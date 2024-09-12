Дюков высказался о важности детского турнира «Кожаный мяч»

Президент РФС Александр Дюков отметил важность детского турнира «Кожаный мяч».
«Кожаный мяч», безусловно, явление для нашего советского и российского футбола. Его задача, в момент когда он создавался 60 лет назад, была в вовлечении людей заниматься футболом, заниматься спортом. «Кожаный мяч» служил важной площадкой для того, чтобы найти всех способных к футболу и талантливых ребят, которые по каким-то причинам не смогли попасть в детско-юношескую спортивную школу или школу олимпийского резерва. Их, конечно, было много, но был жёсткий отбор. Как я много раз говорил, в 7 лет непонятно, насколько ребёнок талантлив для футбола. Соответственно, «Кожаный мяч» — это дополнительная возможность для тех ребят, которые всё-таки полюбили футбол, пытались заниматься футболом, играли в футбол во дворе, продемонстрировать свои футбольные качества в возрасте 7-10 лет и попасть на заметку нашим детско-юношеским спортивным школам и школам олимпийского резерва. В своё время это происходило, и если мы посмотрим на состав сборной СССР 1970-1980-х гг., то две трети там — это были наши легендарные игроки, которые прошли школу «Кожаного мяча». Это и Фёдор Черенков, и Хорен Оганесян, и Сергей Родионов — этот список великих футболистов значителен.
Финал «Кожаного мяча-2024» для детей до 13 лет (2012–2013 гг. р.) пройдёт с 12 по 15 сентября. С 18 по 22 сентября — для детей до 15 лет (2010–2011 гг. р.).
Вы прекрасно пересказали в краткой форме речь Дюкова.
А что касается самого финала, то в советские времена турнир проводился между тремя возрастными категориями и имел многоступенчатый уровень, позволявший проводить соревнования, как правильно подметил Дюков, даже между дворовыми командами, а как оно было в этом году не совсем понятно.
Болейте за своих, а не против чужих.
Вы прекрасно пересказали в краткой форме речь Дюкова.
А что касается самого финала, то в советские времена турнир проводился между тремя возрастными категориями и имел многоступенчатый уровень, позволявший проводить соревнования, как правильно подметил Дюков, даже между дворовыми командами, а как оно было в этом году не совсем понятно.
Болейте за своих, а не против чужих.
К сожалению на таких турнирах не заработаешь денег. Да и тренеры больших команд не жалуют Кожаный мяч. А зря. Турнир создавался для того, что было легче находить юных талантливых игроков. И ведь раньше находили...
К сожалению на таких турнирах не заработаешь денег. Да и тренеры больших команд не жалуют Кожаный мяч. А зря. Турнир создавался для того, что было легче находить юных талантливых игроков. И ведь раньше находили...