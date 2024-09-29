«Штутгарт» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 сентября 2024, 22:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Штутгарт» – «Спарта» Прага, который состоится 1 октября 2024 года

«Штутгарт»

Немецкий коллектив очень неплохо играл в первом туре против мадридского «Реала», но все-таки уступил чемпиону Европы на его поле. Тем не менее, «Штутгарт» находится в хорошем настроении и готов уже во второй игре набрать очки, ведь принимает на своем поле «Спарту». Тем не менее, недооценивать соперника из Чехии нельзя, учитывая, что команда уже побеждала в этом розыгрыше турнира.

28 сентября «Штутгарт» добился ничейного результата на выезде с «Вольфсбургом» (2:2), а 22 числа на своем поле разгромил «Боруссию» Дортмунд (5:1).

«Спарта» Прага

«Спарта» очень уверенно выиграла первый тур и намеревается не сбавлять обороты дальше. Матч в Германии будет определенно сложным для гостей и хозяева являются фаворитами, однако чешские футболисты уверены в своих силах и если смогут забить первыми, то вполне могут зацепиться за набранные баллы в этой игре.

27 сентября «Спарта» на своем поле проиграла «Сигме» Оломоуц (2:3), а 22 числа обыграла на выезде «Динамо» Ческе-Будеевице (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.45

Ничья – 5.1

Победит «Спартак» Прага – 6.7

Тотал больше 3.5 мячей – 2.1

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.75

Статистика

Шесть последних матчей «Штутгарта» завершились исходом «обе забьют»

«Спарта» Прага выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказалась «Спарта» (2:0)

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева забьют быстрый гол, а во втором тайме вполне могут поймать соперника на контратаке, когда тот вынужден будет идти вперед большими силами.