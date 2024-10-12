Тренер-триумфатор «Краснодара» до сих пор без работы. Его сватали в «Спартак» – теперь думает о Европе

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вчера, 13:03

Сербский тренер, о котором все забыли.

Научил «Краснодар» терпеть

Когда Владимира Ивича приглашали в «Краснодар», он был совсем незнаком российскому чемпионату. В послужном списке – три года работы в системе греческого ПАОКа, два сезона во главе «Маккаби Тель-Авив», полгода в «Уотфорде». После Владимир ушёл на длительную паузу и вернулся в «Маккаби». В общем, снова рискованная ставка на европейского специалиста без значимого резюме.

Но серб отлично влился в команду. Это оказался менеджер с абсолютно другой философией, чем у «Краснодара». И «быкам» соприкосновение с другим взглядом на футбол пошло на пользу. Пожалуй, впервые южане почувствовали, что могут бороться за чемпионство, что для этого играют в футбол – и что ради этого иногда приходится терпеть. «Горожане» прошли с тренером полноценные сборы, а в сезоне-23/24 вступили в чемпионскую гонку.

Что было дальше, все прекрасно помнят. Первое место на протяжении почти всей первой части чемпионата, уход на зимнюю паузу в качестве лидера Премьер-Лиги. И упорнейшее противостояние с «Зенитом», которым «быки» закрыли первый круг. Тогда взяли ничью – а Ивич показал, как можно, прыгая выше головы, обходить более состоятельного, влиятельного и сильного конкурента.

Увольнение закрепило положительный имидж

«Краснодар» Ивича обрёл стабильность, закалил характер, оброс мышцами. Это уже был коллектив, который невозможно не воспринимать всерьёз. Да, команда играла не так ярко, но за такой прогресс сербского менеджера всё же полюбили, а закрытый и оборонительный стиль прощали под влиянием эмоций чемпионской гонки.

И по этой причине никто не понял позицию руководства, когда поползли слухи о потенциальной отставке. Сначала сообщалось, что руководство «быков» недовольно результатами команды после рестарта сезона. Действительно, «горожане» начали с ничьей против «Рубина», а в следующем поединке вообще уступили «Ростову». С другой стороны, это лишь короткая просадка, которую вполне можно было объяснить тем, что «быки» вкатываются в сезон. Не было сомнений, что «Краснодар» Ивича способен проявить характер и переломить спад. При этом отмечалось, что итог игры с «Химками» в 1/8 финала Кубка России станет для Ивича определяющим.

После поражения от «Химок» Владимир Ивич пытался успокоить ситуацию:

Если говорить про Кубок, то этот турнир для нас – способ дать игровое время тем, кто его не получает в РПЛ . Такое решение приняли я и руководство. Мы не удовлетворены тем, что проиграли сегодня, как и в РПЛ в прошлом матче. Если вы смотрели игру с «Рубином» (1:1), то знаете, что мы были лучше, но не забрали 3 очка. Мы на хорошем месте в РПЛ , у нас впереди 10 матчей в РПЛ . Все игроки делают максимум, чтобы попадать в стартовый состав. Я считаю, что внутри команды создалась отличная рабочая атмосфера, результат это доказывает.

И всё же отставка произошла. Уже после появилось больше подробностей. Выяснилось, что Ивич повздорил с руководством – после ничьей с «Рубином» выгнал гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига из раздевалки, а после поражения от «Ростова» «осадил» Сергея Галицкого, когда тот нагрубил ему в разговоре.

Вкупе с тем, что Галицкий хотел видеть от основной команды совсем другой футбол, это и привело к расставанию. При этом большинство болельщиков встало на сторону серба.

Всю весну сватали в «Спартак» – это был бы плодотворный союз

Параллельно с развитием конфликта с «Краснодаром» появлялись слухи об интересе к Ивичу от «Спартака». «Красно-белые» тогда не могли решиться на увольнение Абаскаля – да и требовалось определиться с новым курсом, прежде чем приглашать нового специалиста. Ивич зарекомендовал себя как прагматик, который выстраивает надёжную игру в обороне, но при это жертвует зрелищностью в атаке. Новый спортивный директор Амарал хотел привезти менеджера из зарубежного рынка. В то же время всплывали кандидатуры Станислава Черчесова и Валерия Карпина. По слухам, Ивич в итоге отказался возглавить команду из-за Слишковича.

При этом из сотрудничества Ивича и «Спартака» действительно что-то могло получиться. Москвичи, как и «Краснодар», грезят собственным – и давно утраченным стилем, – но не могут похвастаться стабильностью, надёжностью и характером. Владимир же – тот тренер, который может подчинить команду. Учитывая, что уже начались проблемы с Соболевым и Джикией, это было бы очень кстати. Плюс серб благодаря своему характеру был бы способен упорядочить хаос в клубной структуре, подчинить всё результату команды – хотя это потребовало бы полного доверия от руководства.

Сейчас гадать глупо, но мы по-прежнему видим, что в клубе нет единства, а Станкович – новичок для РПЛ , поэтому ему ещё требуется время на адаптацию.

Не торопится с выбором – есть вариант в Европе

Тренеры с таким подходом к работе часто после расставания с командой берут паузу. И у самого Ивича уже был длительный отпуск, когда он покинул «Уотфорд». Летом сербский менеджер тоже решил не торопиться с выбором команды. Сейчас перед ним встаёт выбор. С одной стороны, на российском рынке за ним закрепился отличный имидж – наставника с характером, который может грамотно поставить себя перед игроками и подчинить всех общей цели. Так ещё и спорным решением был уволен из «Краснодара», который вывел в лидеры чемпионата, и даже принёс «быкам» медали (его в итоге тоже наградили). Сейчас у «Динамо» не клеится с Личкой, «Спартак» думает, какую стратегию выбрать в отношении Станковича – место в каком-то из топ-клубов ещё наверняка освободится. И Ивич будет среди фаворитов.