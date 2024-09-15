«Манчестер Сити» остановит только дисквалификация. Холанд потерял друга и хочет побить рекорд Месси

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вчера, 15:32

Гвардиола стартовал без осечек.

У Холанда рекордный старт сезона в АПЛ

Норвежец привычно плохо сыграл в финале Суперкубка Англии, хотя «горожане» обыграли МЮ в серии пенальти. Но теперь Эрлинг собирает голы в АПЛ . Вчера против «Брентфорда» у великана были моменты, чтобы сделать минимум хет-трик. Но привычные промахи Холанда не мешают ему обновлять рекорды. Ни у кого в истории АПЛ не было такого голевого старта сезона. Холанд забил 9 мячей в 4 играх. Больше, чем любая из команд на данный момент. Невероятная жажда новых голов и доминирования.

Но Холанд мог пропустить поединок с «Брентфордом». Футболист потерял одного из своих наставников. Близкий друг семьи Холандов, доверенное лицо Эрлинга скончался в возрасте 59 лет. Ивар Эггья сыграл большую роль в карьере футболиста, часто ему помогал. Гвардиола допускал, что Холанд пропустит поединок против «Брентфорда», но Эрлинг решил играть. Был хорош в память о своем наставнике и близком друге. У Холанда зверское чутье на голы и моменты, серьезно готовился к новому сезону.

Понятно, что главная цель центрального форварда – «Золотой мяч 2025», если сезон удачно сложится для него и «Манчестер Сити». Но есть также персональные рекорды. Месси забил 73 гола в 60 поединках в сезоне 2011/12. У Холанда личный рекорд это 52 мяча в 53 играх в первом сезоне в Англии. Но сейчас Холанд опытнее, а Гвардиола набрал в команду людей, которые с радостью выдадут пас на форварда. Грилиш, Доку, Фоден и Сильвиньо без проблем передадут мяч вместо своего финального удара.

Про маэстро де Брюйне тоже все помнят. Бельгийский капитан допускает, что это его последний сезон в Европе. Дальше, скорее всего, пенсия в Саудовской Аравии. Так что надо наслаждаться передачами на Холанда, который умеет занять правильную позицию у ворот. Конечно, Месси поднял планку на невероятную высоту. Но со временем бьют даже мировые рекорды. Если у Эрлинга будут классные матчи в Лиге чемпионов с хет-триками, а также избежит проблем со здоровьем, то попробует перегнать легенду.

«Ливерпуль» и «Арсенал» не так сильны

У «Манчестер Сити» были и будут поражения. АПЛ слишком богатая и мощная, чтобы чемпион прошел сезон без единой осечки. Команда Гвардиолы не пропустила только от «Челси». «Брентфорд» забил чемпионам на первой минуте. Защитник Стоунз помешал голкиперу Эдерсону сыграть в мяч. Запустили свечку, которая привела к голу. Но даже если перечислить все минусы «горожан», плюсов у них намного больше. «Ливерпуль» Слота только строится. Вчера впервые за 55 лет дома уступили в лиге «Ноттингем Форест».

«Арсенал» Артеты сегодня готовится к дерби. Но жизнь «канониров» часто как сизифов труд. Не идут к вершине без груза, а тащат наверх камень поражений. Про «Челси» и «Манчестер Юнайтед» как реальных бойцов за чемпионство, пожалуй, лучше не начинать. В любом серьезном прогнозе ставка на титул Марески или тен Хага весной 2025-го будет издевательским компонентом. Эти богатые клубы не готовы скинуть «Манчестер Сити», если клуб сам им не поможет. А пока мечта конкурентов – неудачная смена Гвардиолы.

Но Хосеп пока никуда не ушел. А если ему понравится настрой команды и результаты, то продлит контракт, невзирая на усталость. Решение может быть ошибочным, но Клопп показал Хосепу, что тренерское соглашение — не купчая на раба, в любой момент можно объявить об уходе на отдых. А пока видим, как конкуренты допускают осечки, а умный Ковачич, хитрый де Брюйне и жесткий Холанд набирать по три очка в каждом матче. Их утомит Лига чемпионов, но Гвардиола привык играть в таком цикле. Он готов лучше, чем другие.

«Манчестер Сити» могут остановить в суде

Чиновники АПЛ так долго тянут, чтобы оправдать «горожан», а не осудить. Когда стоит цель действовать по букве закона, то снимают очки сразу, как случалось с «Эвертоном». А если мечтают не навредить репутации лиги, признав многократных чемпионов нарушителями по 130 пунктам обвинения, то затягивают процесс. Виновникам финансовых нарушений дали годы, чтобы подчистить хвосты и убедить участников событий потерять память. Дело дурно пахнет. Но таковы реалии, когда не работает международное футбольное правосудие.

Кто богат – тот и прав. И у владельцев «Манчестер Сити» много денег. Они выиграли Лигу чемпионов после того, как им выдали бан в еврокубках. Дорогие адвокаты из Британии удачно использовали апелляцию. Добавляют ли такие истории популярности команде Гвардиолы? Нет, в Англии их многие не любят. Иногда даже ненавидят. Но если говорим о качестве футбола, то Хосеп и его подопечные на вершине мировой пирамиды. Игра «Манчестер Сити» круче, чем футбол нынешнего «Реала» с множеством талантов, но голами с пенальти.

А вот «Манчестер Сити» меняется и постоянно побеждает. При этом видно, что один из циклов Гвардиолы подходит к концу. Де Брюйне, Уокер, Стоунз и Бернарду не молодеют. Уже вносили важные коррективы в состав. Подрастают талантливые мастера, вроде Рико Льюиса, который готов закрывать разные позиции и пашет активнее, чем многие звезды. Но даже возвращение ветерана Гюндогана как символ, что «Манчестер Сити» в конце отрезка пути. Дальше надо прощаться с легендами и продолжать ставить на молодежь вокруг Холанда.