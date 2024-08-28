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Представителей ФИФА и УЕФА пригласили на финал школьного турнира в Москве

вчера, 17:13

Руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова рассказала о сотрудничестве с ФИФА и УЕФА и министерством просвещения.

Мы продолжаем получать финансирование от международных организаций, членами которых являемся, на поддержку и развитие проектов массового футбола, в том числе «Футбол — в школе». На предстоящий финал Школьной футбольной лиги в «Лужниках» мы пригласили представителей ФИФА и УЕФА.

С министерством просвещения у нас тесное взаимодействие, прекрасные отношения, поскольку школьники — сфера образования. Мы здесь не можем ошибаться ни в методиках, ни в подходах к обучению. Работа с министерством спорта развивается. Чувствуем поддержку всех людей, от которых зависит развитие проектов массового футбола.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 17:55
Всем нужны. В первую очередь детям. Развивать интерес к футболу с детского возраста. И не только школьные турниры. Не плохо возродить "Кожаный мяч". Турниры дворового футбола. Почему в Бразилии много хороших футболистов, которых любят покупать наши функционеры, да потому, что там развит этот самый, дворовый футбол.
drug01
drug01
вчера в 17:38
Им всё равно они не болеют за развитие футбола!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:26
То, что пригласили представителей ФИФА и УЕФА правильно - Россия не выходила из этих организаций. Количество таких турниров нужно увеличивать, в том числе в регионах. Если есть футбол, должны быть и соревнования. Турниры должны постоянно посещать тренеры академий с целью поиска талантливых ребят.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:15
Да кому нужны эти школьные турниры
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