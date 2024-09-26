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«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:03
«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Карабах», который состоится 26 сентября 2024 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» провели не лучший прошлый сезон и не смогли отобраться в Лигу чемпионов. Теперь лондонский клуб попробует зайти как можно дальше в Лиге Европы и в первой игре с «Карабахом» очень постарается одержать уверенную победу, однако недооценивать азербайджанский клуб нельзя, ведь он уже создавал проблемы известным европейским клубам в прошлом футбольном году.

21 сентября «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брентфорд» (3:1), а 18 числа обыграл на выезде «Ковентри Сити» (2:1).

«Карабах»

«Карабах» может быть немного разочарован, ведь не смог пройти финал квалификации Лиги чемпионов, но шансов у клуба судя по результатам не было совсем. Тем не менее, азербайджанский коллектив снова попробует пробиться в плей-офф Лиги Европы, что было бы отличным результатом. Матч будет интересный и напряженный, и точно не оставит равнодушными болельщиков.

20 сентября «Карабах» разгромил на своем поле «Нефтчи» (4:0), а ранее оказался сильнее «Сабаила» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тоттенхэм» – 1.18
  • Ничья – 7.9
  • Победит «Карабах» – 16
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.82
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 2

Статистика

  • «Шпоры» выиграли только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Карабах» выиграл восемь из десяти последних на выезде
  • В двух последних матчах между клубами сильнее оказался «Тоттенхэм»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем в этой встрече и спокойно обыграют соперника с разницей в несколько мячей.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:07
Всё таки думаю Карабах "огрызнётся" - П1 +ОЗ.
Гость
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