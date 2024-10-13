Тренер «Штутгарта» отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс мог возглавить «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, этим летом, ещё до продления контракта с Эриком тен Хагом, руководство МЮ связывалось с Хенессом, чтобы предложить ему работу.
Однако немецкий специалист ответил на это предложение отказом.
это место мёдом не намазано
это место мёдом не намазано
Там неустойка 17 млн фунтов стерлингов у Тен Хага. Этот ноунейм за всю жизнь столько ещё не заработал. Это я молчу про офф.зарплату и про известность. которую он обретёт сразу же.
Мало кто знал Тен Хага раньше а сейчас все знают. Пусть даже с отрицательной стороны.
Но остальное уже от ноунейма зависит, необязательно же проваливаться как Тен Хаг. Бывали случаи, что тренер честно подавал сам в отставку, когда видел что не справляется. Но честь и Тен Хаг там и рядом не стояли. А ноунейму никто не мешает честно признаться, если не получится.
Там неустойка 17 млн фунтов стерлингов у Тен Хага. Этот ноунейм за всю жизнь столько ещё не заработал. Это я молчу про офф.зарплату и про известность. которую он обретёт сразу же.
Мало кто знал Тен Хага раньше а сейчас все знают. Пусть даже с отрицательной стороны.
Но остальное уже от ноунейма зависит, необязательно же проваливаться как Тен Хаг. Бывали случаи, что тренер честно подавал сам в отставку, когда видел что не справляется. Но честь и Тен Хаг там и рядом не стояли. А ноунейму никто не мешает честно признаться, если не получится.
поэтому Хенесс не уйдет в МЮ... все таки его команда играет в лиге чемпионов))
поэтому Хенесс не уйдет в МЮ... все таки его команда играет в лиге чемпионов))