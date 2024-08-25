«Зенит» победой завершил юношеский турнир памяти Морозова

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вчера, 16:33

Юношеская команда «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграла мексиканский клуб «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в заключительном матче турнира памяти Юрия Морозова.

Победителем турнира стал бразильский «Флуминенсе». Также участвовали юношеские сборные России и Белоруссии и «Кайрат» из Казахстана.