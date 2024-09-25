«Айнтрахт» Франкфурт – «Виктория Пльзень»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 сентября 2024, 23:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Айнтрахт» Франкфурт – «Виктория Пльзень», который состоится 26 сентября 2024 года

«Айнтрахт» Франкфурт

Немецкий коллектив неплохо начал сезон в Германии и также хочет уверенно стартовать в европейском кубке, который он совсем недавно выигрывал. В Бундеслиге «Айнтрахт» на данный момент занимает четвертое место с девятью баллами после четырех туров, что является неплохим результатом. В матче с чешским соперником хозяева являются большими фаворитами и будут довольный лишь победой.

21 сентября «Айнтрахт» обыграл на своем поле «Боруссию» М (2:0), а 14 числа на выезде одолел «Вольфсбург» (2:1).

«Виктория Пльзень»

«Виктория Пльзень» вполне спокойно прошла квалификации в Лигу Европы и здесь намерена добиваться положительных результатах в поединках, где это возможно. В первом туре у гостей очень сложный соперник и придется очень постараться в обороне, чтобы добыть очки в Германии. Матч обещает быть интересным и напряженным, а также должен понравиться как зрителям на стадионе, так и болельщикам у экранов телевизоров.

21 сентября «Виктория Пльзень» без особых шансов уступила «Славии» из Праги (0:3), а ранее 17 числа одолела «Сигму» Оломоуц (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.35

Ничья – 5.5

Победит «Виктория Пльзень» – 9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

«Айнтрахт» выиграл восемь из десяти последних поединков во всех турнирах

Шесть последних матчей «Виктории Пльзень» из десяти на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из шести домашних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Айнтрахта» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95 Предполагаем, что хозяева будут владеть инициативой и в определенный момент смогут реализовать свои шансы у ворот соперника.