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«Сельта» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:38
«Сельта» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Атлетико», который состоится 26 сентября 2024 года

«Сельта»

После успешного старта в чемпионате «Сельта» немного сдала в результатах и опустилась на девятое место с девятью баллами в активе. Чтобы не опуститься еще ниже, коллективу важно и дальше набирать баллы в ближайших турах, однако в матче с «Атлетико» сделать это будет крайне сложно. Матч определенно будет сложным для обеих команд.

22 сентября «Сельта» проиграла на выезде «Атлетику» Бильбао (1:3), а 15 числа на своем поле обыграл «Вальядолид» (3:1).

«Атлетико»

«Матрасники» проигрывали последний раз еще в конце мая, но изредка допускают ничейные результаты. На данный момент в Ла Лиге «Атлетико» занимает четвертое место с 12 баллами и отстают на девять пунктов от лидера, но имеют одну игру в запасе. В поединке с «Сельтой» гости постараются подтвердить свой статус фаворита и набрать три важных балла.

22 сентября «Атлетико» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а ранее в Лиге чемпионов одолел «РБ Лейпциг» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сельта» – 4.2
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Атлетико» – 1.95
  • Тотал больше 3.5 мячей – 1.93
  • Тотал меньше 3.5 мячей – 1.9

Статистика

  • «Сельта» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Атлетико» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились победами «Атлетико» при трех ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Гости имеют большое преимущество в личных встречах и в этот раз предполагаем, что расположение сил не изменится.

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