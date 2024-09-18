Юные игроки превзошли Рауля и Дель Пьеро. В больших клубах пришла эра новых талантов

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вчера, 19:25

Эндрик и Йилдыз не хотят отстать от Ямаля.

Эндрик побил рекорд Рауля Бланко

Легендарный форвард Рауль феноменально стартовал в еврокубках за «Реал». В 18 лет и 113 дней сделал хет-трик в ворота «Ференцвароша» в октябре 1995 года. До рождения Эндрика было почти 11 лет. Отец бразильца подростком смотрел матчи Рауля в еврокубках. Позже Гонсалес Бланко стал рекордсменом «Реала» по голам до Роналду. Эндрик хочет быть как легенды. Новичок вышел на замену против «Штутгарта», разогнался в стремительной контратаке. Эндрик прошел с мячом со своей половины поля. И хотя были открытые напарники, решился на коварный удар. Мяч не летел сильно, но оказался неудобным для голкипера «Штутгарта». «Реал» выиграл 3:1 в сложнейшем поединке с серией сейвов Куртуа. А Эндрик забил не только в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов. Подросток со «старой душой», как говорят англичане. В 18 лет бразилец по прозвищу «Бобби» женат, на днях расписался с 21-летней девушкой. Ведет себя взрослее, чем Мбаппе и Винисиус.

Кенан Йилдыз опередил Дель Пьеро

В прошлом сезоне в проходных матчах скучного «Ювентуса» Аллегри запомнился именно Кенан. Хотя атакующий хавбек, в отличие от Арды Гюлера из «Реала», не забил на Евро-2024, тоже был участником турнира. Йилдыз играл слева на фланге с заметным Кадиоглу. В «Ювентусе» после прихода тренера Мотты у Кенана много конкурентов, но турок невероятно талантливый парень. Его нашли в школе «Баварии», родился в Германии. Но выбрал родину предков, когда определялся с национальной командой. И остался верен «Ювентусу», где в 19 лет и 136 дней забил гол в Лиге чемпионов. Побил рекорд молодого Дель Пьеро, воспитанника «Падовы». Кенан схватил также приз лучшему игроку матча против ПСВ , «Ювентус» победил 3:0. Йилдыз выделяется фантазией, хавбек точно смотрел нарезки с игрой Месута Озила в детстве.

Ямаль мечтает огорчить клуб Головина

Год назад Ямаль стал самым молодым автором гола «Барселоны» в Ла Лиге. В Лиге чемпионов пока не забивал. Но 17-летний вингер мечтает отличиться в новом сезоне. Первая попытка – игра с «Монако» в четверг. В прошлом сезоне отдавал результативные передачи в ЛЧ , а теперь Ямаль чемпион Европы и лучший футболист в Ла Лиге на старте. Стал ещё опаснее. Пока Ламин больше напоминает Неймара из «Сантоса», чем юного Месси. Лионель дебютировал с яркими всплесками, но ему было проще в окружении опытных людей, вроде Роналдиньо. Ямаля поддерживает Левандовски, но вингеру сразу надо стать лидером новой «Барселоны» Флика. Большое давление и серьезные нагрузки. Но игрок шикарный, желаем успехов. Скоро Ямаль получит приз имени Раймона Копы лучшему молодому футболисту прошлого сезона. Должен помогать «Барселоне» в горе и в радости.

У ПСЖ сразу два невероятных юниора

Вечером у команды вратаря Сафонова важный матч против «Жироны». У испанцев дебют в Лиге чемпионов после разгрома от Ямаля и «Барселоны». Будут злее в Париже, где встретят молодую команду Луиса Энрике. Больше нет Месси, Неймара и Мбаппе. Зато есть Заир-Эмери и Невеш в центре поля. Французу недавно мешали травмы, сегодня Уоррен может не сыграть из-за повреждения и крутых конкурентов Витиньи и Руиса. А вот новичок из Португалии сыграет. Воспитанник «Бенфики» Невеш в 19 лет закрывает важную позицию опорного хавбека. Уругваец Угальде выбрал «Манчестер Юнайтед», а Жоау порадовал тренера Энрике четырьмя ассистами в стартовых матчах за парижан. Невеш не отличается голевыми показателями, зато умеет отбирать мяч. Всегда впечатляет, когда 18-летние и 19-летние ребята смело играют в центре поля. В атаке больше права на ошибку, а центральные хавбеки такого возраста – аномалия. Но приятная, ведь Невеш объективно хорош.

Льюис ищет место в «Манчестер Сити»

Со временем «горожанам» придется обновлять состав. Если Родри окажется в «Реале», то «Манчестер Сити» придется играть с двумя центральными хавбеками. Ковачич немолодой, а Гюндоган ещё старше. Де Брюйне покинет команду Гвардиолы, возраст намекает на пенсию в Саудовской Аравии. Льюис, которому всего 19 лет, получит больше шансов. Уже провел четыре поединка в АПЛ . Но когда звезды вернутся, у Рико будет меньше игровой практики. Но поскольку Гвардиола и Родри постоянно жалуются на нагрузки, то есть выход – в «Манчестер Сити» должны чаще доверять свежим резервистам. Тем более, Льюис как Киммих, если говорим об универсализме. Может играть справа в защите. Умеет занять место правого центрального хавбека. Хорош в отборе, шикарно отдает обостряющие пасы в штрафную площадь. Будет жаль, если утонет в запасе мощного «Манчестер Сити». Рико всего 19 лет, мальчишка готов играть где угодно, даже левым защитником.

Будущее МЮ зависит от успеха академии

Сэр Алекс Фергюсон до того, как получил рыцарский титул, поставил на молодых воспитанников МЮ . И получил в итоге чемпионскую команду. У тен Хага вряд ли так получится. Но Эрик вчера наслаждался разгромом скромного «Барнсли». В Кубке Лиги отгрузили сопернику семь безответных мячей. Дважды забил аргентинец Гарначо, но дерзкий юниор перешел в категорию за двадцать в июле. А вот опорник Майну подходит, всего 19 лет. Центральному хавбеку непросто пробиться в железную основу в команде, где есть опытный Каземиро и появился нестарый Угальде. Но если тен Хаг не сможет интегрировать человека, который с 9 лет представляет МЮ , то грош ему цена. Майну невероятно техничный центральный хавбек. Его время обязательно придет. Успех Майну станет хорошим предвестником, ведь в МЮ возрождения всегда связаны с академией клуба.