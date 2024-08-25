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«Зенит» победой завершил юношеский турнир памяти Морозова

вчера, 16:33

Юношеская команда «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграла мексиканский клуб «Депортиво Гвадалахара» (2:0) в заключительном матче турнира памяти Юрия Морозова.

Победителем турнира стал бразильский «Флуминенсе». Также участвовали юношеские сборные России и Белоруссии и «Кайрат» из Казахстана.

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Зенит
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:38
Обыграла мексиканцев, а турнир закончили на втором месте?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:44
Молодые игроки Зенита просто молодцы!
Для развития футбола такие турниры очень важны.
Также они имеют историческое значение - позволяют сохранять память о легендарных личностях.
h8rfwzvnv8ad
h8rfwzvnv8ad
вчера в 16:41
Бразильцы везде сильнее.
497akzc7vxmj
497akzc7vxmj
вчера в 16:34
Это местный турнир и они как хозяева первые претенденты
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