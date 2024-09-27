«Удинезе» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Интер», который состоится 28 сентября 2024 года
«Удинезе»
Коллектив из Удине может быть доволен своим стартом в Серии А, ведь за пять туров было набрано 10 очков, что позволяет занимать третье место в турнирной таблице. «Удинезе» отстает от лидера один пункт и в случае победы может при определенных обстоятельствах стать лидером Серии А, что стало бы огромной неожиданностью.
25 сентября «Удинезе» в кубке Италии обыграл «Салернитану» (2:0), а 22 числа команда проиграла на выезде «Роме» (0:3).
«Интер»
Чемпион Италии имеет определенные проблемы в чемпионате и идет лишь на пятом месте с восемью баллами. Тем не менее, плотность в таблице Серии А очень высокая и несколько успешных матчей могут вернуть подопечных Симоне Индзаги лидерство. В игре с «Удинезе» гостям очень важно исключить недооценку соперника, иначе можно снова допустить осечку.
22 сентября «Интер» проиграл «Милану» в дерби (1:2), а 18 числа команда сыграла вничью в Лиге чемпионов (0:0) с «Манчестер Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 7.4
- Ничья – 4.7
- Победит «Интер» – 1.45
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Удинезе» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть последних матчей «Интера» на выезде завершились ничейным результатом
- Миланский клуб выиграл четыре из пяти последних поединков с «Удинезе»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды по его итогу поделят очки, несмотря на статус большого фаворита у гостей.