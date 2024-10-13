Тренер «Штутгарта» отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

1728832698

вчера, 18:18

Главный тренер «Штутгарта» мог возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, этим летом, ещё до продления контракта с , руководство МЮ связывалось с Хенессом, чтобы предложить ему работу.

Однако немецкий специалист ответил на это предложение отказом.