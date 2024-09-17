Мбаппе в погоне за Холандом, а Гвардиола – за Анчелотти. Все хотят выиграть Лигу чемпионов

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вчера, 00:15

Первый турнир в новом формате.

Фавориты привычные – «Манчестер Сити» и «Реал»

Почти каждый год в финале оказываются команды, которые не входят в короткий список главных фаворитов. А потом побеждают в основном проверенные в других сезонах люди. «Реал» выигрывал много раз. «Ливерпуль» долго шел к победе. А «Манчестер Сити» ещё дольше. Затерялся в очереди ПСЖ . «Бавария» выиграла с Фликом, но прошло немало лет после этого. В финале были «Интер», «Боруссия» Д и «Тоттенхэм», поэтому точно нельзя сбрасывать со счетов интересные команды из топ-5.

Но если говорим о цифровой оценке вероятности победы, то слепая машина ставит на «Манчестер Сити». Вероятность попадания Гвардиолы в ещё один финал равна 39.9 %, а у Анчелотти второе место – 31.6 %. Важно напомнить, что теперь две первые команды в общей таблице будут разведены до финала. Мотивация для главных фаворитов сыграть лучше всех. Но жребий стал ещё важнее. Гранды получили разные по качеству восьмерки соперников, а групповой этап завершится в следующем году.

Любой опытный тренер знает, что в сентябре его команда может летать полем, а в январе начать год после праздников с неудач. Осень будет разбита двумя паузами на игры сборных, а это риск новых травм. Среди фаворитов турнира, по мнению алгоритма «Opta», также «Интер» с опытом выхода в финал. А вот шансы «Арсенала», «Байера» и «Барселоны» на выход в финал оценены ниже 20 %. При этом у многих команд, вроде «Баварии», прекрасные данные для попадания в первую восьмерку.

Кейн, Холанд и Мбаппе – лидеры среди снайперов

Сражение за «Золотую бутсу» станет интереснее, ведь футболисты получат больше попыток. Соперники все разные, достаточно попасть на парочку удобных оппонентов, чтобы существенно улучшить голевые шансы. Новый формат также подразумевает много центральных матчей. Часто Кейну, Холанду и Мбаппе будут противостоять сильные линии защиты. Фанаты в основном ставят на победу Эрлинга Холанда, хотя всегда надо держать в уме особенности организма норвежца. Форвард склонен к травмам.

Вторым идет Мбаппе. Но пока Килиану непросто даются поединки в футболке «Реала». Третьим держится Кейн, который круто играет в Бундеслиге. Но в Лиге чемпионов многие могут озадачить неопытного тренера Компани. Салаха, Винисиуса и Левандовского тоже вспоминают, но их шансы заметно ниже. Проще футболистам, окруженным сильными напарниками. Винисиус отдаст пенальти Мбаппе – позиции Килиана автоматически выше. А Ямаль заберет моменты Левандовского – обратный эффект.

У «Манчестер Сити» забивать умеет не только Холанд. Хотя отмечаем, что ставка на норвежца подкреплена перестановками Гвардиолы. У тренера появился акцент на подачи с флангов через Доку, Грилиша и Савио. Фоден тоже может чаще играть на Холанда, а не только бить по воротам. Пасы Де Брюйне, Бернарду и Гюндогана – ещё три причины верить в голы Эрлинга в Лиге чемпионов. Любит этот турнир, а теперь у него будет минимум восемь поединков на групповом этапе для отрыва по голам.

Теперь никто не отправится в плей-офф Лиги Европы

Важная разница после смены формата. Теперь нет спасительного третьего места в квартете. После завершения подготовительных раундов в борьбе останется 16 клубов, а ещё 16 команд завершат борьбу в еврокубках. В отдельных случаях это даже повлияет на судьбу национальных лиг. При этом клубы довольны, поскольку получат много матчей. Лишь двенадцать команд в Лиге чемпионов довольствуются минимальным количеством – восемью поединками. Большинство сыграет от 10 матчей за сезон.

Команды, занявшие места с девятого по двадцать четвертое, проведут дополнительный раунд плей-офф между собой, чтобы определить восемь счастливчиков и аналогичное число неудачников. Определяющие туры состоятся в конце января, и это тоже важная перемена. Обычно была пауза в еврокубках, а здесь Лига чемпионов вернётся быстрее. И это значит, что могут быть сюрпризы по дороге в Мюнхен, где сыграют финал Лиги чемпионов-2025. Также важно знать регламент общей фазы.

Первый критерий – разница мячей во всех встречах, если у нескольких клубов равное количество очков. Дальше идет количество забитых мячей, то есть в УЕФА намекают командам, что атакующий футбол окупится. Также важно забивать на выезде, поскольку данный критерий – третий при равенстве пунктов, а это самое равенство неизбежно при 36 клубах в одной таблице. Дальше учитывают победы, а затем выездные успехи. А вот следующие пункты необычные – учитывают очки или разницу голов соперников.

Могут быть сенсации в стыковом раунде в феврале

Вряд ли увидим в первой восьмерке много неожиданностей. Прямые путевки в плей-офф, скорее всего, отойдут грандам с опытом. Даже когда они будут терять очки в матчах между собой, их конкуренты не выиграют у середняков. С другой стороны, только у пяти клубов очень высокие шансы на вершину таблицы, исходя из статистики. То есть ещё три путевки разделят между собой известные ребята. Для «Ювентуса», ПСЖ и «Лейпцига» есть огромная разница между восьмым и девятым местами в таблице.

Опасно попадать в предварительный раунд, так как можно нарваться на соперника в стиле «Милана» или «Астон Виллы». Многие зазнайки до матчей скажут, что они сильнее. А потом Фонсека и Эмери покажут себя, придется ПСЖ и «Ювентусу» досрочно покидать турнир. Дополнительные матчи на выбывание всегда таят в себе опасность даже для формальных фаворитов. Кроме того, в общей таблице можно проскочить вверх за счет нескольких побед. Если будет много ничьих, то запутают сильнее.

Представьте, что «Болонья» или «Фейеноорд» выиграют несколько матчей подряд, невзирая на поражения от записных фаворитов. И нет больше ответного поединка, каждый соперник – непрочитанная книга. Формат однозначно более увлекательный. Но на практике проверите со вторника по четверг, ведь первый тур растянули во времени, чтобы фанаты смогли насладиться большим количеством матчей. Календарь получился шикарным. Много повторений финалов, как и опасных выездов для грандов.