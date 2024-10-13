Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Тренер «Штутгарта» отказался возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 18:18

Главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хенесс мог возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, этим летом, ещё до продления контракта с Эриком тен Хагом, руководство МЮ связывалось с Хенессом, чтобы предложить ему работу.

Однако немецкий специалист ответил на это предложение отказом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает Терзича в качестве замены тен Хагу
Вчера, 13:38
Тренер-триумфатор «Краснодара» до сих пор без работы. Его сватали в «Спартак» – теперь думает о Европе
12 октябряМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
СлухиFA надеется, что Гвардиола возглавит сборную Англии
12 октября
СлухиТухель обсуждает с FA возможную работу на посту тренера сборной Англии
11 октября
Оле-Гуннар Сульшер отказал сборной Дании
11 октября
Саутгейт: «Я не вернусь к тренерской деятельности в течение года»
10 октября
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:51
Тен хага узнали по Аяксу, а мю ему только испортил репутацию.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:50
Где Штутгарт и где мю? Да и к тому же сейчас туда мало кто пойдёт. Выгнали сульшера, в итоге дела всё хуже и хуже.
112910415
112910415
вчера в 19:16
такая реальность
это место мёдом не намазано
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:04
Какой-то ноунейм отказался возглавить МЮ ?) Кто в это верит.
Там неустойка 17 млн фунтов стерлингов у Тен Хага. Этот ноунейм за всю жизнь столько ещё не заработал. Это я молчу про офф.зарплату и про известность. которую он обретёт сразу же.
Мало кто знал Тен Хага раньше а сейчас все знают. Пусть даже с отрицательной стороны.
Но остальное уже от ноунейма зависит, необязательно же проваливаться как Тен Хаг. Бывали случаи, что тренер честно подавал сам в отставку, когда видел что не справляется. Но честь и Тен Хаг там и рядом не стояли. А ноунейму никто не мешает честно признаться, если не получится.
матос
матос
вчера в 19:01
Молодец:-)
YNWA
YNWA
вчера в 18:55
Разумный мужик!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:43
Манчестер Юнайтед сейчас трудно будет найти нового наставника. Тен Хаг превратил некогда великий клуб в форменные развалины. Тяжело будет всё это разгребать. Команду придётся создавать заново и быстро не получится. Кстати, для начала, надо уволить Тен Хага, который крепко уцепился за МЮ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:32
Штутгарт не первый и не последний.
поэтому Хенесс не уйдет в МЮ... все таки его команда играет в лиге чемпионов))
shlomo
shlomo
вчера в 18:28
Зачет ему непонятно что с МЮ... модно спокойно работать в Германии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:19
Не смогли значит договориться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 