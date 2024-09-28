ЦСКА – «Ахмат»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

1727472680

28 сентября 2024, 00:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Ахмат», который состоится 28 сентября 2024 года

ЦСКА

«Армейцы» стали главным поводом для новостей за последние дни, ведь команда подписала Миралема Пьянича, который ранее выступал за известные европейские клубы вроде «Ювентуса». Тем не менее, чемпионат России продолжается и ЦСКА попытается набрать три очка в домашней игре с «Ахматом», который выглядит очень неважно на старте нового сезона.

21 сентября ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (1:1), а в кубке России на своем поле одолел «Краснодар» (2:0).

«Ахмат»

Клубу из Грозного есть над чем работать, ведь одна победа в пяти матчах не может радовать болельщиков и устраивать руководство. «Ахмат» набрал шесть очков и идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ , но буквально 1-2 победы может максимально изменить ситуацию к лучшему. Любой результат кроме поражения в этой игре наверняка устроит гостей.

23 сентября «Ахмат» сыграет вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а в кубке страны оказался сильнее «Пари НН» на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 1.5

– 1.5 Ничья – 4.5

Победит «Ахмат» – 6.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.05

Статистика

Пять последних матчей ЦСКА завершились тоталом меньше 2.5 мячей

завершились тоталом меньше 2.5 мячей «Ахмат» выиграл только три выездных матча из десяти последних на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз