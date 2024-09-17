Матч, который посмотрит весь футбольный мир. Мотта учит «Ювентус» манипулировать пространством

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вчера, 11:54

Стартует новая эра в Лиге чемпионов.

«Ювентус» возвращается после дисквалификации

Поединок против ПСВ в Турине стоит первым в календаре основного этапа Лиги чемпионов. Поскольку матч в 19:45 по московскому времени, а параллельно только игра «Янг Бойз» и «Астон Виллы», то понятно, куда будут смотреть футбольные глаза во всем мире. Фанаты всегда активно включаются в первом туре Лиги чемпионов. «Ювентус» оценят на большой футбольной сцене. Клуб возвращается после «добровольной» годичной дисквалификации. Аньелли был наказан за финансовые махинации.

Легко отделались. Президент УЕФА Чеферин долго откладывал вердикт для кума. Но близкие товарищи, дружившие семьями, перед этим сильно поссорились. Дисквалифицированный босс «Ювентуса» обманул друга, решив создать Суперлигу. Теперь проект мёртв. Гранды привыкнут к новому формату Лиги чемпионов с одной таблицей. Если «Ювентус» выступит лучше, чем в параллельном матче, то возглавит её до старта других топ-клубов. Но самое главное, что вернулись.

Весной фанаты «Ювентуса» любили шутить, что у тренера Аллегри футбол времён диктатора Муссолини. Также подначивали Макса, что его тактика сводится к одному правилу: «Отдавай мяч человеку в такой форме, как у тебя». Шутки шутками, но «Интер» уверенно выиграл Серию А, а «Ювентус» отстал на 23 пункта. Заняли третье место. Пропасть между двумя командами, которая особенно болезненная для фанатов «бьянконери», если вспомнить главный факт. Не были чемпионами четыре года.

В еврокубках тоже не могут похвастаться успехами после выхода в финал в 2015-м году. В новом формате будет восемь разных соперников. «Ювентус» сыграет против ПСВ , «РБ Лейпциг», «Штутгарта», «Астон Виллы», «Манчестер Сити» и «Лилля» в этом году. В январе их ждут матчи против «Брюгге» и «Бенфики». Соперники явно не самые сильные, особенно если сравнивать с жеребьёвкой для ПСЖ или «Жироны». Но математические модели не верят в прорыв «Ювентуса», им отводят 18-е место.

Тренер кардинально меняет настройки команды

Понятно, что еврокубки будут лишь бонусом. Главное внимание на Серию А. Именно там нужно вернуть былой статус. Многие болельщики «Ювентуса» жёстко относятся к ошибкам руководства и бывших тренеров. Прямо пишут, что надо ломать устаревшие традиции в клубе и в команде. «Ювентус» Мотты нравится публике, поскольку впервые заиграли в современный футбол. У Сарри было несколько матчей в стиле 21 века, но Маурисио не подходит для эволюции, ведь это колючий человек.

Мотта явно добрее к игрокам. Молодой наставник в «Болонье» тестировал схему «2-7-2», считая с фланга на фланг. То есть «двойки» — латераль плюс вингер. В «Ювентусе» у него схема или «1-9-1», или «1-1-7-1-1», поскольку использует инсайдов с широкими полномочиями. Даже когда защитник Камбьязо играет на фланге атаки, то Андреа может оказаться на линии с опорниками во имя большинства на участке поля под прессингом. Мотта учит «Ювентус» манипулировать пространством.

В фазе выхода в атаку видим у «Ювентуса» все модные фишки в стиле «Байера», «Манчестер Сити» и «Барселоны». Приятно, что даже с молодыми ребятами на поле Мотта старается прививать грамотный футбол, игру в пас. При построении атак «Ювентус» переходит на схему «3-2-2-3». Также Мотта хочет, чтобы инсайды часто заходили в штрафную площадь. У Влаховича понятная роль – центральный форвард, но Тюрам, Локателли и их напарники меняют позиции, запутывая соперников.

У «Ювентуса» появились розыгрыши на фланги и движение в центр на финальной трети поля. Футболисты стали смелее брать инициативу. Вот только Мотта поставил все фазы игры, кроме ударной. Катастрофически мало выстрелов по воротам. Также слишком мало попаданий. У «Ювентуса» всего по 4 удара в створ за матч, это лишь 12-й показатель Серии А наравне с «Торино». Видно, что команда обновляется, качество моментов ужасно низкое. Не так должен играть клуб с дорогой заявкой.

«Бьянконери» не хватает зрелых крутых мастеров

Даже ничья против «Эмполи» 0:0 не стала провалом для «Ювентуса», ведь создали и не реализовали моменты. Разумеется, пока команда допускает многовато ошибок у своих ворот. После выхода Щесны на пенсию отдувается новичок Ди Грегорио. Но ему нравится командное движение защиты, вратарь не разочарован действиями Бремера, Гатти и других футболистов обороны. Только адаптируется к новой команде голландец Копмейнерс, перебравшийся в Турин из подвижной «Аталанты».

Кефрена Тюрама, младшенького в футбольной семье, используют для подстраховки. У хавбека без мяча немало статичных позиций в опорной зоне. Но у остальных полузащитников «Ювентуса» плавающие и атакующие позиции. Стало много вертикальных передач. Мотте важно, чтобы мяч двигался быстрее, чем в прошлом. Для Веа и Мбангула создают ситуации, когда крайние форварды оказываются с соперниками один в один. Иногда заработают пенальти, иногда могут отдать передачу.

«Ювентус» далёк от идеала, ведь им не хватает зрелых мастеров невероятного уровня. Но на игру молодых ребят приятно смотреть. Даже легенды «Ювентуса» чувствуют, что наступает новое время. Кьеллини вернулся в клуб, хотя спокойно мог жить в статусе миллионера на пенсии. В твёрдой основе сейчас ни одного футболиста старше 30 лет, ведь в заявке из таких только Данило и Перин. Зато есть шесть человек не старше 21 года с португальцем Консейсау из «Порту», сыном знаменитого Сержиу.

Мотта понимает опасность своего положения. Команда слишком молодая для больших задач. Но достаточно вернуть симпатии миллионов фанатов, которых Аньелли и Аллегри потеряли из-за высокомерия и махинаций руководства клуба, чтобы поднять акции «Ювентуса». Дойдут до фазы, когда серьёзные ребята захотят играть за туринский клуб. Тогда получат сбалансированную основу. А пока Мотта привлёк внимание вратаря Де Грегорио, тащившего в «Монце», и хавбека «Астон Виллы» Дугласа.