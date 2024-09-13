Потенциальный топ-дебют, встреча бывших после болезненного разрыва. Этот матч – украшение выходных

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13 сентября 2024, 18:58

Поединку ЦСКА и «Зенита» хватает подводных течений.

Важный день для Кругового

Встреча бывших – это всегда интересно. Особенно когда у них такая предыстория. «Зенит» не так чуток к игрокам с российским паспортом – тот же Данил оказался в глубоком запасе. Очевидно, защитника с Дугласом Сантосом разделяла пропасть, поэтому тот не мог надеяться выиграть конкуренцию. И за полгода до истечения контракта начал вести переговоры с «армейцами». Стороны быстро согласовали сделку, Круговой должен был перейти летом свободным агентом.

«Зениту» не понравилось, что защитник вёл переговоры за их спиной, последовала ссылка в дубль. Такой жест был скорее очередной демонстрацией силы от петербуржцев. Поэтому и расставались стороны прохладно.

В новом клубе Данил играет регулярно и уже стал частью костяка команды Николича. Марко вернул игроку уверенность – а тот отплатил двумя голевыми в семи матчах Премьер-Лиги. Теперь Круговой готовится встретиться с бывшей командой, где был резервистом, хотя в новой он лидер.

Потенциальный дебют Соболева

Эпопея с Александром завершилась трансфером. В целом довольны все стороны сделки. «Спартак» уже нашёл альтернативу в игровых сочетаниях – и после первого тура форвард оказался вне заявки, а эффективности команды это никак не навредило. Наоборот – случилась химия Угальде и Барко, что подарило «красно-белым» основу нового костяка.

Семак в «Зените» пытался ликвидировать любые слабые точки, а отсутствие бригады разнопрофильных форвардов он считал одной из таких. Кассьерра силен на свободном пространстве – но он не так хорош при борьбе в чужой штрафной. Соболев – классический форвард, с которым можно пойти на упрощение игры и получить результат. Плюс это по-прежнему игрок высочайшего уровня – поэтому при замене Матео на Александра не произойдёт падения в качестве. Это ещё не говоря об ударе по имиджу конкурента.

У самого Соболева накопились негативные эмоции к «Спартаку» – и точка невозврата в их отношениях была пройдена. При этом футболист достаточно хорош, чтобы претендовать на другой клуб аналогичного уровня. Дальше можно было пойти разве что в «Зенит». Александр получил толчок в карьере – теперь ему предстоит доказывать состоятельность при высочайшей конкуренции. И он наконец начнёт завоёвывать титулы.

«Зенит» учится играть без Глушенкова

Трансферная кампания дала плоды – с первых же туров петербуржцы улетели куда-то в космос. После 4:2 с «Краснодаром» никто на протяжении шести матчей распечатать ворота «Зенита». Но травма лидеров вовремя поставила вопрос – с тем учетом, что Глушенков быстро перетянул одеяло на себя, кто будет креативным центром без него? На первых порах недоставало движения, стали играть менее уверенно – даже «Химки» смогли отобрать очки. Плюс «Спартак» сыграл на встречных курсах и был близок к победе. В Кубке «Акрон» нанёс поражение по пенальти.

Семак сейчас – в процессе поиска решения. По крайней мере, с «Пари НН» его нашли – Гонду оформил дубль, команда добилась крупной победы (3:0).

Дилемма Семака

Наравне с вопросом Глушенкова есть другой – не менее острый. Клуб перестраховался и провёл масштабнейшую трансферную кампанию. Показательный пример – покупка Соболева вслед за Гонду. Семак хотел разноплановых форвардов – но, когда взяли Лусиано, показалось, что на этом можно закончить. Проблема-то решена. Но последовало и подписание Александра.

Теперь у тренера есть очень длинная скамейка – проблема в том, что составлена она из игроков одинаково высокого уровня. И будет сложно держать кого-то на скамейке. Кассьерра, Гонду, Соболев – профильные центрфорварды. С Глушенковым повезло – ему нашли позицию. А по этим – вопрос. Если оставлять на скамейке Лусиано, вопрос – зачем тогда тратили ориентировочно 12 млн евро на легионера-резервиста? Если запасной опцией станет Соболев, это угроза для атмосферы в команде – на первых порах всё будет хорошо, но долго держаться игрок со сложным характером не сможет.

Размещать придётся всех. Возможно, вернутся к схеме с двумя форвардами. Может, зимой подыщут клуб для Кассьерры.

ЦСКА плох против топ-соперников

За «армейцами» есть имидж угрозы для «Зенита». По крайней мере, он сформировался при Владимире Федотове – специалист знал, что противопоставить петербуржцам. Только теперь «Зенит» – гегемон ещё больше, чем в прошлом году. С сильнейшим составом и такой же скамейкой.

А «армейцы» при Николиче будто сделали шаг назад. С конкурентами на медали игры «красно-синим» не даются. Москвичи играли с «Краснодаром» в Кубке и чемпионате. Оба раза потерпели поражение. Был ещё матч с «Локомотивом», который сейчас на ходу – снова сильнее оказался соперник. Даже с «Ростовом» в первом туре случилась ничья. Да, против команд ниже классом ЦСКА в Премьер-Лиге не ошибается – и это позволяет идти в пятёрке. Только на что-то большее клуб пока претендовать не может.