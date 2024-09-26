«Сельта» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Сельта» – «Атлетико», который состоится 26 сентября 2024 года

«Сельта»

После успешного старта в чемпионате «Сельта» немного сдала в результатах и опустилась на девятое место с девятью баллами в активе. Чтобы не опуститься еще ниже, коллективу важно и дальше набирать баллы в ближайших турах, однако в матче с «Атлетико» сделать это будет крайне сложно. Матч определенно будет сложным для обеих команд.

22 сентября «Сельта» проиграла на выезде «Атлетику» Бильбао (1:3), а 15 числа на своем поле обыграл «Вальядолид» (3:1).

«Атлетико»

«Матрасники» проигрывали последний раз еще в конце мая, но изредка допускают ничейные результаты. На данный момент в Ла Лиге «Атлетико» занимает четвертое место с 12 баллами и отстают на девять пунктов от лидера, но имеют одну игру в запасе. В поединке с «Сельтой» гости постараются подтвердить свой статус фаворита и набрать три важных балла.

22 сентября «Атлетико» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), а ранее в Лиге чемпионов одолел «РБ Лейпциг» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 4.2

Ничья – 3.6

Победит «Атлетико» – 1.95

Тотал больше 3.5 мячей – 1.93

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.9

Статистика

«Сельта» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» не проигрывает на выезде уже девять поединков подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились победами «Атлетико» при трех ничьих

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Гости имеют большое преимущество в личных встречах и в этот раз предполагаем, что расположение сил не изменится.