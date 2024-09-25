«Динамо» Киев – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Динамо» Киев – «Лацио», который состоится 25 сентября 2024 года
«Динамо» Киев
Украинский клуб проводит домашние матчи на нейтральном поле и это осложняет задачу добывать результат в таких условиях. Тем не менее, «Динамо» обладает талантливыми молодыми игроками и не хочет дарить очки соперникам просто так. В этой игре фаворитами называют гостей, но киевские футболисты сделают все возможное, чтобы завершить этот поединок с набранными баллами.
21 сентября «Динамо» Киев сыграло вничью с «Рухом» (0:0), а 18 числа оказалось сильнее «Ворсклы» (3:1).
«Лацио»
Римский клуб не может быть доволен началом сезона, ведь в Серии А у коллектива уже вырисовываются определенные проблемы, благодаря которым он набрал только семь очков и занимает восьмое место в таблице. Матч с «Динамо» пройдет в Германии и «Лацио» наверняка захочет с первых минут овладеть преимуществом, чтобы достичь финального приемлемого результата.
22 сентября «Лацио» проиграла на выезде «Фиорентине» (1:2), а 16 числа уже выиграла на своем поле у «Вероны» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 3.5
- Ничья – 3.2
- Победит «Лацио» – 2.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72
Статистика
- «Динамо» Киев проиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Лацио» выиграл лишь четыре выездных поединка из десяти последних
- Три из четырех встреч между клубами завершились победами «Лацио» и одной ничьей
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что матч будет примерно равным а ближе к концовке своей шанс реализует римский коллектив.