«Интеру» достался худший соперник в Лиге чемпионов. Им проиграли важнейший матч

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вчера, 09:11

Когда были в шаге от трофея.

«Горожане» испепеляют Премьер-Лигу

- В целом, ничего нового. «Ман Сити» уже с трофеем (в Суперкубке Англии обыграли «Манчестер Юнайтед»). А потом «небесно-голубые» взялись унижать Премьер-Лигу. Можно, конечно, отметить, что «Челси» навязывал сопротивление в первом туре, что пропускать быстрый гол от «Ипсвича» – позор, что в трёх последних встречах «горожанам» не удавалось отыграть на «ноль». Но самое главное – очки. У «Сити» четыре победы в четырёх стартовых матчах – и 12 очков. На этом отрезке команда забила 11 голов.

- Эрлинг Холанд выдаёт крайне яркий перформанс – девять голов из тех 11 забил именно норвежец. У форварда были серьёзные проблемы с реализацией в прошлом сезоне, из-за чего сильно просела статистика. Если в дебютный сезон в АПЛ Эрлинг забил 36 мячей, то в минувшем чемпионате их количество снизилось до 27. Теперь же страйкер забил «Челси», с «Ипсвичем» и «Вест Хэмом» оформил по хет-трику, с «Брентфордом» отметился дублем. Холанд в огромном порядке. Другое дело, что угрожающую стату футболист набил против соперников, которые значительно уступали «Сити» в классе. Так что матч с «Интером» имеет для нападающего особое значение.

- Наступивший сезон в перспективе должен стать для «горожан» особенно интересным. Гвардиола создал машину по завоеванию титулов, которая добивается успеха даже в пограничных ситуациях. Раньше ей противостоял «Ливерпуль» Юргена Клоппа, а в момент кризиса место мерсисайдцев занял «Арсенал». В прошлом сезоне Клопп вернул «красных» в борьбу за титул, но запас прочности был утрачен, поэтому команда, как и «Арсенал» за год до этого, рано сошла с дистанции. Теперь же впервые за долгое время у «Сити» будут два серьёзнейших соперника, которые вплоть до последнего тура способны держать в напряжении. Мерсисайдцы со Слотом стартовали тремя победами подряд, но сенсационно оступились с «Ноттингемом». «Канониры» потеряли очки уже в третьем туре, однако производят цельное впечатление. Что говорить – даже при серьёзнейших потерях в центральной оси «Арсенал» зацепил победу в лондонском дерби с «Тоттенхэмом».

- Наступает пора, когда надо задействовать всю глубину скамейки. Сразу же после встречи с «Интером» в Лиге чемпионов «горожане» принимают «Арсенал» – обескровленный соперник не перестаёт быть грозным. Передохнуть после не удастся, через два дня надо играть с «Уотфордом» в Кубке Лиги, а на следующие выходные запланирован выезд к «Ньюкаслу».

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Эдерсон – Льюис, Стоунз, Аканджи, Уокер – Ковачич, Гюндоган – Грилиш, Де Брюйне, Савио – Холанд.

«Интер» не может проснуться

- «Небесно-голубые» традиционно подтверждают статус гегемона в Англии на старте сезона, но вот от показателей «Интера» такого ощущения нет. Команда уже на небольшом отрезке в четыре тура допустила две осечки – ничьи с «Дженоа» и «Монцей». Конкуренты таким раскладам только рады, пока «нерадзурри» мучаются, можно скринить таблицу Серии А с «Удинезе» на первом месте. И с «Наполи» на втором. Антонио Конте быстро пересобрал команду, поэтому неаполитанцы дают результат с листа – забивает любимец менеджера Ромелу Лукаку, да и остальные оживились. Резюмируя, в чемпионате Италии неожиданно свежо.

- Миланцы не паникуют – клуб идёт в топ-3, а просадка неизбежна после возвращения титула. При Индзаги команда уже проваливала первую часть сезона, а в итоге «нерадзурри» оказались в финале Лиги чемпионов. Симоне на практике доказал, что ему можно верить. «Интеру» снова тяжело против глубоко обороняющихся соперников. С «Аталантой» клуб одержал разгромную победу, но вот «Дженоа» и «Монца» добились успеха. Они жертвовали инициативой на мяче, понимая козыри соперника – миланцы разрывают в быстрых атаках. Если сбивать темп «нерадзурри», им будет гораздо тяжелее. Команда просто заново нащупывает нить игры.

- С календарём во второй половине сентября не повезло. В ЛЧ в первом же туре – «Сити». А через четыре дня предстоит миланское дерби. «Россонери» тоже не в лучшей форме, но на принципиальные противостояния могут собраться. Плюс после этого нужно будет проверить «Удинезе» – не просто же так коллектив забрался на первое место.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Зоммер – Павар, де Врей, Аугусто – Димарко, Фраттези, Асллани, Мхитарян, Дармиан – Мартинес, Тюрам.

С момента финала-2023 команды сильно изменились

У этой пары нет глубокой и драматичной истории противостояния. Первый же официальный матч выдал пик – они встретились в финале ЛЧ -22/23. Этому предшествовали три товарищеских матча.

И интересно то, как развернулись события в решающем поединке. «Интер» – тёмная лошадка, проскакавшая по более простой части сетки. «Сити» же рубился с победителями предыдущих турниров, потратил очень много энергии на пути к финалу. Учитывая невезучесть «небесно-голубых» и любовь Пепа самому вставлять палки в колёса ненужными экспериментами, у «нерадзурри» даже были мизерные шансы. Но тогда Пеп разрушил проклятие и впервые за долгое время взял требл.

Прогноз Soccer.ru: можно сказать, «Интер» для «Сити» и Гвардиолы – «счастливый» соперник. «Горожане» на ходу и показывают отличный футбол, лидеры в форме, так что нет смысла нагнетать интригу. Англичане заберут три очка.