Англичане мечтают, чтобы Гвардиола покинул «Манчестер Сити». Трусливым львам нужен тренер мечты

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вчера, 22:03

Поттер и Хау не справятся после Саутгейта.

Уход Бегиристайна – намек на решение Гвардиолы

Хосеп ещё может остаться в «Манчестер Сити». Испанец тянет, ведь боится поступить некрасиво. Если суд отправит «горожан» в Чемпионшип, то надо наказать директоров. Бегиристайн не скрывает, что уйдет по окончании сезона. Но вот Гвардиола – центр композиции. Его шейхи хотят оставить на случай чрезвычайного происшествия. А вот если адвокаты отобьются от серьезного наказания или чемпионам АПЛ удастся тянуть с апелляцией ещё пару лет, то Хосеп может уйти весной.

Гвардиола не раз говорил, что хочет поработать со сборной. Команду Испании каталонец вряд ли возглавит. Остаются бразильцы, но там не такой глубокий и перспективный состав, как у Англии, неудачников номер один. Домашнее поражение от греков ещё раз напомнило, почему британцам нужен наставник уровня Гвардиолы, а не тренер в стиле Хау или Поттера. Если испанец откажется, то английские футбольные чиновники попробуют убедить Тухеля. Но Томас ждёт вызов из клуба.

Пока никто не знает, как повернется. Даже Гвардиола вряд ли принял окончательное решение. Даже если планирует уйти из клуба, то не хочет об этом объявлять, чтобы не испортить «Манчестер Сити» сезон. Многие думали, что «Ливерпуль» пойдет за серией трофеев в ответ на решение Клоппа. На деле проиграли всюду. «Красные» не провели Юргена с кубками в руках. Гвардиола – хитрый жук, будет тянуть с решением. И есть причина, почему ему выгодно оставаться – рекордная зарплата.

Оклад в «Манчестер Сити», а именно 22.4 млн евро в год без бонусов, в сборной Англии не повторят. Ради Гвардиолы готовы заплатить много, но пока у британцев нет принципиального согласия тренера. Хосепу достаточно лет, чтобы переживать о наследии. А тотальная неудача со сборной Англии может испортить репутацию. Хосеп прекрасно знает, чем дышат Уокер, Рэшфорд и Грилиш. Знает слабые и сильные стороны Палмера и Фодена. Понимает, что Джуд Беллингем эгоист.

Тренировать сборную Англии – сомнительное удовольствие

Возьмите старину Ли Карсли. Жил не тужил. Уроженец Бирмингема, игравший за Ирландию, спокойно работал ассистентом главных тренеров в клубах, трудился с молодежными командами. Возглавлял сборную Англии U-21. В прошлом году впервые за 39 лет выиграли Евро для молодежных команд. Если бы не уход Саутгейта, Карсли продолжил бы работу с молодыми игроками, которых у англичан много. Но теперь его называют в комментариях «лысым шарлатаном» после игры с Грецией.

В Лиге наций Англия не сможет выиграть трофей, ведь находится в Лиге В, втором дивизионе. Тренировать эту команду – сомнительное удовольствие, и Гвардиола прекрасно это знает. Хосеп читал британские газеты после поражений Саутгейта. Включал спортивные каналы, на которых Рой Кин смакует поражение нелюбимых ирландцу англичан. Также Гвардиола, как отмечали выше, знает намного больше, чем фанаты, о поведении многих игроков сборной Англии. Даже Беллингем может быть проблемой.

Джуд отказался играть за «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы, выбрал «Реал». При этом у атакующего хавбека нет исключительной статистики. В его возрасте Деле Алли был результативнее, создал больше голов ударами и пасами. У Беллингема виден спад, связанный с травмами и перенасыщением левого полуфланга «Реала» атакующими игроками. Джуду надо работать глубже, а ему не всегда нравится такая позиция. Подобных персональных историй добрый десяток, начиная с Магуайра.

Пикфорд давно в воротах Англии. Но вот центральные защитники, латерали, плеймейкер и крайние форварды – позиции, на которые претендуют многие футболисты. И мало кто играет как влитой. Гвардиола не хочет просчитаться, легко может отказать Англии. До чемпионата мира будет около года, если Хосеп уйдет из «Манчестер Сити» в конце сезона и перейдет на сторону «Трёх львов». Надежным в основе является Кейн, но даже у Харри из-за ошибок напарников и Саутгейта был сложный Евро-2024.

Отказ от немедленной замены Саутгейта – грубая ошибка

Если Гвардиола откажется, как уже сделал Клопп, то британцы просчитались. Чиновники планировали оставить Саутгейта после двух поражений в финалах Евро. Но футболисты больше не верили в Гарета. А сам тренер оказался человеком с совестью. Англичанин инициировал собственный уход, поскольку понял, что показал с Англией свой личный тренерский максимум. Для тренера «Мидлсбро» отработал шикарно. Но дальше нужен крутой дядька с финалами Лиги чемпионов за душой.

Гвардиола – кандидат мечты. Но сам факт, что Англия не подготовила немедленную замену Саутгейту, говорит о классе местных футбольных чиновников. Им повезло, что новый директор МЮ Дэн Эшуорт вместе с Саутгейтом навели порядок. Получили Палмера и компанию, система подготовки кадров работает. Победа молодежи на Евро-2023 с молодежной командой тоже отражает состояние системы сборных. Но если первая команда Англии не выиграет ЧМ -2026, то все усилия пойдут прахом.

Британцы не являются главными фаворитами турнира в Северной Америке. Опытные в плей-офф, но с Карсли теряют время. Очевидно, что Ли – временный наставник. С ним нельзя отрабатывать вещи, которые пригодятся в отборе к ЧМ и на турнире. Нагрузки большие, футболисты из клуба Гвардиолы любят на них жаловаться. Ротация не работает – в экспериментальных составах Англия всегда сильно хуже, чем в оптимальной основе. Время тает, хотя у британцев есть одна уловка для испанца Хосепа.

Можно «взять на слабо». В «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити» Гвардиола работал с невероятно богатыми клубами. Две команды из трёх выигрывали Лигу чемпионов до прихода Гвардиолы. С мюнхенцами кубок испанец так и не взял. С «Манчестер Сити» проиграл «Челси» Тухеля и Канте в финале. Хосеп может возглавить сборную Англии, чтобы одновременно больше отдыхать – не исключаем, что врачи советуют взять паузу, и доказать миру, что может побеждать без денег шейхов.