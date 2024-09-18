«Спарта» Прага – «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Спарта» Прага – «Зальцбург», который состоится 18 сентября 2024 года
«Спарта» Прага
Чешский коллектив прошел несколько этапов квалификации, где уверенно разобрался почти со всеми соперниками. Теперь «Спарта» стремится набирать как можно больше баллов в основном этапе Лиги чемпионов и пройти в плей-офф по результатам восьми туров. На своем поле в игре с «Зальцбургом» хозяевам придется постараться, но шансы определенно будут появляться.
31 августа «Спарта» на выезде обыграла «Градец-Карлове» (2:0), а 27 августа выиграла в Лиге чемпионов у «Мальме» (2:0).
«Зальцбург»
«Зальцбургу» пришлось также пробиваться через квалификацию Лиги чемпионов, ведь команда упустила чемпионство в прошлом сезоне. Тем не менее, клуб в очередной раз пробился в основной этап и хочет с первого тура взбираться к вершине огромной и длинной турнирной таблицы из 36 клубов.
1 сентября «Зальцбург» на выезде проиграл «Рапиду» (2:3), а 27 августа в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Динамо» Киев (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спарта» Прага – 2.35
- Ничья – 3.7
- Победит «Зальцбург» – 2.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- «Спарта» Прага выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Зальцбург» проиграл два матча из десяти последних на выезде
- Три последних поединка между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. В этой паре очень сложно определить победителя и гораздо легче поверить в большое количество забитых мячей.