«Страсбур» – «Марсель»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Марсель», который состоится 29 сентября 2024 года
«Страсбур»
«Страсбур» показывает посредственные результаты и за пять туров смог набрать всего шесть очков. Команда вряд ли будет претендовать на самые высокие места, но вполне может создать проблемы любой команде в чемпионате. В поединке с «Марселем» хозяева постараются забить первыми и потом пытаться поймать оппонента на контратаках, что хозяева определенно умеют делать.
21 сентября «Страсбур» сыграл вничью с «Лиллем» (3:3), а 15 числа поделил очки на своем поле с «Анже» (1:1).
«Марсель»
«Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби стал играть более дерзко, но иногда это приносит результат. Команда идет на третьем месте с 13 баллами и отстает от двух лидеров на три очка, при этом сыграв на одну игру меньше. В таком случае, если гости смогут одолеть «Страсбур», то сравняются по очкам с конкурентами и в Лиге 1 будет «троевластие».
22 сентября «Марсель» выиграл сложный мачт на выезде с «Лионом» (3:2), а ранее 14 числа уже на своем стадионе переиграл «Ницу» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Страсбур» – 3.55
- Ничья – 3.9
- Победит «Марсель» – 2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- Пять последних матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»
- «Марсель» выиграл семь поединков из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команды часто играют вничью между собой, однако в этот раз шансов набрать три очка гораздо больше у гостей.