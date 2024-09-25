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«Динамо» Киев – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 сентября 2024, 19:54
«Динамо» Киев – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Динамо» Киев – «Лацио», который состоится 25 сентября 2024 года

«Динамо» Киев

Украинский клуб проводит домашние матчи на нейтральном поле и это осложняет задачу добывать результат в таких условиях. Тем не менее, «Динамо» обладает талантливыми молодыми игроками и не хочет дарить очки соперникам просто так. В этой игре фаворитами называют гостей, но киевские футболисты сделают все возможное, чтобы завершить этот поединок с набранными баллами.

21 сентября «Динамо» Киев сыграло вничью с «Рухом» (0:0), а 18 числа оказалось сильнее «Ворсклы» (3:1).

«Лацио»

Римский клуб не может быть доволен началом сезона, ведь в Серии А у коллектива уже вырисовываются определенные проблемы, благодаря которым он набрал только семь очков и занимает восьмое место в таблице. Матч с «Динамо» пройдет в Германии и «Лацио» наверняка захочет с первых минут овладеть преимуществом, чтобы достичь финального приемлемого результата.

22 сентября «Лацио» проиграла на выезде «Фиорентине» (1:2), а 16 числа уже выиграла на своем поле у «Вероны» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» Киев – 3.5
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Лацио» – 2.3
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.15
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.72

Статистика

  • «Динамо» Киев проиграло лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Лацио» выиграл лишь четыре выездных поединка из десяти последних
  • Три из четырех встреч между клубами завершились победами «Лацио» и одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что матч будет примерно равным а ближе к концовке своей шанс реализует римский коллектив.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
25 сентября в 21:52
Предположу осторожную игру и равный матч - Х.
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