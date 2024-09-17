ЦСКА – слабейший топ-клуб России. Не способны обыгрывать конкурентов – это новое проклятие Николича

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вчера, 15:08

У тенденции слишком много подтверждений, а теперь – новая проверка.

Между топами и середняками

«Армейцы» застряли в промежуточном звене между симпатичными середняками и топ-клубами, которые борются за медали. Конечно, команда Марко Николича обходит – пусть и незначительно – «Ростов» и «Рубин». С другой стороны, бросается в глаза разница между «красно-синими» и «Локомотивом», «Динамо», «Спартаком» и тем же «Краснодаром».

Конкуренты ЦСКА свою игру нашли и в ней достаточно эффективны. Что касается «красно-синих», они набирают очки там, где должны это делать – так, в первом туре сыграли вничью с ростовчанами, затем последовала победа над «Пари НН». «Армейцы» обыгрывали и «Оренбург», и «Акрон», и «Химки» – и в то же время проиграли каждому сопернику сопоставимого уровня. Сначала дважды поражение москвичам нанёс «Краснодар».

Тогда это ещё не воспринималось как тенденция – но следом в московском дерби победа досталась «Локомотиву», а после паузы на игры сборных в домашних стенах ЦСКА уступил «Зениту» без Глушенкова. Отсюда – вполне логичная турнирная ситуация. В чемпионате команда идёт лишь на шестом месте с 16 очками (на два балла отстают от «Спартака», на пять – от «Локомотива» и «Краснодара»). И в кубковом квартете «армейцы» — вторые после всё тех же «горожан».

Нет смысла ругать Николича

Сербский наставник в тяжёлом положении. В ЦСКА свежи воспоминания о Федотове, который умело справлялся с тяжелейшими ограничениями в клубе и давал результат. Николича приглашали, чтобы встряхнуть захандривших «армейцев» – только на первых порах команда проигрывает конкуренцию в топ-5 – и с учётом такой предыстории осечки ЦСКА Николича воспринимаются ещё острее.

С другой стороны, «красно-синие» знали подход Марко – чтобы увидеть плоды его работы, придётся терпеть до весны. Серб всё так же не видит смысла менять структуру игры летом, поскольку межсезонье в России короткое. В ЦСКА , например, специалист до сих пор играет по схеме с тремя центральными защитниками. Это при том, что самому тренеру куда ближе расстановка с двумя центрбеками. Даже сочетания мало изменились – тот же центр обороны, разве что Обляков теперь играет в центре поля (Иван – универсал, но Федотов предпочитал его на позиции инсайда), слева нашлось место Круговому, а под нападающим теперь выходит Жемалетдинов.

Отсюда – сразу несколько факторов, которые ограничивают команду. Во-первых, необходимость длительной паузы, чтобы перестроиться на новую схему. Во-вторых, диссонанс между стилем тренера и игровой философией, которую до этой паузы Николичу приходится поддерживать. Это ещё не говоря о никуда не девшихся проблемах с форвардами (с Давилой разругались, взяли нападающего из Первой лиги). И поэтому оценивать работу серба торопиться не стоит.

Результаты «быков» подозрительны

Это всё тот же «Краснодар» Мурада Мусаева, который в первых трёх турах потерял очки с «Ахматом» Адиева (команда уходила на паузу с одной победой в 10 матчах), махачкалинским «Динамо» (дебютант этого сезона РПЛ ) и «Факелом» (проиграли шесть из семи матчей на старте).

Но с тех пор «быки» вообще не проигрывают. Команда успешно прошла «контрольные точки» – обыграла и ЦСКА , и «Динамо», и «Локомотив», и в дерби с «Ростовом» не потеряла очки. Для «горожан» в борьбе за тройку это важнейший аргумент – так, южане расположились на второй строчке, отставая от «Зенита» всего на два пункта.

Важный матч для Козлова

Данила, выбирая «Краснодар» вместо «Зенита» или «Ростова», надеялся на несколько иной расклад. В «Балтике» он выдал ударный отрезок, Игнашевич быстро начал выстраивать игру, отталкиваясь от качеств молодого полузащитника. И в «Краснодар» хавбек ехал в статусе одного из главных открытий сезона, ехал за игровой практикой – конечно, на это потребовалось бы время, но больше верилось в позитивный сценарий. На деле Данила столкнулся с тем, что в топ-клубе он должен подстраиваться под игру команды, а не наоборот – да и конкуренция здесь в разы серьёзнее.

Козлов получает время на поле – но преимущественно в Кубке, поскольку в матчах чемпионата его выпускают в основном с замены. И один раз полузащитник своим шансов воспользовался – забил «Пари НН». Сейчас за счёт матчей именно в Кубке России Данила может набирать форму и бороться за место в старте.

У Мусаева всё под контролем

Самым тяжёлым для Мусаева был начальный отрезок после возвращения в «Краснодар». Со временем атмосфера вокруг команды относительно нормализовалась. Так, после победы над «Динамо» тренер отмечал:

Понравилось начало и концовка матча. Также в сложные моменты, когда соперник давил и шёл большими силами вперёд, мы были спокойны, хладнокровны и смогли выстоять, где нужно, забили. В конце ещё было 3-4 возможности сделать счёт спокойным. Это самая важная победа. Мы сделали шаг вперёд, но хочется сделать ещё два, три, четыре. Не всё стабильно.

Несмотря на нестабильность, команда всё же прогрессирует и продолжает набирать очки, вместе с тем не проваливаясь и в Кубке. Это большой плюс с точки зрения психологии.

Прогноз Soccer.ru: «Краснодар» утомлён постоянными перелётами – три матча перед паузой на игры сборных «быки» провели на выезде. Теперь после домашнего матча с «Ростовом» — опять перелёт в Москву, потом – в Самару. Плюс «армейцы» накалены до предела поражениями от конкурентов. Рано или поздно «красно-синие» прервут эту серию – и сделают это уже в среду.