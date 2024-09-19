«Барселона» собралась выиграть Лигу чемпионов. Задача «Монако» и Головина – огорчить каталонцев

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19 сентября 2024, 11:35

У фаворита эпидемия травм.

Монегаски примут лидера Ла Лиги

- «Монако» на второй строчке в Лиге 1, а «Барселона» первая команда Примеры на старте сезона. Встречаются успешные команды с опытом побед. Но есть разница. У каталонцев много травм важных хавбеков. Де Йонг, Ольмо, Фермин, Гави и Берналь бывали в лазарете. Из списка у двух – де Йонга и Гави, дела идут на поправку. Но вряд ли хавбеки готовы показать максимум в Монте-Карло, особенно под давлением соперников.

- Головин оправился от травмы и получил высокий рейтинг в знаменитой игре. Александр имел вольную от Карпина, не путешествовал во Вьетнам со сборной. Планомерно готовился именно к поединку против «Барселоны». Капитан и десятый номер «Монако» может сыграть именно под нападающим как плеймейкер. Тогда слева будет японец Минамино, справа – француз Аклиуше, а на острие – швейцарец Эмболо. Неплохой состав атаки.

- У «Монако» разыгрался Закариа. Опытный швейцарец выходил с капитанской повязкой, пока отсутствовал Головин. В четырех матчах Лиги 1 у центрального хавбека два гола и ассист. Тренер Ади Хюттер ставит на агрессивных фулбеков, на опытного немца Керера в центре защиты. Он играл в прошлом за ПСЖ . Также доверяют юному центральному полузащитнику Ламину Камара из сборной Сенегала. Новичок быстро принимает решения.

- Одна из задач «Монако» – поймать Ламина Ямаля на левом фланге своей обороны. Делать это будет его тезка Камара из центра, а также левый латераль «Монако» бразилец Энрике. Монегаски долго шли к возвращению в Лигу чемпионов. В заявке только один человек помнит выступления команды в престижном турнире в 2018 году, и это Головин. В Лиге чемпионов откроет путь из восьми матчей совсем другая заявка «Монако».

Ориентировочный состав «Монако» (4-2-3-1): Кён – Вандерсон, Керер, Салису, Энрике – Закариа, Камара – Аклиуше, Головин, Минамино – Эмболо (Балогун).

«Барселона» ставит на атакующий футбол

- На каждом участке поля каталонцы демонстрируют агрессивность, улучшилось командное движение. У ворот тер Штегена случались проколы, ведь на флангах обороны и в опорной зоне у Флика есть нерешенные тактические задачи. А если говорим о центре поля, то также дефицит кадров. Но в целом «Барселона» немецкого тренера оставляет намного лучшее впечатление, чем команда с Хави. Перемен в заявке немного, но нашли победный темп.

- Серия из четырех побед одновременно короткая и приятная линия жизни. Понятно, что когда забиваешь соперникам семь и четыре гола в двух матчах подряд, то чувствуешь легкость. Но Ямаль, Левандовски и Рафинья понимают, что их усилий может оказаться мало, если встретят организованного соперника с дерзостью и скоростью движений. У «Барселоны» были непростые победы с разницей в один мяч, поэтому Флик не особо радовался счету 7:0.

- У Ямаля в 10 играх в Лиге чемпионов пока 0 голов и 2 ассиста. Хочет повторить за бразильцем Эндриком, который забил за «Реал» в Лиге чемпионов в 18 лет и побил рекорд Рауля. Но Ламин точно не изменит клубный рекорд «Барселоны», поскольку достижение в руках у Ансу Фати. Вингер забил в 17 лет и 1 месяц, а Ямаль немножко старше. Но дело не только в рекордах, но и в результатах. «Барселоне» нужна прямая путевка в плей-офф Лиги чемпионов.

- Позже «Барселона» сыграет против «Баварии» и «Аталанты», а также встретится с «Боруссией» Д и «Бенфикой» в гостях. Будут непростые поединки, помимо Эль Класико против «Реала» в Ла Лиге. На этом пути важно не терять темп, что на фоне травм сделать сложнее. Без Араухо и Кристенсена в защите – пока травмированы, в одном из матчей могут допустить слишком много ляпов без мяча. Когда всё получается, то минусы перекрыты, но это лишь старт сезона.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-2-3-1): тер Штеген – Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде – Касадо, Педри – Ямаль, Рафинья, Торрес – Левандовски.

Задача – удивить каталонских фаворитов

- Многим клубам надо пользоваться домашними матчами в новом формате. Теперь один поединок с каждым соперником. «Барселона» в своей жизни проигрывала в Лиге чемпионов не только «Рубину» и «Шахтёру», но и другим оппонентам, которых считали записными аутсайдерами. «Монако» ближе к поражению, чем каталонцы, но вряд ли в клубе Лиги 1 дрожат от ужаса.

- Для Головина, который специально готовился к серьезному матчу, важно показать максимум. Сочетать опыт и креативность, раскрывать игру своей команды вертикальными передачами. Александру доверяют, ведь это официальный лидер «Монако». Фанаты слишком долго ждали возвращения в Лигу чемпионов, а такая вывеска – «Барселона» в гостях, поднимает статус поединка.

- Если хозяева забьют первыми, то интересно будет посмотреть на реакцию «Барселоны». Также важно напомнить, что Флик знает бывшего тренера «Айнтрахта» и «Боруссии» М Хюттера. Австриец играл против «Баварии» с Ханси. После трех поражений одержал победу с «Айнтрахтом» три с половиной года назад. Ади давно изучал тактику Флика, это опытный и знакомый соперник.

- «Монако» важно не проиграть в центре поля. Рафинья не самый сильный разрушитель, а ему придется занять позицию травмированного Ольмо. Дани лучше в прессинге, чем вингер из Бразилии. Касадо слишком молодой в центре. Педри родился уставшим, поэтому Камара, Закариа и Головин должны настроиться на матч так, словно это новая игра против сложного для них ПСЖ .

- Для Левандовского и Ямаля матч с «Монако» – хороший шанс показать себя. Оборона хозяев не отличается надежностью даже по меркам Лиги 1. Монегаски предпоследние во Франции по допущенным ударам соперников, привозят по 23.3 выстрела за матч. «Монако» прощали. Осталось узнать, как поступит «Барселона», чей тренер верит в победу в Лиге чемпионов.