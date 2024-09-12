«Байер» после поражений и «Барселона» Флика. Самые интересные проекты клубного сезона

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вчера, 23:17

У всех одна задача – победы и трофеи.

«Байер» сыграет на фоне поражений

Команда Хаби Алонсо уступила «Лейпцигу» 2:3 после грубых ошибок в обороне. До этого случилась парочка классических камбэков против «Штутгарта» в Суперкубке Германии и против «Боруссии» М в чемпионате. Но соперники начнут чаще обыгрывать «Байер». Впереди встречи против «Интера» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Хаби Алонсо остался ради сложного теста. Шансы на защиту титула высокие, если верить суперкомпьютеру. Но схему «3-4-2-1» покатают на поворотах после сказочного прошлого сезона. Зато есть плюс – «Байер» сохранил состав.

«Барселона» чемпиона мира Флика

Ханси выиграл мундиаль в 2014 году как помощник Лёва, а с «Баварией» взял Лигу чемпионов. Теперь возглавил «Барселону». По первым матчам видно, что немец нашел правильные слова. Он намного опытнее, чем Хави. Да и молодые ребята растут, победа на Евро-2024 помогла многим. Кунде, хоть и проиграл с Францией, набирает ход. А тер Штеген стал главным голкипером сборной Германии после ухода Нойера. У всех есть мотивация. У «Барселоны» интересные фланги с Ямалем и Рафиньей. Ольмо – усиление, а Левандовски знает Флика. Стало интереснее.

«Ливерпуль» под грузом прощаний

Лебединая песня? Сразу пять человек из основы могут покинуть клуб следующим летом. Александер-Арнольд хочет в «Реал». Алиссона, ван Дейка и Салаха зовут в Саудовскую Аравию. У Нуньеса проблемы с попаданием в основу. Если Слоту больше нравятся Жота и Гакпо, то уругваец покинет «Ливерпуль». Многовато потерь после порции уходов ветеранов ещё при Клоппе. При этом Слот хорошо начал. Разгромил МЮ . У «красных» теперь связка Гравенберха и МакАллистера в центре и стремительный выход в атаку. Впереди увлекательные приключения.

«Боруссия» Д после большого финала

Терзич ушел, а юный тренер Шахин подхватил команду, которая получила опыт в финале Лиги чемпионов. Психологически важный момент. Особенно с учетом того, что против «Реала» немного не повезло. Заслужили больше, чем получили. Девиз «Боруссии» из Дортмунда. Но состав пестрый. Шахин будет пробовать различные схемы с тремя и двумя центральными защитниками. Холанда и Беллингема больше нет, но есть добротные мастера. И хотя понятно, что шансы на трофеи символические, есть тактические уловки, которые позволяют остаться адептами атаки.

«Жирона» после болезненных потерь

Тренер Мичел остался, но ушел полузащитник Видаль. Нет больше центрального форварда Довбика. Также у «Жироны» издевательский жребий в Лиге чемпионов. Впереди матчи против ПСЖ , «Ливерпуля», «Милана» и «Арсенала». Сложная серия. Каталонская команда на выходных встретит «Барселону», а в прошлом сезоне они дважды обыграли соседей со счетом 4:2. Сейчас шансы ниже. «Жирона» начнет проигрывать, интересно посмотреть на Мичела под давлением вчерашнего успеха. Тренеру важно побеждать, не отрекаясь от атакующего футбола.

«Ювентус» ищет совсем другой стиль

Сарри или Аллегри не могли дать гранду из Турина второе дыхание. Понятно, что это приличные тренеры с финалами в еврокубках. Но «Ювентус» нуждался в наставнике с другим подходом к футболу. Мотта не сумел стартовать идеально, сыграл 0:0 против «Ромы» до паузы на игры сборных. Но Тиаго представил свою любимую схему «2-7-2», считает игроков с фланга на фланг. Когда сыграются латерали с инсайдами, а хавбеки поймут вертикальную игру на Влаховича – увидите другой «Ювентус». Также вернулись в Лигу чемпионов, где сыграют против Гвардиолы.

«Марсель» заманил крутого тренера

Здесь все истории связаны с главными тренерами. Нельзя претендовать на тактическую свежесть со слабым наставником. И если отдельным тренерам на роду написано мучиться в новом сезоне, как Мареске в сложном «Челси», то Де Дзерби не пошел в такие команды. Зато возглавил «Марсель». Давление извне ниже, но есть требовательные фанаты и проблемы с качеством футболистов в обороне. Итальянец уже это понял, но компенсирует всё игрой в атаке. «Марсель» злой у чужих ворот, и не только из-за результативности Гринвуда. Любопытный проект.

«Брайтон» решился на эксперимент

«Чайки» пригласили тренера, которому всего 31 год. В топ-5 есть молодые наставники, но не у всех в распоряжении такой состав, как у «Брайтона». Даже после многочисленных дорогих продаж у них классные исполнители. Фабиан Хюрцелер работал с «Санкт-Паули», а теперь победил «Манчестер Юнайтед» и не проиграл «Арсеналу». Шикарный старт заставляет следить за командой. Будут не такими откровенно «каталонскими», как с Де Дзерби. Но по-прежнему продолжат ставить на комбинационный футбол с большим числом рискованных решений.

«Бавария» с загадочным тренером

«Реал» Анчелотти и «Манчестер Сити» Гвардиолы существенно не изменятся. Конечно, Хосеп всегда вносит коррективы, поскольку знает, что движение в футболе – жизнь. Но его перестановки не сравнить с тем, что переживает «Бавария». Компани по-прежнему кажется спорной ставкой. Но Венсан получил классный состав с Нойером, Киммихом, Кимом, Упамекано, Кейном и молодыми футболистами. В опорной зоне тестируют Павловича. Схему изменили на «4-1-4-1». Олисе и Мусиала с гибридными позициями. Перенасыщают атаку, посмотрим на результаты.

ПСЖ созидает без помех от Мбаппе

Килиан выручал, но на него вынуждены были играть. Теперь молодая команда Луиса Энрике может работать так, как им хочется, без оглядки на интересы суперзвезд. Остался Доннарумма в воротах и Маркиньос в центре обороны. Хакими тоже знаменитость. Но рядом много людей, которые хотят о себе заявить. Баркола и Заир-Эмери, Витинья и Мендеш. Пока у них без Месси, Неймара и Мбаппе получается активно разбивать чужие линии защиты в Лиге 1. Но посмотрим на новую команду Невеша в Лиге чемпионов. Жребий не пожалел парижских коллег Сафонова.