«Тоттенхэм» – «Карабах»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Карабах», который состоится 26 сентября 2024 года
«Тоттенхэм»
«Шпоры» провели не лучший прошлый сезон и не смогли отобраться в Лигу чемпионов. Теперь лондонский клуб попробует зайти как можно дальше в Лиге Европы и в первой игре с «Карабахом» очень постарается одержать уверенную победу, однако недооценивать азербайджанский клуб нельзя, ведь он уже создавал проблемы известным европейским клубам в прошлом футбольном году.
21 сентября «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Брентфорд» (3:1), а 18 числа обыграл на выезде «Ковентри Сити» (2:1).
«Карабах»
«Карабах» может быть немного разочарован, ведь не смог пройти финал квалификации Лиги чемпионов, но шансов у клуба судя по результатам не было совсем. Тем не менее, азербайджанский коллектив снова попробует пробиться в плей-офф Лиги Европы, что было бы отличным результатом. Матч будет интересный и напряженный, и точно не оставит равнодушными болельщиков.
20 сентября «Карабах» разгромил на своем поле «Нефтчи» (4:0), а ранее оказался сильнее «Сабаила» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.18
- Ничья – 7.9
- Победит «Карабах» – 16
- Тотал больше 3.5 мячей – 1.82
- Тотал меньше 3.5 мячей – 2
Статистика
- «Шпоры» выиграли только пять матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Карабах» выиграл восемь из десяти последних на выезде
- В двух последних матчах между клубами сильнее оказался «Тоттенхэм»
Прогноз
Поставить на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что хозяева не будут иметь проблем в этой встрече и спокойно обыграют соперника с разницей в несколько мячей.