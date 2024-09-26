«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Карабах», который состоится 26 сентября 2024 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» провели не лучший прошлый сезон и не смогли отобраться в Лигу чемпионов. Теперь лондонский клуб попробует зайти как можно дальше в Лиге Европы и в первой игре с «Карабахом» очень постарается одержать уверенную победу, однако недооценивать азербайджанский клуб нельзя, ведь он уже создавал проблемы известным европейским клубам в прошлом футбольном году.

21 сентября «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брентфорд» (3:1), а 18 числа обыграл на выезде «Ковентри Сити» (2:1).

«Карабах»

«Карабах» может быть немного разочарован, ведь не смог пройти финал квалификации Лиги чемпионов, но шансов у клуба судя по результатам не было совсем. Тем не менее, азербайджанский коллектив снова попробует пробиться в плей-офф Лиги Европы, что было бы отличным результатом. Матч будет интересный и напряженный, и точно не оставит равнодушными болельщиков.

20 сентября «Карабах» разгромил на своем поле «Нефтчи» (4:0), а ранее оказался сильнее «Сабаила» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.18

Ничья – 7.9

Победит «Карабах» – 16

Тотал больше 3.5 мячей – 1.82

Тотал меньше 3.5 мячей – 2

Статистика

«Шпоры» выиграли только пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Карабах» выиграл восемь из десяти последних на выезде

В двух последних матчах между клубами сильнее оказался «Тоттенхэм»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем в этой встрече и спокойно обыграют соперника с разницей в несколько мячей.