«Страсбур» – «Марсель»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 01:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» – «Марсель», который состоится 29 сентября 2024 года

«Страсбур»

«Страсбур» показывает посредственные результаты и за пять туров смог набрать всего шесть очков. Команда вряд ли будет претендовать на самые высокие места, но вполне может создать проблемы любой команде в чемпионате. В поединке с «Марселем» хозяева постараются забить первыми и потом пытаться поймать оппонента на контратаках, что хозяева определенно умеют делать.

21 сентября «Страсбур» сыграл вничью с «Лиллем» (3:3), а 15 числа поделил очки на своем поле с «Анже» (1:1).

«Марсель»

«Марсель» под руководством Роберто Де Дзерби стал играть более дерзко, но иногда это приносит результат. Команда идет на третьем месте с 13 баллами и отстает от двух лидеров на три очка, при этом сыграв на одну игру меньше. В таком случае, если гости смогут одолеть «Страсбур», то сравняются по очкам с конкурентами и в Лиге 1 будет «троевластие».

22 сентября «Марсель» выиграл сложный мачт на выезде с «Лионом» (3:2), а ранее 14 числа уже на своем стадионе переиграл «Ницу» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 3.55

Ничья – 3.9

Победит «Марсель» – 2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

Пять последних матчей «Страсбура» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл семь поединков из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команды часто играют вничью между собой, однако в этот раз шансов набрать три очка гораздо больше у гостей.