«Зенит» победой завершил юношеский турнир памяти Морозова

Юношеская команда «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграла мексиканский клуб «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в заключительном матче турнира памяти Юрия Морозова.
Победителем турнира стал бразильский «Флуминенсе». Также участвовали юношеские сборные России и Белоруссии и «Кайрат» из Казахстана.
Для развития футбола такие турниры очень важны.
Также они имеют историческое значение - позволяют сохранять память о легендарных личностях.
Для развития футбола такие турниры очень важны.
Также они имеют историческое значение - позволяют сохранять память о легендарных личностях.