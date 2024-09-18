«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Спарта» Прага – «Зальцбург», который состоится 18 сентября 2024 года

«Спарта» Прага

Чешский коллектив прошел несколько этапов квалификации, где уверенно разобрался почти со всеми соперниками. Теперь «Спарта» стремится набирать как можно больше баллов в основном этапе Лиги чемпионов и пройти в плей-офф по результатам восьми туров. На своем поле в игре с «Зальцбургом» хозяевам придется постараться, но шансы определенно будут появляться.

31 августа «Спарта» на выезде обыграла «Градец-Карлове» (2:0), а 27 августа выиграла в Лиге чемпионов у «Мальме» (2:0).

«Зальцбург»

«Зальцбургу» пришлось также пробиваться через квалификацию Лиги чемпионов, ведь команда упустила чемпионство в прошлом сезоне. Тем не менее, клуб в очередной раз пробился в основной этап и хочет с первого тура взбираться к вершине огромной и длинной турнирной таблицы из 36 клубов.

1 сентября «Зальцбург» на выезде проиграл «Рапиду» (2:3), а 27 августа в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Динамо» Киев (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спарта» Прага – 2.35

Ничья – 3.7

Победит «Зальцбург» – 2.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал больше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Спарта» Прага выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зальцбург» проиграл два матча из десяти последних на выезде

Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. В этой паре очень сложно определить победителя и гораздо легче поверить в большое количество забитых мячей.