Зидан готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».
Летом новое руководство «дьяволов» искало нового наставника для команды, но в итоге Эрик тен Хаг продолжил работать в МЮ. Неубедительный старт сезона вновь заставил манкунианцев начать поиски нового тренера.
По слухам, Зидан готов продолжить карьеру в МЮ.
Сейчас в МЮ на роль спортивного директора пригласили/назначили Дина Эшворта, который является очень сильным специалистом особенно в Британии. Именно он помогал шейхам строить новый Ньюкасл, но летом решил бросить новый вызов самому себе и покинул "золотую клетку" ради МЮ! Возможно, ему удастся вытащить МЮ из ямы....
Зидан...ну не уверен,что он сможет спрваиться, тут нужен тренер строитель, ну и терпение руководителей
Сейчас в МЮ на роль спортивного директора пригласили/назначили Дина Эшворта, который является очень сильным специалистом особенно в Британии. Именно он помогал шейхам строить новый Ньюкасл, но летом решил бросить новый вызов самому себе и покинул "золотую клетку" ради МЮ! Возможно, ему удастся вытащить МЮ из ямы....
Зидан...ну не уверен,что он сможет спрваиться, тут нужен тренер строитель, ну и терпение руководителей