы со «сливочными» может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Сообщается, что у специалиста есть весомое предложение из этой страны.

Следующим рулевым «Реала», вероятно, станет Хаби Алонсо, который на данный момент работает в «Байере».