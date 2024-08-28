Представителей ФИФА и УЕФА пригласили на финал школьного турнира в Москве

Руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова рассказала о сотрудничестве с ФИФА и УЕФА и министерством просвещения.

Мы продолжаем получать финансирование от международных организаций, членами которых являемся, на поддержку и развитие проектов массового футбола, в том числе «Футбол — в школе». На предстоящий финал Школьной футбольной лиги в «Лужниках» мы пригласили представителей ФИФА и УЕФА .

С министерством просвещения у нас тесное взаимодействие, прекрасные отношения, поскольку школьники — сфера образования. Мы здесь не можем ошибаться ни в методиках, ни в подходах к обучению. Работа с министерством спорта развивается. Чувствуем поддержку всех людей, от которых зависит развитие проектов массового футбола.