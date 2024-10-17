У «Манчестер Сити» впечатляющая школа. Планируют вернуть воспитанника за 150 млн евро

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вчера, 14:53

Раздали много талантов.

Молодежная команда «Манчестер Сити» помогает клубу генерировать прибыль. Стабильно продают воспитанников в другие команды. А вот основа «горожан» пока не состоит из выпускников академии. Но клуб Гвардиолы поставил на ноги много ценных футболистов. Одного из них – Коула Палмера, могут вернуть из «Челси», если посчитают достойной заменой Де Брюйне. Отдали за 50 млн евро, а обратный путь может стоить шейхам 150 миллионов евро. Но Коул лишь один из многих, ведь «горожане» с деньгами шейхов получили возможность приглашать талантов со всей Европы.

Вратарь

Джеймс Траффорд («Бернли»)

С такой фамилией надо играть за «Манчестер Юнайтед», но в Траффорда поверили в соседнем клубе. Джеймс не смог дебютировать – Эдерсон в основе, зато набирался опыта в арендах. В 22 года великан наигрался в молодежной сборной Англии, в прошлом году стал чемпионом Европы в составе команды Ли Карсли. Но с «Бернли» вылетели в Чемпионшип. Траффорд помогает вернуться, идут на третьей строчке рядом с лидерами.

Защитники

Джереми Фримпонг («Байер»)

Летом правый латераль ждал трансфер в Испанию. Голландец здорово атакует. Благодаря его порывам Хаби Алонсо выиграл Бундеслигу, первая «салатница» «Байера» в истории. В Лиге Европы в финале Фримпонг не был успешнее, чем нигериец Лукман из «Аталанты», но до этого был крут. Джереми с девяти лет играл за «Манчестер Сити». Взрослую карьеру начал в «Селтике», дальше был «Байер» и первые большие успехи.

Эрик Гарсия («Барселона»)

В центральном защитнике «горожане» искали своего Пике. Забрали воспитанника «Барселоны», но не получили игрока основы. Гарсия вернулся в «Барселону», был в аренде в «Жироне», клубе корпорации владельцев «Манчестер Сити». Эрик вряд ли подвинет Араухо из основы, когда уругваец наберет форму после травмы. В защите также появился Кубарси, а Гарсию обкатывали в центре. Эрику всего 23 года, может сменить позицию.

Тэйлор Харвуд-Беллис («Саутгемптон»)

Единственный малоизвестный футболист в составе. Но центрального защитника подписали за безумные 23 млн евро. Часто ездил по арендам, набрался опыта к 22 годам. Харвуд-Беллис – игрок молодежной сборной Англии, но его класс вызывает вопросы. «Святые» в зоне вылета, ни одной победы в семи турах АПЛ . Больше голов пропустил только «Вулверхэмптон». Харвуд-Беллис плохо начал сезона. Но Тейлор молод, может прибавить.

Хосе Анхелиньо («Рома»)

Испанец попал из «Депортиво» в школу «Манчестер Сити». Англичане не рассчитывали на левого латераля, отправляли в аренды. Играл в «Нью-Йорк Сити», бегал за «Жирону». То есть за команды, связанные с шейхами. Раскрылся в ПСВ , но возвращение в «Манчестер Сити» не принесло испанцу выгоды. К сожалению, Анхелиньо яркий и нестабильный левый латераль. В 27 лет пытается перезапустить серьезную карьеру на фланге у «Ромы».

Полузащитники

Ромео Лавия («Челси»)

Опорник отказал «Ливерпулю» прошлым летом, выбрал «Челси». В команде Марески ему нет места, Кайседо играет с новым капитаном Фернандесом. «Горожане» отдали Ромео в «Саутгемптон» за 22 млн евро, а в «Челси» Боэли забрал бельгийца за 62 млн евро. Переплатили, но опорнику всего 20 лет. На его форму также влияют свежие травмы. Но когда Ромео оправится, то попробует найти место в составе следующего клуба.

Рико Льюис («Манчестер Сити»)

Первый воспитанник, который пробует закрепиться в основе у Гвардиолы. Рико выручает универсальность. Может играть вместо Уокера, ведь латераль стареет. Может выйти в центре поля после травмы Родри. Льюис очень интересный футболист, Гвардиоле нравится его стиль игры. Посмотрим, насколько надежным окажется в обороне, но Рико прекрасно работает с мячом в 19 лет. Уже дебютировал за сборную Англии.

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

В представлениях не нуждается. Но как хорошо играл в прошлом сезоне – обладатель приза лучшему футболисту АПЛ , так плох в новом чемпионате. Гюндоган вернулся из «Барселоны», у Де Брюйне нет травм, Ковачич подменяет Родри, в центре поля бегал юный Льюис. Фоден временно оказался не у дел. Но Фил – боец, опытный не по годам. Гвардиола постарается реанимировать форму атакующего англичанина.

Нападающие

Джейдон Санчо («Челси»)

Был звездой в Бундеслиге, шикарно играл за «Боруссию» из Дортмунда. Не захотел возвращаться в «Манчестер Сити», перешел к соседям. Большая ошибка. За «красных дьяволов» Санчо играл плохо. Затем Джейдон поссорился с тренером тен Хагом. Отказался извиняться, не понимал за что именно. В результате Джейдон снова оказался в Дортмунде, где вышел в финал Лиги чемпионов, а теперь в «Челси» в аренде.

Коул Палмер («Челси»)

Даже в семье Палмера перебарщивают с шутками о глупости Коула. Сестра задавала ему «женские вопросики» и говорила, что брат всегда отвечает верно. Разыграла беднягу. Нельзя так поступать. Палмер точно не создан для физики или химии. Зато в футбол хавбек играет изумительно. Коула отговаривали от перехода в «Челси», но атакующий полузащитник подошел новой команде, стал новым лидером клуба.

Майкл Олисе («Бавария»)

Один из героев старта сезона. Вингер играл в школе «Челси». Играл в школе «Манчестер Сити». Оба клуба просчитались, отдали будущего футболиста сборной Франции бесплатно. Три года назад «Рединг» передал игрока «Кристал Пэлас» за 9.3 млн евро. Думали, что сделка удачная, но летом «Бавария» заплатила 53 млн евро. Олисе всего 22 года. Олисе мало играл за школу «Сити», в клубе упустили выгоду.

Ещё школу клуба Гвардиолы прошел плеймейкер «Реала» Браим Диас. У «горожан» был Алейш Гарсия из «Байера», хавбек тащил «Жирону» в прошлом сезоне. У «Челси» парочку раз вышел новичок Адарабийо, 27-летний центрбек играл за «горожан». В «Астон Вилле» неплох атакующий полузащитник Роджерс. Травмировался вингер Бобб, но Гвардиола подпускал парня к основе. Клубу удалось настроить школу. Стало больше толковых воспитанников, когда пришли деньги и появился Гвардиола, влияющий на весь клуб. Понятно, что Хосепа мечтают уговорить остаться. Также можно добавить в список тренеров Артету из «Арсенала» и Мареску из «Челси». Молодые наставники были ассистентами в «Манчестер Сити», выпускники личной тренерской академии Гвардиолы.