«Динамо» Киев – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 сентября 2024, 19:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Динамо» Киев – «Лацио», который состоится 25 сентября 2024 года

«Динамо» Киев

Украинский клуб проводит домашние матчи на нейтральном поле и это осложняет задачу добывать результат в таких условиях. Тем не менее, «Динамо» обладает талантливыми молодыми игроками и не хочет дарить очки соперникам просто так. В этой игре фаворитами называют гостей, но киевские футболисты сделают все возможное, чтобы завершить этот поединок с набранными баллами.

21 сентября «Динамо» Киев сыграло вничью с «Рухом» (0:0), а 18 числа оказалось сильнее «Ворсклы» (3:1).

«Лацио»

Римский клуб не может быть доволен началом сезона, ведь в Серии А у коллектива уже вырисовываются определенные проблемы, благодаря которым он набрал только семь очков и занимает восьмое место в таблице. Матч с «Динамо» пройдет в Германии и «Лацио» наверняка захочет с первых минут овладеть преимуществом, чтобы достичь финального приемлемого результата.

22 сентября «Лацио» проиграла на выезде «Фиорентине» (1:2), а 16 числа уже выиграла на своем поле у «Вероны» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 3.5

Ничья – 3.2

Победит «Лацио» – 2.3

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72

Статистика

«Динамо» Киев проиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Лацио» выиграл лишь четыре выездных поединка из десяти последних

Три из четырех встреч между клубами завершились победами «Лацио» и одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что матч будет примерно равным а ближе к концовке своей шанс реализует римский коллектив.