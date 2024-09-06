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Зидан готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:56

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Летом новое руководство «дьяволов» искало нового наставника для команды, но в итоге Эрик тен Хаг продолжил работать в МЮ. Неубедительный старт сезона вновь заставил манкунианцев начать поиски нового тренера.

По слухам, Зидан готов продолжить карьеру в МЮ.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 08:18
Во всяком случае, в этом назначении есть логика.
Зидан выиграл 3 ЛЧ подряд с Реалом.
Конечно не факт, тот же Тухель выиграл ЛЧ с Челси, но провалился в Баварии, гегемон Бундеслиги, а это не середняк каким сейчас является МЮ.
Так что все возможно.
Вообще у Ди Маттео с Шальке и у Тухеля с Баварией после Челси не получилось в Бундеслиге. Может быть эти тренеры сырые и выиграли ЛЧ благодаря мощному составу Челси.
амурец
амурец
сегодня в 01:17
Ну рискованное решение, тен Хаг в МЮ такого наворотил, что еще ого го сколько времени надо все разгребать
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 23:49
ээээ "по слухам"... я то думал реально
это был бы отличный ответ лысому дегенерату - Зидан (возможно) способен на чудеса
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 23:46
Он не придет на такое. Нужен тренер - кризисный менеджер, строитель.
iIIiada
iIIiada
вчера в 20:43
Вранье. Как тренер, Зидан трус. Сколько у него было предложений, от всех отказался. Хочет подсидеть Дешама или снова вернутся в Реал, где успех будет обеспечен. Новый вызов это не про него, поэтому сидит без работы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:15
В МЮ решили "лысых погонять" )) ладно, шутки шутками, но ЭТХ действительно не справляется со своей работой хотя и выиграл для МЮ несколько трофеев!
Сейчас в МЮ на роль спортивного директора пригласили/назначили Дина Эшворта, который является очень сильным специалистом особенно в Британии. Именно он помогал шейхам строить новый Ньюкасл, но летом решил бросить новый вызов самому себе и покинул "золотую клетку" ради МЮ! Возможно, ему удастся вытащить МЮ из ямы....
Зидан...ну не уверен,что он сможет спрваиться, тут нужен тренер строитель, ну и терпение руководителей
2qcguarvgn63
2qcguarvgn63
вчера в 19:56
Зачем Зидану портить репутацию, это явно проигрышный вариант
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:30
Утка Зидан никогда не возглавит Мю
allemz
allemz
вчера в 18:54
Уточняю смысл заголовка: Зидан готов опозориться
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:54
Не думаю что это правда скорее всего игра агентов
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 18:48
Да какой ещё Зидан. Какой он строитель? Он только с пиковым Реалом и работал.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:39
Похоже вброс. Зидан всё это время ждет 100% варианты типа сб. Франции, Реал, Баварию, ПСЖ мб. Скорей, поверю что он ждет Сити после Пепа, но МЮ сейчас???
В реальности, там Нистелрой готов заменить ТенХага.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:21
Лысого на лысого меняют)))
Не думаю, что алжирян согласится, не вывезет он никак
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:19
Назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера Манчестер Юнайтед могло бы стать значительным шагом для клуба, предоставив новые перспективы и подходы к игре. В то же время, клуб должен тщательно рассмотреть все возможные варианты и последствия, прежде чем принимать окончательное решение. Пока же Зидан остается одним из самых ярких кандидатов на пост тренера, и его возможное назначение может радикально изменить будущее Манчестер Юнайтед.
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:19
Это было бы оооочень интересно!
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