«Удинезе» – «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 сентября 2024, 23:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Интер», который состоится 28 сентября 2024 года

«Удинезе»

Коллектив из Удине может быть доволен своим стартом в Серии А, ведь за пять туров было набрано 10 очков, что позволяет занимать третье место в турнирной таблице. «Удинезе» отстает от лидера один пункт и в случае победы может при определенных обстоятельствах стать лидером Серии А, что стало бы огромной неожиданностью.

25 сентября «Удинезе» в кубке Италии обыграл «Салернитану» (2:0), а 22 числа команда проиграла на выезде «Роме» (0:3).

«Интер»

Чемпион Италии имеет определенные проблемы в чемпионате и идет лишь на пятом месте с восемью баллами. Тем не менее, плотность в таблице Серии А очень высокая и несколько успешных матчей могут вернуть подопечных Симоне Индзаги лидерство. В игре с «Удинезе» гостям очень важно исключить недооценку соперника, иначе можно снова допустить осечку.

22 сентября «Интер» проиграл «Милану» в дерби (1:2), а 18 числа команда сыграла вничью в Лиге чемпионов (0:0) с «Манчестер Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 7.4

Ничья – 4.7

Победит «Интер» – 1.45

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Удинезе» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних матчей «Интера» на выезде завершились ничейным результатом

Миланский клуб выиграл четыре из пяти последних поединков с «Удинезе»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.7. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды по его итогу поделят очки, несмотря на статус большого фаворита у гостей.