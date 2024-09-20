«Барселона» впервые проиграла. Сразу в Лиге чемпионов

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20 сентября 2024, 01:13

«Монако» воспользовался редким шансом.

Беспроигрышный подход

Обе команды к этой встрече подходили без поражений в родных чемпионатах. Более того, «Барселона», которая вроде как продолжает страдать, охать-ахать и испытывать проблемы с финансированием, очень лихо стартовала в чемпионате Испании, где выиграла пять матчей из пяти с общей разницей +13. Причём по пути семь безответных положила в ворота «Вальядолида», приговорила сенсационную по прошлому сезону «Жирону» со счётом 4:1. В общем, при Хансе-Дитере Флике «Барселона» похорошела. Впрочем, скептики спишут на традиционный «романтический» стартовый отрезок. Посмотрим дальше.

С другой стороны, «Монако», который со скрипом вернулся-таки в Лигу чемпионов. Он тоже неплохо начал в Лиге 1, но помимо трёх побед допустил одну ничью, из-за чего во Франции идёт только третьим, отставая от ПСЖ на два балла. Зато не пропустил в трёх из четырёх поединков, тогда как «Барселона» грешила этим в четырех из пяти. Но главное, что обе команды подобрались к этой встрече вообще без поражений. А это всегда дополнительно интригует.

Стартовый слом

Разговаривая о предыдущем игровом дне в Лиге чемпионов, мы много внимания уделили вратарям. Что логично. В ПСЖ дебютировал Матвей Сафонов, а Пауло Гассанига из героя превратился в неудачника за одну минуту. Сама жизнь диктовала эти поводы. Она же решила продолжить и на следующий игровой день.

Ключевым событием в развитии матча, конечно, стало удаление Эрика Гарсии уже на десятой минуте. И при чём тут вратарь? А ведь виноват в этом именно он – Марк-Андре тер Штеген. Владея мячом, он видел, что к нему приближается соперник. Казалось, что самым логичным вариантом был бы вынос подальше, но вратарь решил зачем-то отдать ближнему, который находился прямо перед ним.

Этим ближним оказался Гарсия, но проблема в том, что Эрика самого накрывал Такуми Минамино. И это не было сюрпризом для тер Штегена. Это происходило прямо у него под носом. Он видел, что японец опережает Гарсию. И отдал безумный пас. Конечно, Такуми опередил каталонца, и тот вынужден был фолить, получая за это красную карточку. Потому что дальше был только голкипер и ворота. Более нелепой «подставы» придумать сложно.

Да и дальнейшая игра показала, что тер Штеген явно не в своей тарелке. Может быть, потом сказывалась как раз эта ситуация с подставленным Гарсией, и Марк-Андре не мог выбросить эпизод из головы. Хотя вратари должны быть толстокожими, особенно с таким опытом и багажом за спиной.

Были ещё эпизоды, когда к голкиперу «Барселоны» возникали вопросы. Можно вспомнить выход, когда он кулаком вскользь ударил по мячу, и тот отскочил ближе к воротам, а не от них. Да даже второй гол «Монако» стоит упомянуть. Ведь Джордж Иленихена пробил мощно, но точно во вратаря, а тер Штеген решил гадать и падал в сторону, поэтому спасти не смог. В эпизоде с первым голом монегасков кто-то тоже обвинит вратаря, хотя это менее очевидная история. Да, тер Штеген пропустил в ближний, но ему обзор закрывал защитник.

Давление без выхлопа

Что же можно сказать в целом по игре? Во-первых, не стоит её воспринимать как противостояние с равными исходными данными. Нужно постоянно учитывать, что «Барселона» играла в меньшинстве. Да, скажем, что лидеры каталонцев выглядели неважно, блекло, никак себя почти не проявили, если не считать голевого удара Ламина Ямаля. Но играть вдесятером против «Монако» — задача не из простых.

Тут даже можно найти больше поводов для критики в сторону монегасков. Они при всём своём давлении умудрились пропустить в большинстве. К тому моменту, отметим, у «Барселоны» не было ни одного удара даже в сторону ворот Филиппа Кена. То есть первая же попытка оказалась голевой. «Монако» же бил много, оказывался в чужой штрафной с мячом часто. Но еле-еле выдавил эту победу.

В первом тайме хозяева нанесли десять ударов, пять из которых пришлись в створ. У «Барселоны» же в активе лишь две попытки с одним попаданием – голевым. Оно так и осталось единственным попаданием в створ у гостей. Они во второй половине ещё дважды били, но уже неточно. А «Монако» добавил ещё восемь ударов, три из которых были нацелены в створ.

Вопросы вызывают и решения по заменам. «Монако» старался активно перестраиваться и несколько раз за матч видоизменял схему, стараясь взломать противника. В перерыве вышел Александр Головин вместо Ламина Камара. Потом ещё перестановками дергал игру Ади Хюттер. А вот Флик только на 79-й минуте провёл первые замены. И это при том, что его команда играла долго в меньшинстве.

Кто-то скажет, что он не видел усиления ни в ком на скамейке. Даже если это так, то свежий игрок в таких условиях, когда твоя команда под давлением и вдесятером, может принести больше пользы хотя бы с точки зрения выносливости и удержания какого-то приемлемого результата. Но Флик решил все пять замен уместить в десять минут, чем только сбивал с темпа свою команду. Сделал бы тогда уже пять замен разом, а не дробил их, постоянно тормозя развитие игры, когда именно его подопечным следовало торопиться и спасать положение. Да и времени на то, чтобы в обновлённом составе почувствовать друг друга, игрокам он не дал. В общем, странные решения, хотя тренеру виднее.