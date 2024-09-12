Дюков высказался о важности детского турнира «Кожаный мяч»

Президент РФС отметил важность детского турнира «Кожаный мяч».

«Кожаный мяч», безусловно, явление для нашего советского и российского футбола. Его задача, в момент когда он создавался 60 лет назад, была в вовлечении людей заниматься футболом, заниматься спортом. «Кожаный мяч» служил важной площадкой для того, чтобы найти всех способных к футболу и талантливых ребят, которые по каким-то причинам не смогли попасть в детско-юношескую спортивную школу или школу олимпийского резерва. Их, конечно, было много, но был жёсткий отбор. Как я много раз говорил, в 7 лет непонятно, насколько ребёнок талантлив для футбола. Соответственно, «Кожаный мяч» — это дополнительная возможность для тех ребят, которые всё-таки полюбили футбол, пытались заниматься футболом, играли в футбол во дворе, продемонстрировать свои футбольные качества в возрасте 7-10 лет и попасть на заметку нашим детско-юношеским спортивным школам и школам олимпийского резерва. В своё время это происходило, и если мы посмотрим на состав сборной СССР 1970-1980-х гг., то две трети там — это были наши легендарные игроки, которые прошли школу «Кожаного мяча». Это и Фёдор Черенков, и Хорен Оганесян, и Сергей Родионов — этот список великих футболистов значителен.