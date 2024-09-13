Месть «Спартака» за сенсационное поражение, Личка под давлением. 8-й тур РПЛ захватывает

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13 сентября 2024, 09:03

Главный матч выходных – в Москве.

«Рубин» – «Крылья Советов»

- Трёхматчевая победная серия казанцев прервалась в Москве, хотя по игре команда вполне могла цепляться за ничью. В любом случае турнирное положение «Рубин» устраивает – идут в топ-10, неподалёку (в трёх очках) команды первой пятёрки.

- Куда нужнее очки самарской команде. У них худшее начало сезона при Игоре Осинькине, с июля «Крылья» одержали лишь две победы и больше не набирали очков. Просадку на старте ещё можно объяснить тяжёлым календарём – тогда играли с «Зенитом», «Ростовом», «Спартаком». В то же время коллектив дважды проиграл Махачкале, а уж тут самарцы должны цепляться за очки. Обычно встреча «Крыльев» и «Рубина» была бы интересным противостоянием философий (яркая атака против надёжной обороны). В этот раз хозяева – фавориты.

«Оренбург» – «Локомотив»

- Вот уже девять матчей без побед – Давид Деограсия прямо подталкивает руководство задуматься о смене главного тренера. Можно сделать поправку на яркую игру против «Динамо», там южноуральцы вырвали ничью на 90+5-й минуте. Только вот с «Факелом» и «Акроном» очки теряют, а это куда критичнее. Команда топчется на месте.

- С ходу закрепиться на первой строчке не удалось, хотя «Зенит» дал отличный шанс. «Локомотив» столкнулся с профессиональными обломщиками – прошлой весной «Краснодар» не дал «Динамо» взять титул в последнем туре. Теперь спихнул с вершины «Локомотив». В чемпионат вернутся злыми, отыграются на южноуральцах.

«Факел» – «Пари НН»

- Матч аутсайдеров редко бывает интересным, это как раз тот случай. Обе команды показывают футбол не уровня РПЛ . Воронежцы берут очки за счёт характера и борьбы на каждом участке поля. Только этого пока мало – они замыкают таблицу. Да и на дистанции 10 матчей у них только одна победа.

- Нижегородцам повезло больше – они чудом вытащили три очка с Махачкалой и на везении обыграли «Химки». Две победы подряд, да ещё при отсутствии внятного рисунка игры. Сейчас ситуация выравнивается – «Пари НН» с тех пор не побеждал и вообще набрал только один балл. Так что и стыки уже близко, и над судьбой Илича в клубе думают всё чаще.

ЦСКА – «Зенит»

- При Федотове «армейцы» были для «Зенита» грозным соперником. Но с Николичем пока на такой статус претендовать сложно. «Красно-синие» в чемпионате не ошибаются с командами ниже классом – они громили «Пари НН», «Оренбург», а перед паузой разобрались с «Акроном» и «Химками». Только с прямыми конкурентами – «Краснодаром», «Локомотивом» дела не заладились.

- В составе «сине-бело-голубых» успел дебютировать Гонду, который сразу прибил «Пари НН» дублем. Теперь ожидается ещё один дебют. Одна из главных интриг предстоящей игры – выйдет ли на поле Соболев.

- Прервалась трёхматчевая серия без побед. Истоки проблемы понятны – «Зенит» лишился Глушенкова, который быстро стал главной опцией в атаке. Теперь петербуржцы учатся менять винтики в игровой структуре.

«Краснодар» – «Ростов»

- Южное дерби с «Краснодаром» в статусе фаворита. «Быки» начали наконец побеждать – и вот уже шесть матчей кряду не теряют очки (ни в РПЛ , ни в Кубке). В мини-отпуск ушли с позитивным настроем, обыграв лидера чемпионата – «Локомотив».

- В предыдущих пяти встречах у «Ростова» только одно поражение. Команда не справилась с «железнодорожниками» (3:2). А в начале сентября парни Карпина оформили разгром «Факела».

«Динамо» – «Ахмат»

- Что-то в «бело-голубых» надломилось. Москвичи потеряли очки в двух турах подряд перед паузой на матчи сборных. От «быков» получили 0:1 при своих же болельщиках, потом не справились с «Оренбургом». Давление на Личку возрастает.

- Грозненцы хотят вернуться в чемпионат на свежих эмоциях от смены тренера. С Адиевым решили не тянуть до последнего и расстались полюбовно. При нём клуб одержал одну победу в 10 матчах этого сезона.

«Акрон» – «Химки»

- В Первой лиге тольяттинцам с подмосковной командой не везло – поражение и ничья в двух матчах. Да и сейчас за «Химками» небольшое преимущество. Да, коллектив уступил ЦСКА и «Локо» всухую, но до этого отобрал очки у «Ахмата» и «Зенита». Плюс ничья с Махачкалой в первом туре и победа над «Рубином».

- У «Акрона» на один балл меньше. Они тоже успели победить в РПЛ (2:0 с «Факелом») – правда, остальные матчи сложились менее удачно. «Химки» – один из тех соперников, с которым тольяттинцы обязаны брать очки. Застревать в стыках не хочется, а ведь потом с «Краснодаром» и «Ростовом» играть.

«Динамо Махачкала» – «Спартак»

- «Бело-голубые» на данный момент – самый удачливый клуб среди дебютантов нового сезона РПЛ . Пока «Акрон» и «Химки» рубятся в стыках, махачкалинцы запрыгнули в топ-10. Команда недавно в гостях обыграла «Крылья», в августе взяла три очка с «Ахматом». На этом же отрезке успела сыграть со «Спартаком» в Кубке – и добыла победу.

- Поэтому для москвичей эта встреча будет принципиальной. Дома они проиграли аутсайдеру, пусть и в Кубке. «Красно-белым» тяжело с насыщенной обороной, но это пока. Коллектив учится играть с такими соперниками, с тем же «Рубином» уже добился победы. Однако теперь матч с махачкалинцами будет проходить на выезде, а это уже совсем другая атмосфера. Отличное испытание для Станковича.